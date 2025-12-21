Perovskitas: el nuevo material de energía solar que supera los límites teóricos de eficiencia

De la investigación al mercado: récords de eficiencia solar

El progreso científico se refleja también en la industria. En 2024, el fabricante chino Longi anunció una eficiencia récord del 34,6 % en una célula solar tándem de perovskita y silicio, certificada por la Instalación Europea de Pruebas Solares (ESTI). Este hito supera el límite teórico Shockley-Queisser para células de unión simple y consolida a Longi como líder mundial en innovación fotovoltaica.

Por su parte, Qcells, subsidiaria del conglomerado surcoreano Hanwha, alcanzó una eficiencia del 28,6 % en una célula solar de silicio de gran área con una capa superior de perovskita. Este avance es especialmente relevante para proyectos comerciales, ya que permite generar la misma potencia con menos paneles, reduciendo costos de instalación, uso de suelo y mano de obra.

Menos terreno, más energía: impacto estratégico

La mayor eficiencia de las perovskitas llega en un contexto crítico, donde el uso extensivo de tierras para grandes parques solares genera tensiones ambientales y logísticas. Tecnologías más eficientes permiten reducir drásticamente la superficie necesaria, cerrando la brecha frente a fuentes tradicionales como el gas natural.

Con mejoras simultáneas en estabilidad, eficiencia y escalabilidad, las perovskitas se perfilan como el material clave para la próxima generación de energía solar, con potencial para transformar tanto la industria fotovoltaica como el acceso global a energías limpias y económicas.

Más contenido de Urgente24

Oficios: Cómo la Generación Z se asegura no ser reemplazada por Inteligencia Artificial

Por apendicitis, CFK fue internada en el Sanatorio Otamendi

Entusiasta: Pablo Quirnó aseguró que el acuerdo con USA se firmará "a la brevedad"

El optimismo de JP Morgan frente a una economía (muy) frágil