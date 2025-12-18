Cristina Kirchner va logrando, de a poco, flexibilizar sus condiciones de reclusión en el departamento de San José 1.111, domicilio que eligió para cumplir con la condena a 6 años de prisión en la causa Vialidad. Sin embargo, no logra aún que le quiten la tobillera electrónica.
DECISIÓN JUDICIAL
Cristina Kirchner podrá ir a la terraza, pero no logra que le quiten la tobillera electrónica
La expresidenta Cristina Kirchner fue autorizada por la Justicia para acceder dos horas al día a la terraza de su domicilio.
“Presos comunes” y Cristina Kirchner
La Justicia federal autorizó este jueves (18/12) a Cristina Kirchner a utilizar la terraza del edificio donde cumple prisión domiciliaria durante 2 horas al día.
Según el Tribunal Oral Federal 2, la terraza es “equiparable al patio para los presos comunes”.
Sin embargo, CFK no logró que le quitaran la tobillera electrónica ni que se modificaran los controles trimestrales sobre sus condiciones.
Menos visitas
Otra mala noticia para Cristina es que tendrá menos visitas porque se modificaron los porcentajes de permisos irrestrictos incluidos en el listado que aportó la exmandataria a la Justicia: ahora se deberán detallar los motivos de la presencia en el departamento de San José.
En resumen, la exvicepresidenta no podrá recibir a más de tres personas en su domicilio y no más dos horas y hasta dos veces por semana.
Cabe recordar que, en cuanto a las visitas, el listado de acceso irrestricto está limitado a la familia, abogados, contadores y médicos. Para todos los demás, Cristina deberá pedir autorización a la Justicia, algo que no ocurrió en noviembre pasado cuando se reunió con economistas, derivando en las restricciones ahora impuestas.
Volviendo a la cuestión de la terraza, el tribunal entendió que se ajusta a los estándares de los tratados internacionales sobre personas privadas de la libertad y a las condiciones habituales de recreación previstas para quienes cumplen condenas en establecimientos penitenciarios.
