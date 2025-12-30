Se complica la salida de "los dólares del colchón"

El mensaje, puertas adentro del sistema financiero, fue leído como una presión explícita para acelerar definiciones. El mensaje, puertas adentro del sistema financiero, fue leído como una presión explícita para acelerar definiciones.

El Banco Nación se adelanta, pero también espera

Hasta ahora, el Banco Nación (BNA) es la única entidad que se mostró abiertamente dispuesta a recibir esos dólares. Fuentes del banco confirmaron que ya capacitaron a los oficiales de sus 700 sucursales para canalizar este tipo de depósitos.

Sin embargo, incluso allí admiten que la operatoria plena todavía depende de la reglamentación de la ley.

Desde este lunes comenzaron a llegar consultas de clientes interesados en blanquear ahorros no declarados, pero la orden interna sigue siendo prudente. Sin letra chica normativa, el “ok” final aún no llega.

El resto de los bancos, en modo cautela

En el sistema financiero privado la reacción fue casi unánime. Las entidades consultadas coinciden en que no moverán ficha hasta conocer el alcance preciso de la reglamentación aprobada por el Congreso.

El foco está puesto en cómo deberán ajustarse los procedimientos internos a las exigencias del Banco Central de la República Argentina y de la UIF.

Hoy los sistemas están diseñados para pedir información que respalde el origen de los fondos, y eso no se cambia con un comunicado político. Requiere normas claras y, sobre todo, cobertura regulatoria.

En ese marco, desde ARCA reconocen que trabajan “intensamente” en la reglamentación durante estos últimos días del año. Sin embargo, evitaron precisar una fecha concreta para su publicación, lo que alimenta la incertidumbre en la recta final de diciembre.

Compliance, el nudo del problema

El punto más sensible es el área de compliance. Aunque la posibilidad de ingresar dólares no declarados existe desde hace meses, las entidades están obligadas a cumplir con reportes y controles cruzados impuestos por el Central y la UIF.

Ese corset regulatorio explica por qué, hasta ahora, muchos bancos levantaron barreras frente a depósitos de este tipo.

La nueva ley busca cambiar esa lógica, pero los bancos advierten que sin una adecuación explícita de las normas vigentes el riesgo operativo y legal sigue siendo alto. Nadie quiere quedar expuesto a sanciones futuras por una interpretación laxa de una norma todavía incompleta.

Desde Banco Supervielle lo plantearon con tono diplomático. En diálogo con la prensa, señalaron que están evaluando la ley y la normativa asociada para implementar el esquema de la forma más ágil posible. También dejaron la puerta abierta a solicitar ajustes regulatorios que permitan adaptar los procesos internos a la nueva legislación y acompañar la iniciativa oficial.

Dudas y alcance del blindaje fiscal

El interrogante no es solo bancario ya que, en el plano tributario, también surgen preguntas relevantes. La norma introduce un “blindaje” para quienes adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias, un esquema destinado a contribuyentes con ingresos anuales inferiores a $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones, siempre que no estén categorizados como grandes contribuyentes.

Bajo este régimen, ARCA dejará de analizar el nivel de consumo o el stock de bienes del contribuyente. El foco pasará exclusivamente por los ingresos facturados y los gastos deducibles.

Si el impuesto determinado por el organismo se paga en tiempo y forma, el contribuyente queda liberado de cualquier reclamo adicional por Ganancias.

En los despachos privados, sin embargo, se preguntan hasta dónde llega ese blindaje y cómo se coordina con otros regímenes informativos aún vigentes. Esa zona gris es la que mantiene a los bancos en guardia.

Un cierre de año con más preguntas

En el Gobierno no descartan convocar a una reunión con las principales cámaras bancarias para despejar dudas técnicas.

De todos modos, en la Casa Rosada admiten que es poco probable que ese encuentro ocurra antes de fin de año.

Mientras tanto, el mensaje político es claro y el entusiasmo oficial contrasta con la prudencia financiera. Sin reglamentación publicada y sin cambios explícitos en las normas del Central y la UIF, el sistema bancario prefiere esperar. La ley ya está sancionada. Ahora, la pelota está en la cancha de la letra chica.

