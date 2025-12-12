La Joaqui apareció en el streaming de los Mernosketti con la tranquilidad de siempre, pero en un momento soltó una frase tan directa que dejó a todos recalculando, incluido su novio, el cantante Luck Ra. Y lo más interesante no es que haya cambiado el clima del vivo, sino que abrió una tensión inesperada que todavía sigue dando vueltas.
METIÓ EL DEDO EN LA LLAGA
"Se gustan": La Joaqui tiró un comentario y detonó el streaming en un segundo
La Joaqui soltó una frase al pasar y no tardó nada en dejar a los Mernosketti patas para arriba en pleno streaming. Algo dijo, algo tocó y ahí arrancó el lío.
La Joaqui dijo lo que nadie se animaba y expuso a los Mernosketti en vivo
Si uno viene siguiendo el universo Mernosketti, se sabe que el ida y vuelta entre Mernuel y Moski siempre tuvo un condimento de tensión que sus fans agarran al vuelo. No hacía falta ser un especialista para notar que algo estaba ahí, latente, pero nadie del círculo lo decía en voz alta. Hasta que La Joaqui, con cierto estilo entre frontal y cariñoso, decidió entrar al stream y marcar la cancha.
El clip que se viralizó con miles de visualizaciones, y que la convirtió a la cantante marplatense en viral, lo muestra clarísimo: mientras Mernuel contaba cómo Moski vivió con él en la casa de su madre, tratando de justificarlo con un tono prudente, ella saltó sin titubear: "Porque se gustan... supuestamente". El comentario los desacomodó a ellos, y también detonó la carcajada sincera de Karina La Princesita y la mirada de "ya entendí todo" de Luck Ra.
El clip fue replicado por distintos usuarios y alimentó al público que ya venía leyendo entre líneas. "La Joaqui es la defensora de Mernosketti", posteó un internauta, mientras otros celebraban que alguien por fin dijera públicamente lo que la comunidad comentaba desde hace meses. Y ahí está el punto: la cantante se metió donde el dúo siempre amagó pero nunca avanzó.
Fuera del chiste, lo que hizo La Joaqui fue poner sobre la mesa una verdad incómoda y bastante evidente: el éxito de Mernosketti no es únicamente el humor, también es esa tensión afectiva que ellos mismos alimentan sin admitirlo. Y al decirlo así, sin rodeos, ella le dio forma a algo que venía suelto, como si hubiese sido la única del grupo dispuesta a asumir que esa dinámica también construye audiencia.
Los palitos que parecían chistes, pero tocaron donde dolía
Ahora, el tema es que La Joaqui no apareció para tirar una frase picante y listo. Entró con una lectura emocional del grupo que no suele verse en streams tan caóticos, y eso la convirtió en la figura central de la noche. Entre risas y con sushi de por medio, fue metiendo observaciones que, disfrazadas de broma, apuntaban más profundo.
"Si uno vuelve al lugar es para dejar ir lo que pasó", comentó también, algo que cayó con un peso que se notó en la cara de Mernuel. Parecía la clase de frase que se dice cuando alguien ya entiende cómo se mueve el grupo y dónde está cada inseguridad. Incluso generó eco en X, donde varios comentaron entre carcajadas que estaban "tentados" con el vivo.
Y hubo más. En un tramo que levantaron otras cuentas, ella miró a Bauleti y soltó: "A vos un tiempo también se te fue, tampoco te hagas". Ahí no había ni maldad ni ironía exagerada: era un tirón de orejas envuelto en humor. Bauleti quedó color remolacha, Karina se tentó fuerte y Moski entró en ese silencio raro de quien disfruta el momento pero también siente el pinchazo del comentario.
El broche emocional llegó cuando ofreció regalarles el cachorro de su perrita: "Sé que Moski va a ser el que más lo va a cuidar". Ahí La Joaqui mostró que capta quién ocupa qué rol en el ecosistema Mernosketti, y la lectura fue tan fina que los propios fans lo interpretaron como un reconocimiento a Moski como "el corazón del trío".
En definitiva, La Joaqui fue quien ordenó el caos con un par de frases certeras y dejó a todos recalculando. Y por eso, más allá de la viralización, el stream se va a recordar como ese día en que alguien entró, observó dos minutos, y dijo lo que nadie del grupo se animaba a admitir.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Paredes lo recomendó y Riquelme eligió al técnico de Boca para 2026
Telefe mete poda a lo pavote y deja afuera a varios conductores históricos en 2026
Tato Aguilera le ganó la carrera a Diego Monroig en Boca: Primicia sobre Claudio Úbeda
Reforma Laboral: Se presentó el proyecto oficial ¿cuáles son los principales cambios?
Grupo Albanesi pisa fuerte y redefine toda su deuda hasta 2036