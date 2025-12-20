El mediocampista del Manchester City, Claudio Echeverri, terminó antes de lo previsto su préstamo en el Bayer Leverkusen, confirmó el club alemán. El jugador de 19 años ha sido titular sólo en 3 partidos para el club de la Bundesliga desde su traspaso en agosto.
FUTURO COMPLICADO
Buscan club para Claudio Echeverri en Europa, no en Sudamérica
Claudio Echeverri fue devuelto por Bayer Leverkusen al Manchester City pero volverían a cederlo dentro de Europa, no Sudamérica.
El City estaba interesado en que el internacional juvenil argentino jugara más minutos en Leverkusen pero no fue posible con el entrenador Kasper Hjulmand, ex de Dinamarca.
Hjulmand:
- "Creo que Claudio es un gran jugador y tengo mucha confianza en él y en su desarrollo. Pero tenemos muchos jugadores en su posición. Es muy difícil darles minutos a todos".
- "Ha entrenado bien y es un gran chico; no ha habido ningún problema con él. Tiene un potencial enorme, pero simplemente no fue posible darle más minutos de juego aquí".
Problema táctico
Hjulmand ha implementado un sistema 3-4-2-1 que, en teoría, debería ofrecerle a Echeverri 3 posibles posiciones: los 2 medios ofensivos o el delantero.
Patrik Schick es el centro del equipo. Entonces Echeverri podría haber jugado en los puestos de apoyo.
El entrenador del City, Pep Guardiola, lo probó un rol similar junto al delantero Erling Haaland.
Pero el argentino solo ha jugado 70' en 9 partidos de Bundesliga con Hjulmand, siendo titular 1 vez y entrando desde el banco 1 vez. Ha sido suplente sin jugar en los otros 7 encuentros.
El despido de Erik ten Hag tras apenas 3 partidos en el Leverkusen complicó todo.
Echeverri llegó a un equipo con poca o ninguna estabilidad.
De todos modos el Leverkusen pagó todo el salario de Echeverri y un préstamo de 7 cifras.
La falta de minutos de juego lo dejó fuera de la convocatoria de Argentina de Lionel Scaloni para las recientes eliminatorias mundialistas.
Dicen que Pep Guardiola valora al argentino. Pero también dicen que en la final de la FA Cup en mayo el jugador desperdició varias oportunidades importantes.
Sus actuaciones en el Mundial de Clubes dieron la impresión de que tenía futuro en el Etihad.
Pero lo enviaron a Alemania.
Europa, no Sudamérica
Ahora una posibilidad seria que Guardiola lo recuperase en el City porque Omar Marmoush, suplente de Erling Haaland, va de camino a la Copa Africana de Naciones.
Otra posibilidad es el Borussia Dortmund, que rechazó una oferta de préstamo con opción de compra que era la opción que impuso el City.
La Roma es otra posibilidad. Y el Girona, club del City Football Group, donde brilla el defensor brasileño Vitor Reis, de 19 años, titular en 11 partidos de LaLiga.
"Es una pregunta para su bella agente", dijo Guardiola cuando le preguntaron por la situación de Echeverri.
Enzo Montepaone, quien representa al argentino, negó que River Plate sea una posibilidad.
- “Tengo pautadas reuniones con los dirigentes y vamos a definir qué será de su futuro. Son dos los equipos que le quieren: Girona es la opción más concreta, pero tampoco podemos descartar a Villarreal”.
- "Claudio está muy identificado con River, ahí se formó como jugador y como persona, por eso siempre va a tener el deseo de volver. Pero ahora no será posible porque el City no quiere cederlo a Sudamérica".