Los 3 mosqueteros de la Corte esperan las demandas de Ignacio Torres y Jorge Macri contra Nación

Las cifras no solo representan un hito estadístico, sino que exponen la realidad del sistema legal argentino, y reflejan dos fenómenos complementarios:

- Excesiva judicialización: La cantidad de expedientes que llegan a la última instancia evidencia una tendencia creciente a trasladar los conflictos al ámbito judicial. Pero a la vez, y contra muchos relatos que hablan de un distanciamiento entre la sociedad y el poder judicial, reflejan:

- Confianza en el sistema: los números demuestran que la sociedad continúa acudiendo masivamente a los tribunales para resolver sus controversias.

Llegó la modernización y abrió el debate

image La Corte Suprema de Justicia de la Nación está integrada actualmente por tres ministros: Horacio Rosatti (Presidente), Carlos Rosenkrantz (Vicepresidente) y Ricardo Lorenzetti (ministro).

Este récord fue vinculado directamente con una transformación interna de la Corte Suprema. Según el balance anual, el Poder Judicial ha llevado adelante un proceso de modernización de sus estructuras y procesos internos.

Una reconfiguración que ha permitido al tribunal agilizar el tratamiento de los expedientes para cumplir con la demanda de justicia de la ciudadanía, procesando un volumen de trabajo que hasta ahora no tenía registro en la historia de la institución.

El balance del año deja, así, una paradoja: una Corte reducida en número, atravesada por vacantes no resueltas, pero con una productividad inédita.

E inevitablemente, el dato reabre el debate sobre la necesidad de completar su integración, al tiempo que interpela al sistema político sobre el impacto real de sus demoras institucionales

image

Chubut va la Corte Suprema contra Nación

A esa productiva Corte de 3 miembros es la que recurrirá también la provincia de Chubut para que Nación le pague una deuda por más de $51.000 millones que corresponden a la caja previsional de la provincia. "Avanzamos en la presentación ante el incumplimiento de los pagos que en su momento habíamos acordado", explicó el gobernador Torres.

Anunció este mismo martes (23/12):

"Estamos reclamando la deuda que la Nación tiene con nuestros jubilados y que debería haber subsanado desde el año 2017. Por eso, y ante los reiterados incumplimientos, realizamos la presentación ante la Corte Suprema de Justicia a través de la Fiscalía de Estado del Chubut", explicó el mandatario provincial al adelantar la presentación que efectuará el lunes próximo a través de la Fiscalía de Estado de la provincia.

Torres recordó que "desde que asumimos nuestra gestión de Gobierno venimos reclamando por esta situación". Y agregó: "Para que se entienda: a nuestros contribuyentes, que tienen en Chubut su propia caja previsional y siguen aportando, la Nación les debe nada más y nada menos que más de 51.000 millones de pesos".

image Ignacio Torres irá a la Justicia contra Nación.

Finalmente dijo que "el déficit está estimado por la propia ANSES" y agregó que "avanzamos en la presentación ante el incumplimiento de los pagos que en su momento habíamos acordado".

Reclamos de otras provincias

Sabido es que Chubut no es la única provincia que le reclama a Nación deudas previsionales. Durante 2025, Entre Ríos y Córdoba ya llegaron a un acuerdo con el gobierno de Javier Milei, mientras que Santa Fe rechazó la propuesta.

En agosto, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, también recurrió a la Justicia y reclamó la transferencia de $1,6 billones para el pago de parte de los haberes de los jubilados bonaerenses.

Cómo se origina el reclamo de las provincias

El sistema de jubilaciones de la Argentina se encuentra muy fragmentado. Según un informe publicado por el sitio 'Chequeado', por un lado está el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que cubre a la mayoría de los trabajadores registrados y es administrado por la ANSES.

Sin embargo, también existen sistemas provinciales, que nuclean a empleados públicos de las provincias y los municipios; esquemas previsionales con normativa propia, como el del personal de las fuerzas armadas y de seguridad; y cajas profesionales, como la de los abogados o los médicos.

Entre 1994 y 1997, 11 jurisdicciones transfirieron a la ANSES sus cajas previsionales: Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

Dos años más tarde, un nuevo acuerdo obligó al gobierno federal a cubrir los déficits de los sistemas previsionales de las provincias que no transfirieron sus recursos, como Chubut. De esa forma, Nación pasó a hacerse cargo de las diferencias existentes entre los aportes de los trabajadores estatales y los fondos necesarios para cubrir la jubilación de los agentes ya retirados.

Otras demandas

image Jorge Macri amenazó, en las últimas horas, con llevar su reclamo a la Corte Suprema.

Pero también hay otros reclamos como es el de la Ciduad de Buenos Aires por los fondos de coparticipación. Por ese motivo es que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, amenazó también en las últimas horas en recurrir a esta diligente Corte Suprema si no avanza la negociación entre la Ciudad y Nación para resolver el pago de la deuda por la coparticipación.

Ayer (23/12) hubo diálogo entre Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, y Luis Caputo, ministro de Economía. "Estamos tratando de encontrar un acuerdo que tenga un equilibrio entre los derechos de la Ciudad, que son claros y concretos, y las limitaciones financieras que tiene el Gobierno", expresó Jorge Macri durante un desayuno con periodistas en Uspallata, la sede de la gobernación porteña. Y agregó:

Hay un compromiso de encontrar una solución, eso me da confianza de que lo logremos, pero no es fácil

Y es por eso que en el gobierno porteño no descartan la posibilidad de volver a presentarse en la Justicia.

Estamos en conversaciones con el Ejecutivo para intentar llegar a un acuerdo. En caso de que no sea posible, es deber de la Ciudad informarle a la Corte el incumplimiento del acuerdo suscrito ante la medida cautelar dictada por el máximo tribunal

La tensión en relación con el pago de la deuda por coparticipación que le debe Nación a CABA volvió a estar en agenda cuando, en la votación del Presupuesto en Diputados, las partidas para los porteños quedaron fuera. Esto ocurrió porque los fondos para saldar la deuda estaban dentro del Capítulo XI de la ley de ingresos y egresos, que también contenía las derogaciones de la ley de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario.

Estas dos últimas iniciativas fueron salvadas por los gobernadores dialoguistas y la oposición, por lo que el Presupuesto obtuvo media sanción sin los recursos para CABA ni las derogaciones que el oficialismo pretendía.

La intención del PRO, durante el debate en el Congreso, era incluir en las proyecciones del año próximo el pago del 1,55% de recursos de coparticipación a la Ciudad.

Este número fue establecido por un fallo de la Corte Suprema, que exigía que el pago sea diario y automático, cuando actualmente presenta retrasos y se abona semanalmente...

De esta manera, la posibilidad de lograr que la deuda se pague a través del Presupuesto 2026 quedó descartada y aún hay dudas sobre cuánto tiempo esperará CABA antes de presentarse en la Justicia nuevamente.

