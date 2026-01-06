Romina Gaetani rompió el silencio tras denunciar a su exnovio por violencia de género

Qué dijo el abogado de Romina Gaetani

Por otro lado, desde el programa de espectáculos que se emite por la pantalla de América TV entrevistaron a Ignacio Trimarco, abogado de Romina Gaetani.

El letrado confirmó la denuncia presentada en la Justicia y adelantó que un cuerpo interdisciplinario de peritos evaluarán "el riesgo de la relación".

Por otro lado, reveló que su clienta se encontraba en "estado de shock muy importante" y la fiscal le puso a disposición una serie de medidas cautelares aunque la actriz lo rechazó. Sin embargo, finalmente, optaron por aceptarlo "para la protección integral de Romina".

Luego consideró que "el mayor daño" es el "emocional, psicológico" y no descartó que pidan la detención del empresario: "Si el informe de riesgo es elevado, vamos a pedir la detención".

