El jugador de la Selección Argentina que quiere Inter de Miami

El primero de la Selección Argentina, el que sirvió de punta de lanza fue Lionel Messi. Llegó desde PSG luego de 2 años para el olvido y recaló en Inter de Miami para terminar su carrera. Luego de él llegó el tipo que lo sigue a todos lados, dentro y fuera de la cancha, Rodrigo De Paul, y ahora David Beckham se quiere llevar a otro jugador de la Scaloneta, es mediocampista y juega en España.