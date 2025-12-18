Echeverri se olvida de River y confirmó cuál será su nuevo club

River comenzó el actual mercado de pases apuntando a nombres puntuales para reforzar el plantel y una de las prioridades que estableció Marcelo Gallardo fue lograr el regreso de Claudio Echeverri. Ahora se supo que el Diablito no solo que no llegará al Millonario sino que ya eligió su próximo destino.
Hace algunas semanas Echeverri comenzó a coquetear con la posibilidad de llegar a River mediante una historia donde indicó con una serie de emojis donde incluso remarcó que era cuestión de tiempo para que se dé su regreso. Ante la falta constante de minutos en Bayer Leverkusen, el chaqueño le planteó a Manchester City la posibilidad de romper su préstamo en el club alemán para retornar al Millonario.
Hubo una charla entre Echeverri y Marcelo Gallardo donde el Diablito dejó en claro que tenía muchas ganas de regresar, que iba a hacer todo lo posible para pegar la vuelta en enero y lógicamente el entrenador de River levantó el pulgar y mandó a dirigentes del club para negociar el traspaso. Llegó el momento de hablar con Pep Guardiola y las chances quedaron por los suelos.
Guardiola desde un primer momento tenía intenciones que el Diablito salga cedido al Girona de España, un club perteneciente al Grupo City que comparte metodologías de trabajo que se utilizan en Manchester City pero Enzo Montepaone, representante de Echeverri, hizo todo lo posible para que se marche cedido a Bayer Leverkusen y finalmente la historia no terminó para nada bien para el chaqueño.
Es por eso que ahora que comenzó a plantearse la posibilidad de que Echeverri corte su préstamo en Bayer Leverkusen para volver a River, Guardiola se negó rotundamente y estableció reglas claras para el jugador. “Con Pep un capricho podes tener, dos no”, le indicó una fuente del club inglés a Germán García Grova, periodista de TyC Sports.
Echeverri se muda al Girona
Por esta razón está confirmado que el Diablito dejará Bayer Leverkusen y ahora sí acatará las órdenes de Guardiola y se marchará cedido al Girona de España. “Echeverri ya ha dado el sí a llegar a Montilivi después de una mala experiencia en Alemania”, afirmó el periodista español Nil Solá, por lo que el sueño de River quedó totalmente derrumbado.
En River ya están anoticiados de esta situación y es por eso que empezaron a buscar una variante para reforzar el puesto de mediocampista ofensivo. Hoy en día el nombre que tiene más chances de llegar es Gianluca Prestianni, quien se encuentra en Benfica de Portugal. El ex Vélez ya le dio el sí al Millonario pero la realidad es que todo depende de la buena voluntad del club portugués que no planea dejar ir a su jugador de manera sencilla.
Más en GOLAZO 24
River aceleró y se trajo desde Brasil a su primer refuerzo para 2026: "Será presentado"
Marcelo Moretti dejó expuesto a Chiqui Tapia con sus declaraciones
Es una de las grandes figuras de Boca y podría irse con Lionel Messi
La confirmación de Tato Aguilera sobre Miguel Borja que generará polémica en Boca y River