Buscan club para Claudio Echeverri en Europa, no en Sudamérica

El entrenador del City, Pep Guardiola, lo probó un rol similar junto al delantero Erling Haaland.

Pero el argentino solo ha jugado 70' en 9 partidos de Bundesliga con Hjulmand, siendo titular 1 vez y entrando desde el banco 1 vez. Ha sido suplente sin jugar en los otros 7 encuentros.

El despido de Erik ten Hag tras apenas 3 partidos en el Leverkusen complicó todo.

Echeverri llegó a un equipo con poca o ninguna estabilidad.

De todos modos el Leverkusen pagó todo el salario de Echeverri y un préstamo de 7 cifras.

Claudio-Echeverri Pep Guardiola y Claudio Echeverri.

La falta de minutos de juego lo dejó fuera de la convocatoria de Argentina de Lionel Scaloni para las recientes eliminatorias mundialistas.

Dicen que Pep Guardiola valora al argentino. Pero también dicen que en la final de la FA Cup en mayo el jugador desperdició varias oportunidades importantes.

Sus actuaciones en el Mundial de Clubes dieron la impresión de que tenía futuro en el Etihad.

Pero lo enviaron a Alemania.

Europa, no Sudamérica

Ahora una posibilidad seria que Guardiola lo recuperase en el City porque Omar Marmoush, suplente de Erling Haaland, va de camino a la Copa Africana de Naciones.

Otra posibilidad es el Borussia Dortmund, que rechazó una oferta de préstamo con opción de compra que era la opción que impuso el City.

La Roma es otra posibilidad. Y el Girona, club del City Football Group, donde brilla el defensor brasileño Vitor Reis, de 19 años, titular en 11 partidos de LaLiga.

"Es una pregunta para su bella agente", dijo Guardiola cuando le preguntaron por la situación de Echeverri.

Enzo Montepaone, quien representa al argentino, negó que River Plate sea una posibilidad.

“Tengo pautadas reuniones con los dirigentes y vamos a definir qué será de su futuro. Son dos los equipos que le quieren: Girona es la opción más concreta, pero tampoco podemos descartar a Villarreal”.

"Claudio está muy identificado con River, ahí se formó como jugador y como persona, por eso siempre va a tener el deseo de volver. Pero ahora no será posible porque el City no quiere cederlo a Sudamérica".