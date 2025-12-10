Pedro Rosemblat disparó con munición pesada contra OLGA: "No les den plata"

Por su parte, la joven empresaria habló en diálogo con el programa Puro show mediante El Trece y se mostró molesta con los detractores de la iniciativa. "La verdad que nos llama mucho la atención la polémica", expresó y sumó: "Nos encantaría que todos los canales nos apoyen".

Mario Pergolini bancó a Nicolás Occhiato en su crítica a OLGA y Telefe

Por otro lado, otro referente que optó por manifestarse al respecto fue Mario Pergolini, quien en 2012 fundó Vorterix, y se convirtió en una especie de adelantado en el tema.

"Tenés que pagar para votar a 'Mejor Comunidad'. Y la verdad que hacer eso es de una ridiculez, es de una bajeza. Si no lo podés organizar porque no tenés la plata, hacelo más chiquito", dijo el destacado conductor.

Además, aprovechó para dejar en claro su apoyo: "Es muy tonto pagar para decir que somos la comunidad más vista".

"Me sumo ahí con lo que ha dicho la gente de Luzu, no es necesario, nosotros no necesitamos que nos comprueben nada", dejó en claro.

