Boca y River en guerra por una figura absoluta del fútbol argentino

En los últimos mercados de pases Ascacibar rechazó cualquier oferta para salir ya que se comprometió a quedarse todo el 2025 en Estudiantes con una promesa de venta a fin de año. Lo cierto es que la promesa de venta quedará diluida si finalmente el Pincha se consagra como campeón y se clasifica a la Copa Libertadores, por lo que Boca y River están muy atentos a la final del próximo sábado en Santiago del Estero.

