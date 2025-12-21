Existe un aumento sostenido de esta enfermedad de contacto sexual en Argentina ya que las cifras oficiales son récord: 37.000 casos en 2024 y casi 40.000 en 2025 de acuerdo a datos del Boletín Epidemiológico Nacional.
EL HIT SE LLAMA "A PELO"
En medio del crecimiento de la sífilis, grupo de trap pregona a jóvenes no usar preservativo
Se trata de los "Tussiwarrios", una formación uruguaya de mucha llegada a los chicos a través de las redes sociales. La sífilis crece al 20% anual en Argentina.
Se trata de una infección de transmisión sexual de alto contagio en sus fases iniciales y con potencial evolutivo grave si no se diagnostica y trata a tiempo. El problema sanitario está impulsado por conductas de riesgo y la disminución del uso del preservativo.
Además, han sonado las alarmas por el incremento de la sífilis congénita (transmisión de madre a hijo).
El incremento se da en todo el país, con mayores tasas en la Región Sur (Neuquén, Tierra del Fuego) y Cuyo, extendiéndose más allá de las grandes ciudades.
El incremento se relaciona también con la falta de educación sexual y la ausencia total de campañas públicas de prevención.
Hace 10 años, el Ministerio de Salud de la Nación ensayaba algunos mensajes específicos pero todo eso ha desaparecido.
Hoy, el mensaje que le llega a los chicos es "A pelo”.
La pandemia provocó un descenso transitorio más vinculado a la caída en la consulta y el tamizaje que a una reducción real de la circulación, pero la tendencia volvió a acelerarse.
En Argentina, un informe difundido por el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires reveló que solamente el 5% de los adolescentes y el 13% de los jóvenes afirmaron usar siempre el preservativo.
En sus 2 primeros años de gestión, los libertarios prácticamente no invirtieron en compras masivas de profilácticos pero se incluyeron partidas para 2026.
Antecedentes históricos de la sífilis muy graves
Este mal significó una importante carga para la salud pública a principios del siglo XX hasta la introducción de la penicilina, que condujo a una marcada disminución de la incidencia en la mayoría de los países.
La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 8 millones de adultos adquieren la enfermedad cada año.
¿Quiénes son los Tussiwarrios uruguayos?
En memes y hashtags se difunden consignas como “a pelo” o “falopa y cristal" que se popularizaron en redes sociales para referirse a tener relaciones sexuales sin preservativo o a drogarse como forma de diversión y disfrute.
Se desconocen sus identidades. Saben que los contenidos de sus canciones son controversiales y podrían ser demandados. Los tres miembros del grupo se caracterizan por usar pasamontañas y lentes de sol, generando así una estética enigmática.
Son una suerte de Kiss del subdesarrollo económico y mental.
En 2024, a través de YouTube se volvieron virales con sus mix. Actualmente, agotan shows en Montevideo y Buenos Aires. Tienen casi un millón de oyentes mensuales en Spotify. Tras 2 años de trabajo conjunto, se hicieron muy fuertes en TikTok.
Posibles soluciones
Los diputados nacionales Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron un proyecto que establece un paquete integral de medidas obligatorias para el Ministerio de Salud:
1-Prevención primaria con implementación plena de la Educación Sexual Integral (ESI).
Además, d istribución gratuita y masiva de preservativos y lubricantes en todo el país.
2-Prevención secundaria con testeos universales y gratuitos durante el embarazo y en recién nacidos.
Pruebas gratuitas para personas de 15 a 39 años y grupos de mayor riesgo.
3-Tratamiento para garantizar penicilina benzatínica en forma continua y federal.
Recuperar el stock estratégico nacional para evitar faltantes.
4-Campañas permanentes y sostenidas de prevención y sensibilización, con enfoque de género, diversidad y derechos humanos, especialmente dirigidas a adolescentes y jóvenes mediante redes sociales y medios masivos.