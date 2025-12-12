Inflación K Vs Inflación M: Patricia Bullrich y Cristina Kirchner solo pelean por quién es peor

Patricia Bullrich: "Señora presidiaria..."

"Señora Presidiaria, tenga la decencia de no opinar de economía. Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno", comenzó su respuesta a CFK la flamante senadora Patricia Bullrich, que se sintió aludida por la foto que posteó Cristina Kirchner aunque no la mencionara en su comentario.

image Patricia Bullrich en su respuesta en X a Cristina Kirchner.

Volviendo a la comparación entre índices de inflación entre distintas gestiones, Bullrich apeló al dato de 2023 cuando CFK era vice y no al período 2003-2015 que citó Cristina: "Si mal no recuerda, en diciembre de 2023 solo la inflación mensual fue de 25%: prácticamente lo mismo que todo 2025. Y todo eso con una economía con precios congelados, dólar artificial, 27 tipos de cambio (Qatar, Coldplay, soja, blue, Steam), faltantes de nafta, electrodomésticos carísimos, pobreza y desempleo".

"En apenas dos años logramos romper ese esquema empobrecedor, ordenar la economía y ser mucho más libres que antes. Lo que leo no son críticas, presiento un poquito de miedo frente al rumbo correcto que estamos tomando", chicanéo Bullrich.

Y finalizó: "No se preocupe. Aproveche el tiempo que tiene para estudiar un poco más. Tal vez el Presidente pueda recomendarle uno o dos libros de economía".

--------------

Más noticias en Urgente24:

Inflación de noviembre: Crece la tensión y repunta al 2,5%

La Oficina de Aduanas y Fronteras de USA planea exigir datos de plataformas digitales a turistas

¡Calma radicales! "Solo la organización vence al tiempo"

Do Kwon, el 'mesías cripto', condenado a 15 años por fraude monumental