Luis Ventura lapidó a Nicolás Occhiato tras la revuelta por los Martín Fierro de los canales de streaming

Asimismo, posteriormente expresó tajante: "Y se olvida que Telefe le está pagando un sueldo”. De esta manera instaló la duda sobre la coherencia de lo que manifestó al hablar de ciertos métodos televisivos mientras continúa trabajando en los medios tradicionales de comunicación.

Pedro Rosemblat más cerca de Nicolás Occhiato que de Luis Ventura

Otro referente del mundo streaming es Pedro Rosemblat, dueño de Gelatina, y no tardó en salir a apoyar la crítica que hizo Nicolás Occhiato contra la polémica iniciativa.

"Nosotros a nuestra comunidad convocamos al 19 de diciembre en Argentinos Juniors. No les den plata a gente que ya la tiene heredada", expresó el conductor.

Si bien en primer lugar recordó el evento que llevarán a cabo en el estadio Diego Armando Maradona, posteriormente recurrió a disparar contra Luis y Bernarda Cella, dueños de la reconocida señal que comanda Migue Granados, hijos de Luis Cella, histórico productor de Susana Giménez.

Por otro lado, cabe destacar que la joven empresaria habló en diálogo con el programa Puro show mediante El Trece y se mostró molesta con los detractores de la iniciativa. "La verdad que nos llama mucho la atención la polémica", dijo y reconoció: "Nos encantaría que todos los canales nos apoyen".

