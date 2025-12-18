Echeverri se olvida de River y confirmó cuál será su nuevo club

image

Echeverri se muda al Girona

Por esta razón está confirmado que el Diablito dejará Bayer Leverkusen y ahora sí acatará las órdenes de Guardiola y se marchará cedido al Girona de España. “Echeverri ya ha dado el sí a llegar a Montilivi después de una mala experiencia en Alemania”, afirmó el periodista español Nil Solá, por lo que el sueño de River quedó totalmente derrumbado.

En River ya están anoticiados de esta situación y es por eso que empezaron a buscar una variante para reforzar el puesto de mediocampista ofensivo. Hoy en día el nombre que tiene más chances de llegar es Gianluca Prestianni, quien se encuentra en Benfica de Portugal. El ex Vélez ya le dio el sí al Millonario pero la realidad es que todo depende de la buena voluntad del club portugués que no planea dejar ir a su jugador de manera sencilla.

