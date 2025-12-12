Este viernes (12/12), la expresidenta Cristina Kirchner hizo un posteo en la red social X donde recordó que Patricia Bullrich había denunciado una inflación en noviembre de 2015 mayor a la del Indec pero que resulta menor a la que se registró ahora con Milei. Bullrich contestó y potenció la polémica.
Inflación K Vs Inflación M: Patricia Bullrich y Cristina Kirchner solo pelean por quién es peor
CFK recordó cuando Patricia Bullrich difundía una inflación alternativa que en noviembre 2015 resultó menor a la actual de Milei. La senadora la cruzó en X.
Inflación: Qué dijo Cristina Kirchner
A través de un mensaje en su cuenta personal de la red social X, la expresidenta Cristina Kirchner se refirió al dato de la inflación de noviembre, que se ubicó en el 2,5% superando las estimaciones de las consultoras privadas y marcando una aceleración en los últimos tres meses.
“Ayer el INDEC de Milei y Lavagna dijo que la inflación del mes de noviembre de este año fue del 2,5%”, indicó como introducción de su posteo CFK, tras lo cual mencionó que ese porcentaje se alcanzó "después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias, de un nuevo préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares más, de la ayuda de Trump y el Toto Caputo tomando más deuda en dólares, con el telón de fondo del consumo en caída libre y el cierre de fábricas y comercios". En esa línea preguntó: "¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?".
Luego, recordando al 'IPC Congreso' que difundían dirigentes opositores en su último mandato presidencial, acompalando al posteo con una imagen de los por entonces diputados Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger, opinó: “La inflación que ellos decían que había… ERA MÁS BAJA QUE LA DE MILEI… cuando no solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado…”.
Cristina Kirchner no menciona que esa medición alternativa de la oposición surgió por la manipulación de las estadísticas del Indec de la mano de Guillermo Moreno. También compara esa medición con la inflación que hubo en sus dos mandatos y en el de Néstor Kirchner cuando ella era legisladora pero no incluye al de Alberto Fernández cuando fue vice: "O sea… en noviembre del 2015, (anteúltimo mes de nuestro tercer mandato presidencial) la inflación que ellos decían que había… ERA MÁS BAJA QUE LA DE MILEI… cuando no solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado…".
Patricia Bullrich: "Señora presidiaria..."
"Señora Presidiaria, tenga la decencia de no opinar de economía. Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno", comenzó su respuesta a CFK la flamante senadora Patricia Bullrich, que se sintió aludida por la foto que posteó Cristina Kirchner aunque no la mencionara en su comentario.
Volviendo a la comparación entre índices de inflación entre distintas gestiones, Bullrich apeló al dato de 2023 cuando CFK era vice y no al período 2003-2015 que citó Cristina: "Si mal no recuerda, en diciembre de 2023 solo la inflación mensual fue de 25%: prácticamente lo mismo que todo 2025. Y todo eso con una economía con precios congelados, dólar artificial, 27 tipos de cambio (Qatar, Coldplay, soja, blue, Steam), faltantes de nafta, electrodomésticos carísimos, pobreza y desempleo".
"En apenas dos años logramos romper ese esquema empobrecedor, ordenar la economía y ser mucho más libres que antes. Lo que leo no son críticas, presiento un poquito de miedo frente al rumbo correcto que estamos tomando", chicanéo Bullrich.
Y finalizó: "No se preocupe. Aproveche el tiempo que tiene para estudiar un poco más. Tal vez el Presidente pueda recomendarle uno o dos libros de economía".
