De cara a la entrega de los Martín Fierro de los canales de streaming Nicolás Occhiato, fundador de LUZU TV, se molestó con OLGA y Telefe, porque además de transmitirlo han decidido cobrarles a quienes quieran votar por la terna a "Mejor Comunidad" y Luis Ventura, como presidente de Aptra, decidió sumarse al conflicto.
"FIJATE CUÁNTO FACTURASTE VOS EN LA VOZ"
Luis Ventura lapidó a Nicolás Occhiato tras la revuelta por los Martín Fierro de los canales de streaming
Luego de las críticas recibidas, Luis Ventura, presidente de Aptra, estalló contra el fundador de LUZU TV y le tiró un "palito" por su conducción en Telefe.
"Che, de nuestra parte no hay necesidad de que gasten plata en votarnos para ningún premio, el amor de la comunidad nos lo demuestran todos los días acompañándonos y eligiéndonos", había escrito el exnovio de Flor Vigna en sus redes sociales dejando en claro su descontento con la decisión tomada por los organizadores.
Es por ese motivo que el reconocido periodista disparó fuertemente al recordar su paso por la conducción de La Voz Argentina: “Se cansó de facturar en La Voz con gente que llamaba y facturaba”.“No me ensucien a mí. Si querés ensuciar, fijate cuánto facturaste vos en La Voz con el mismo sistema”, sumó picante en diálogo con el programa La pinta es lo de menos por el Canal de la Ciudad.
Asimismo, posteriormente expresó tajante: "Y se olvida que Telefe le está pagando un sueldo”. De esta manera instaló la duda sobre la coherencia de lo que manifestó al hablar de ciertos métodos televisivos mientras continúa trabajando en los medios tradicionales de comunicación.
Pedro Rosemblat más cerca de Nicolás Occhiato que de Luis Ventura
Otro referente del mundo streaming es Pedro Rosemblat, dueño de Gelatina, y no tardó en salir a apoyar la crítica que hizo Nicolás Occhiato contra la polémica iniciativa.
"Nosotros a nuestra comunidad convocamos al 19 de diciembre en Argentinos Juniors. No les den plata a gente que ya la tiene heredada", expresó el conductor.
Si bien en primer lugar recordó el evento que llevarán a cabo en el estadio Diego Armando Maradona, posteriormente recurrió a disparar contra Luis y Bernarda Cella, dueños de la reconocida señal que comanda Migue Granados, hijos de Luis Cella, histórico productor de Susana Giménez.
Por otro lado, cabe destacar que la joven empresaria habló en diálogo con el programa Puro show mediante El Trece y se mostró molesta con los detractores de la iniciativa. "La verdad que nos llama mucho la atención la polémica", dijo y reconoció: "Nos encantaría que todos los canales nos apoyen".
