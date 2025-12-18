Cristina Kirchner podrá ir a la terraza, pero no logra que le quiten la tobillera electrónica

En resumen, la exvicepresidenta no podrá recibir a más de tres personas en su domicilio y no más dos horas y hasta dos veces por semana.

image Economistas con Cristina Kirchner en San José 1.111, un exceso en las condiciones de prisión domiciliaria.

Cabe recordar que, en cuanto a las visitas, el listado de acceso irrestricto está limitado a la familia, abogados, contadores y médicos. Para todos los demás, Cristina deberá pedir autorización a la Justicia, algo que no ocurrió en noviembre pasado cuando se reunió con economistas, derivando en las restricciones ahora impuestas.

Volviendo a la cuestión de la terraza, el tribunal entendió que se ajusta a los estándares de los tratados internacionales sobre personas privadas de la libertad y a las condiciones habituales de recreación previstas para quienes cumplen condenas en establecimientos penitenciarios.

