Luego de haber denunciado a su expareja Luis Cavanagh, Romina Gaetani habló por primera a través de un audio que fue difundido en el ciclo televisivo LAM en el que expresó el difícil momento personal que está pasando luego de haber recurrido a la Justicia.
"ESTOY MUY ROTA"
Romina Gaetani rompió el silencio tras denunciar a su exnovio por violencia de género
Ángel de Brito compartió en LAM el audio que grabó Romina Gaetani después de iniciar acciones legales en contra del empresario Luis Cavanagh.
“Estoy muy rota, muy en carne viva”, aseguró la reconocida actriz. Asimismo, en su mensaje explicó que, aunque intenta continuar con sus compromisos laborales y mostrarse entera, la situación todavía la supera emocionalmente.
A su vez, la artista también hizo referencia al esfuerzo que implica exponerse públicamente en medio del proceso judicial. Si bien evitó hablar ante cámaras, su testimonio dejó en claro el impacto que el episodio tuvo en su salud emocional.
Su palabra, difundida en el programa que conduce Ángel de Brito, volvió a poner en agenda la complejidad y las consecuencias que deja la violencia de género y volvió a abrir el debate y la necesidad de acompañamiento integral para quienes lo sufren.
Qué dijo el abogado de Romina Gaetani
Por otro lado, desde el programa de espectáculos que se emite por la pantalla de América TV entrevistaron a Ignacio Trimarco, abogado de Romina Gaetani.
El letrado confirmó la denuncia presentada en la Justicia y adelantó que un cuerpo interdisciplinario de peritos evaluarán "el riesgo de la relación".
Por otro lado, reveló que su clienta se encontraba en "estado de shock muy importante" y la fiscal le puso a disposición una serie de medidas cautelares aunque la actriz lo rechazó. Sin embargo, finalmente, optaron por aceptarlo "para la protección integral de Romina".
Luego consideró que "el mayor daño" es el "emocional, psicológico" y no descartó que pidan la detención del empresario: "Si el informe de riesgo es elevado, vamos a pedir la detención".
