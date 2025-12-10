urgente24
ACOMPAÑÓ A NICOLÁS OCCHIATO EN EL RECLAMO

Pedro Rosemblat disparó con munición pesada contra OLGA: "No les den plata"

Nicolás Occhiato criticó el voto pago de los Martín Fierro de los canales de streaming y Pedro Rosemblat se sumó al repudio con un filoso comentario.

10 de diciembre de 2025 - 12:42
Todos contra OLGA: Pedro Rosemblat respaldó a Nicolás Occhiato y disparó con munición pesada.

Todos contra OLGA: Pedro Rosemblat respaldó a Nicolás Occhiato y disparó con munición pesada.

El hecho de pedirle a los seguidores deban abonar para establecer qué canal posee más fanáticos, generó repercusión rápidamente. Y al respecto, el novio de Lali Espósito dijo: "Nosotros a nuestra comunidad convocamos al 19 de diciembre en Argentinos Juniors. No les den plata a gente que ya la tiene heredada".

Pedro Rosemblat se mostró en contra de OLGA y apuntó contra sus dueños: Luis y Bernarda Cella.


Su comentario no pasó desapercibido, porque si bien en primer lugar recordó el evento que llevarán a cabo en el estadio Diego Armando Maradona, posteriormente recurrió a disparar contra Luis y Bernarda Cella, dueños de la reconocida señal que comanda Migue Granados, hijos de Luis Cella, histórico productor de Susana Giménez.

Por su parte, la joven empresaria habló en diálogo con el programa Puro show mediante El Trece y se mostró molesta con los detractores de la iniciativa. "La verdad que nos llama mucho la atención la polémica", expresó y sumó: "Nos encantaría que todos los canales nos apoyen".

Mario Pergolini bancó a Nicolás Occhiato en su crítica a OLGA y Telefe

Por otro lado, otro referente que optó por manifestarse al respecto fue Mario Pergolini, quien en 2012 fundó Vorterix, y se convirtió en una especie de adelantado en el tema.

"Tenés que pagar para votar a 'Mejor Comunidad'. Y la verdad que hacer eso es de una ridiculez, es de una bajeza. Si no lo podés organizar porque no tenés la plata, hacelo más chiquito", dijo el destacado conductor.

Además, aprovechó para dejar en claro su apoyo: "Es muy tonto pagar para decir que somos la comunidad más vista".

"Me sumo ahí con lo que ha dicho la gente de Luzu, no es necesario, nosotros no necesitamos que nos comprueben nada", dejó en claro.

CONSPIRACIONES