El oro a US$ 4.400 la onza y la Argentina no sabe dónde está

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le ordenó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que informe sobre el envío de lingotes de oro al exterior, reclamo de la Asociación Bancaria en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública, rechazado en 1ra. instancia.

Los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani consideraron que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente la decisión de declarar la “reserva total” de la información requerida y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia y máxima divulgación.

Y que la respuesta del Banco Central se basó en “meras afirmaciones genéricas” y que no permitió verificar si la restricción al acceso a la información era legítima.

También afirmó que “la forma en que la demandada respondió a los requerimientos resulta incompatible con los principios de publicidad, máxima divulgación y transparencia”.

Antes, el BCRA también se negó a informar a la Auditoría General de la Nación (AGN) dónde está el oro.

oro 2

En 1ra. instancia, el amparo fue rechazado con el argumento de que la información se encontraba alcanzada por las excepciones previstas en el artículo 8 de la Ley N°27.275, al considerar que su divulgación podía afectar la seguridad de las reservas y el funcionamiento del sistema financiero.

Sin embargo, para la Cámara de Apelaciones “la configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado”.

Y el BCRA no explicó “por qué no podría informar si existieron las operaciones de envío de lingotes de oro al exterior y el monto involucrado, el ámbito en que se adoptó la decisión, la existencia de expedientes administrativos o la eventual notificación a la sindicatura”.

La Cámara destacó que la información reclamada se vincula con “un asunto de indudable interés público”, como es la administración de las reservas del BCRA, y recordó que el derecho de acceso a la información se rige por el principio de máxima divulgación.

El fallo impuso las costas de ambas instancias al Banco Central, al resultar vencido en el proceso.

