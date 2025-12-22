El primero de la Selección Argentina, el que sirvió de punta de lanza fue Lionel Messi. Llegó desde PSG luego de 2 años para el olvido y recaló en Inter de Miami para terminar su carrera. Luego de él llegó el tipo que lo sigue a todos lados, dentro y fuera de la cancha, Rodrigo De Paul, y ahora David Beckham se quiere llevar a otro jugador de la Scaloneta, es mediocampista y juega en España.
OTRO MÁS DE LA SCALONETA
El jugador de la Selección Argentina que quiere Inter de Miami
El Inter de Miami de Lionel Messi quiere llevarse otro jugador de la Selección Argentina que juega en España.
Inter de Miami, la mini Selección Argentina
Entre los argentinos que hay, más los argentinos que juegan en la selección, el Inter de Miami tranquilamente podría armarse una mini Selección Argentina, hasta el DT es argentino, Javier Mascherano. Además del DT, con pasado en la selección, se encuentran Lionel Messi y Rodrigo De Paul, y ahora se quieren llevar a otro del mediocampo.
El jugador en cuestión es el volante del Betis de España, Giovani Lo Celso. El ex Rosario Central no viene teniendo continuidad debido a las lesiones y esto hace que tenga pocos minutos. A pesar de las buenas palabras del DT, el chileno Manuel Pellegrini, podría salir en enero por una reestructuración del club, y ahí aparecen las “Garzas”.
El equipo de David Beckham podría llevarse a Lo Celso por poco más de 5 millones de dólares, precio barato por el tipo de jugador, pero que le permitiría a Betis cubrir gastos con Totteham por el traspaso de Lo Celso y liberar la carga salarial, ya que el jugador de la Selección Argentina es uno de los mejores pagos del plantel.
En caso de cerrarse el fichaje sería el 9no refuerzo argentino en Inter de Miami, ya que además de Messi y De Paul, también juegan Tadeo Allende, Mateo Silvetti, Gonzalo Luján, Tomás Avilés, Marcelo Weigandt y Óscar Ustari. Una verdadera “Legión Argentina”.
Inter fue el campeón de la MLS 2025 y en 2026 le apuntará de lleno a la Concachampions, por eso se está empezando a reforzar fuerte ya que quiere buscar su primera competición importante internacional, ya que no ha ganado la Champions League de la Concacaf, más conocida como Concachampions.
