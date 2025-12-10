Inesperado hallazgo de la NASA sobre origen de la vida: ¿Qué tenía el asteroide Bennu?

"Se encontró ribosa de azúcar de cinco átomos de carbono y, por primera vez en una muestra extraterrestre, glucosa de seis átomos de carbono", especifica la NASA.

La Clínica Universidad de Navarra indica que "la ribosa es un azúcar pentosa esencial que forma la columna vertebral de ciertas moléculas biológicas, incluidos el ARN (ácido ribonucleico) y varios cofactores moleculares esenciales para la vida".

Mientras, "la glucosa se define como un azúcar simple que desempeña un papel fundamental en el metabolismo energético, y su monitorización es esencial para el manejo de afecciones como la diabetes", detallan en ScienceDirect.

Pistas sobre el origen de la vida

De acuerdo con la NASA, si bien estos azúcares "no son evidencia de vida", haberlos detectado junto con otros componentes, respalda la idea de que los ingredientes para la vida podrían haber surgido más allá de la Tierra.

Previamente, se habían encontrado en las muestras del asteroide Bennu aminoácidos, nucleobases y ácidos carboxílicos.

“Las cinco nucleobases utilizadas para formar tanto el ADN como el ARN, junto con los fosfatos, ya han sido halladas en las muestras de Bennu traídas a la Tierra por OSIRIS-Rex”, dijo Furukawa. “El nuevo descubrimiento de ribosa significa que todos los componentes para formar la molécula de ARN están presentes en Bennu”.

La NASA dice que, lo importante de las muestras de Bennu es que los investigadores no encontraron desoxirribosa.

"Los investigadores creen que la presencia de ribosa y la falta de desoxirribosa respaldan la hipótesis del 'mundo del ARN', donde las primeras formas de vida dependían del ARN como molécula principal para almacenar información y para impulsar las reacciones químicas necesarias para la supervivencia", explican.

“La vida actual se basa en un sistema complejo organizado principalmente por tres tipos de biopolímeros funcionales: ADN, ARN y las proteínas”, explica Furukawa. “Sin embargo, la vida primitiva podría haber sido más simple. El ARN es el principal candidato para ser el primer biopolímero funcional porque puede almacenar información genética y catalizar muchas reacciones biológicas”.

Claudia Martínez Sánchez, Investigadora en Biomedicina y Oncología Molecular de la Universidad de Oviedo, escribe para The Conversation que, encontrar (ribosa y glucosa) fuera de la Tierra es un "descubrimiento sin precedentes".

"Esto nos lleva a plantearnos que quizá la vida en la Tierra no empezó “desde cero”, sino con moléculas que ya existían antes, fabricadas en entornos extraterrestres como Bennu".

Los hallazgos aparecen en la revista científica Nature Geoscience.

