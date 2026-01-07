Sabrina Rojas lanzó el mensaje que hunde a Luciano Castro y Griselda Siciliani

Luciano Castro y Griselda Siciliani viven su amor a pleno pero todo parece indicar que hubo una infidelidad de parte del actor para con su pareja. Sabrina Rojas aprovechó el momento, se frotó las manos y opinó acerca del escándalo que involucra a su ex.
La pareja de Castro y Siciliani comenzó a los tumbos porque mientras ellos oficializaban, Flor Vigna lloraba por los rincones y hablaba sobre una infidelidad de él hacia ella donde Griselda era la tercera en discordia. Sabrina Rojas, por su parte, también se refirió a este tema en su momento.
Todos los rumores empezaron por un supuesto audio que le habría mandado Luciano Castro a una española mientras este se encontraba en España por trabajo. La noticia la sacó a la luz Fernanda Iglesias en el programa Puro Show de El Trece y rápidamente se hizo eco.
Quien no dejó pasar la oportunidad de referirse a esto fue Sabrina Rojas, exmujer de Castro y actual conductora de un programa de espectáculos. La misma habló del tema en su ciclo de América y también lanzó una frase en redes que lo dice todo.
"Me amé tarde, pero a tiempo de salvarme", sostuvo Sabrina Rojas haciendo referencia a que si seguía con Castro la iba a pasar mal. Lo cierto es que todas las parejas del actor tuvieron problemas con la infidelidad de él y todo indica que Siciliani no es la excepción a la regla.
"Te juro que todo se pone bien. Para las que no se animan, para las que lo están transitando y no ven la luz. Les juro que un día todo se pone lindo. Muy...", sostuvo Sabrina Rojas en una selfie que compartió en Instagram.
