Revelan la noticia sobre Marcelo Tinelli y El Trece que paralizó a todos

Marcelo Tinelli y El Trece tienen un vínculo desde hace mucho tiempo y ahora se conoció la noticia que impactó en todos.

08 de enero de 2026 - 09:17
Marcelo Tinelli y El Trece podrían encontrarse otra vez.

Marcelo Tinelli fue el rey de la televisión durante gran parte de los años 2000 y poco a poco su figura se fue desdibujando. Hoy en día tiene varios problemas de dinero, está sin trabajo en los medios y hasta cuenta con problemáticas familiares. Sin embargo algo de esto podría cambiar de la mano de El Trece.

Si hay un conductor que supo llevar adelante un programa exitoso y ser el más amado de la televisión, ese fue Marcelo Tinelli. En la actualidad la TV no se ve como antes y hay muchas cosas que cambiaron pero el conductor tendría una gran propuesta para volver.

Marcelo Tinelli podría volver a la TV

Fue el propio Tinelli quien develó una pista sobre lo que podría ser su próximo programa. El conductor compartió un recuerdo de El ritmo de la noche, el ciclo de Gerardo Sofovich que terminó en 1994 y fue furor absoluto en nuestro país.

Me muero con la primera promo del maravilloso programa que fue Ritmo de la noche en Telefe. No puedo creer que hayan pasado 35 años de ese día. Muy emocionante este recuerdo para mí", soltó Tinelli en Instagram. Tras esto salió a la luz un rumor muy fuerte.

Lo subió porque esa es la oferta que tiene para volver a canal Trece. Hubo una reunión entre Codevilla, Adrián Suar y Tinelli. Vamos a ver qué pasa”, dijo la periodista Laura Ubfal en su programa de Bondi. De esta manera podría ser un retorno estelar.

Marcelo tiene una punta para volver los domingos a la noche al Trece, por eso pone eso. Imaginense que viene Chayanne a la Argentina y va al programa de Marcelo como era en aquellos tiempos", añadió Ubfal ante esta noticia.

