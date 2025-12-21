En medio del crecimiento de la sífilis, grupo de trap pregona a jóvenes no usar preservativo

El incremento se relaciona también con la falta de educación sexual y la ausencia total de campañas públicas de prevención.

Hace 10 años, el Ministerio de Salud de la Nación ensayaba algunos mensajes específicos pero todo eso ha desaparecido.

Hoy, el mensaje que le llega a los chicos es "A pelo”.

La pandemia provocó un descenso transitorio más vinculado a la caída en la consulta y el tamizaje que a una reducción real de la circulación, pero la tendencia volvió a acelerarse.

En Argentina, un informe difundido por el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires reveló que solamente el 5% de los adolescentes y el 13% de los jóvenes afirmaron usar siempre el preservativo.

En sus 2 primeros años de gestión, los libertarios prácticamente no invirtieron en compras masivas de profilácticos pero se incluyeron partidas para 2026.

Antecedentes históricos de la sífilis muy graves

Este mal significó una importante carga para la salud pública a principios del siglo XX hasta la introducción de la penicilina, que condujo a una marcada disminución de la incidencia en la mayoría de los países.

La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 8 millones de adultos adquieren la enfermedad cada año.

La región latinoamericana mantiene algunas de las tasas de sífilis congénita más elevadas del planeta, lo que supone carencias en atención materna y prenatal. En nuestro subcontinente, las nuevas infecciones anuales superan los 3.3 millones.

¿Quiénes son los Tussiwarrios uruguayos?

En memes y hashtags se difunden consignas como “a pelo” o “falopa y cristal" que se popularizaron en redes sociales para referirse a tener relaciones sexuales sin preservativo o a drogarse como forma de diversión y disfrute.

En ambos casos, los responsables son los Tussiwarrios, una banda coral que irrumpió en Montevideo en 2023. La formación está integrada por tres vocalistas autorreferenciados como "Churrito, Double Tonka y Penjamin Zaza".

Se desconocen sus identidades. Saben que los contenidos de sus canciones son controversiales y podrían ser demandados. Los tres miembros del grupo se caracterizan por usar pasamontañas y lentes de sol, generando así una estética enigmática.

Son una suerte de Kiss del subdesarrollo económico y mental.

En 2024, a través de YouTube se volvieron virales con sus mix. Actualmente, agotan shows en Montevideo y Buenos Aires. Tienen casi un millón de oyentes mensuales en Spotify. Tras 2 años de trabajo conjunto, se hicieron muy fuertes en TikTok.

Se los considera en la banda oriental como "los hijos de la cultura del porro" que llegó luego de la liberalización casi total de la marihuana. Su líder, como dijimos, se llama "Churrito" (así se denomina en la jerga a los cigarrillos con cannabis).

image Las provincias hacen campañas sobre el riesgo de la sífilis. La Nación, no.

Posibles soluciones

Los diputados nacionales Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron un proyecto que establece un paquete integral de medidas obligatorias para el Ministerio de Salud:

1-Prevención primaria con implementación plena de la Educación Sexual Integral (ESI).

Además, d istribución gratuita y masiva de preservativos y lubricantes en todo el país.

2-Prevención secundaria con testeos universales y gratuitos durante el embarazo y en recién nacidos.

Pruebas gratuitas para personas de 15 a 39 años y grupos de mayor riesgo.

3-Tratamiento para garantizar penicilina benzatínica en forma continua y federal.

Recuperar el stock estratégico nacional para evitar faltantes.

4-Campañas permanentes y sostenidas de prevención y sensibilización, con enfoque de género, diversidad y derechos humanos, especialmente dirigidas a adolescentes y jóvenes mediante redes sociales y medios masivos.