Cristina Kirchner podrá ir a la terraza, pero no logra que le quiten la tobillera electrónica

La expresidenta Cristina Kirchner fue autorizada por la Justicia para acceder dos horas al día a la terraza de su domicilio.

18 de diciembre de 2025 - 11:34
Cristina accederá a la terraza pero tendrá menos visitas.

Cristina Kirchner va logrando, de a poco, flexibilizar sus condiciones de reclusión en el departamento de San José 1.111, domicilio que eligió para cumplir con la condena a 6 años de prisión en la causa Vialidad. Sin embargo, no logra aún que le quiten la tobillera electrónica.

“Presos comunes” y Cristina Kirchner

La Justicia federal autorizó este jueves (18/12) a Cristina Kirchner a utilizar la terraza del edificio donde cumple prisión domiciliaria durante 2 horas al día.

Cristina Kirchner desde el balcón de San José 1.111, donde cumple prisión domiciliaria. Ahora podrá acceder a la terraza pero 2 horas al día.

Según el Tribunal Oral Federal 2, la terraza es “equiparable al patio para los presos comunes”.

Seguir leyendo

Sin embargo, CFK no logró que le quitaran la tobillera electrónica ni que se modificaran los controles trimestrales sobre sus condiciones.

Menos visitas

Otra mala noticia para Cristina es que tendrá menos visitas porque se modificaron los porcentajes de permisos irrestrictos incluidos en el listado que aportó la exmandataria a la Justicia: ahora se deberán detallar los motivos de la presencia en el departamento de San José.

En resumen, la exvicepresidenta no podrá recibir a más de tres personas en su domicilio y no más dos horas y hasta dos veces por semana.

Economistas con Cristina Kirchner en San José 1.111, un exceso en las condiciones de prisión domiciliaria.

Cabe recordar que, en cuanto a las visitas, el listado de acceso irrestricto está limitado a la familia, abogados, contadores y médicos. Para todos los demás, Cristina deberá pedir autorización a la Justicia, algo que no ocurrió en noviembre pasado cuando se reunió con economistas, derivando en las restricciones ahora impuestas.

Volviendo a la cuestión de la terraza, el tribunal entendió que se ajusta a los estándares de los tratados internacionales sobre personas privadas de la libertad y a las condiciones habituales de recreación previstas para quienes cumplen condenas en establecimientos penitenciarios.

