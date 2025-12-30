La inesperada decisión de Romina Gaetani tras ser internada

"Una actriz muy conocida fue internada anoche en un sanatorio de Pilar. Hubo policías en la guardia y después la derivaron a otro sector para atenderla. Aparentemente, tendría que ver un caso de violencia de género con respecto a su pareja", dijo.

Después, el conductor leyó el parte policial: "Una vez en el lugar se mantuvo entrevista con el personal de seguridad, quienes manifestaban que una femenina, nerviosa, había sido agredida por su pareja".

Y siguió: "Se solicitó ambulancia y personal policial. Se identificó a la femenina como Romina Gaetani, quien relató que su pareja era agresivo por celos. Por lo que se solicitó una ambulancia del SAME porque se encontraba muy nerviosa".

Finalmente, Ángel de Brito dijo: "No pudimos hablar con Romina, pero ya fue dada de alta al mediodía. No hay mucha más información que esta denuncia. Ella después debe ratificarla si quiere porque es el procedimiento".

Últimas revelaciones del abogado de Romina Gaetani

En ese mismo contexto, el representante legal de Gaetani, Ignacio Trimarco, ofreció este martes 30/12 detalles sobre lo ocurrido con la artista, a través de Lape Club Social (América).

“Romina se encuentra bien, está estable, está contenida por su familia. Recibió la atención médica necesaria el día domingo e inmediatamente después recibió el alta, dado que eran lesiones de carácter leve", reveló.

Y continuó: "Ahora ya está en su domicilio con su madre, con su hermano, su grupo de amigas conteniéndola".

El abogado aseguró que, al día de hoy, la actriz "físicamente está bien , está estabilizada y ya está a disposición de la justicia para que se investigue y tenga el trámite correspondiente”.

Acerca de lo sucedido, contó: “Lo que ocurrió el día previo, lo desconozco. Lo que sí te puedo contar es que ellos estaban en un proceso de separación, no venía bien la relación. Y ese día, ella se acercó hasta la casa de su expareja, tuvo una discusión y, lamentablemente, comenzó a recibir esa agresión física. En ese momento, ella se comunicó con una amiga, esta amiga convocó al personal policial, el 911, así convocaron también el personal policial, el personal de seguridad del barrio, del barrio privado. Bueno, se hizo presente el personal policial, se hizo presente la ambulancia y la trasladaron hasta un nosocomio para darle la atención médica primaria”.

También señaló que, por lo que le dijo Gaetani, "es la primera vez que hay agresiones físicas". Y agregó: "Ella me relató de otro tipo de violencia, pero nunca había llegado a un nivel tan lamentable como este”.

Sobre el estado emocional de la actriz, dijo que, "está muy afectada".

Y recalcó: “Entiendo que todavía hay sentimientos de las partes y esta situación, por supuesto que le pone un final abrupto. Pero lo que decía recién del tema de ratificar las denuncias, me parece que eso es algo importante cuando hay hecho de violencia. Hay muchas situaciones, muchos casos que vemos donde hay situaciones de violencia y quizás en esa esperanza de que las cosas funcionen, se corrijan, no vuelva a pasar, no se ratifican las denuncias. Entonces, esa escala de violencia va avanzando y creo que es muy peligroso”.

