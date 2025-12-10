Boca y River vienen de tener un 2025 pésimo por dónde se lo mire y es por eso que ahora mismo los dos comenzaron a moverse para rearmar sus planteles de cara al 2026. En ese sentido se supo que los dos equipos mas poderosos del país comenzaron una guerra por una figura rutilante del fútbol argentino.
Boca y River en guerra por una figura absoluta del fútbol argentino
Boca y River comenzaron una disputa para quedarse con un jugador de renombre en el fútbol argentino.
Una de las zonas donde más problemas vienen teniendo los dos equipos es en la mitad de la cancha. Boca comenzó a edificarse de la mano de Leandro Paredes pero está más que claro que al volante de la Selección Argentina le faltan socios importantes. Por su parte River debe armar toda una nueva estructura sobre todo con la salida de Enzo Pérez.
Como sucedió en otros mercados de pases, River y Boca miraron al mismo jugador y en este momento la guerra tiene como eje central la compra de Santiago Ascacibar, capitán de Estudiantes de La Plata que está a tan solo tres días de jugar la final del Torneo Clausura contra Racing. Esta es una disputa que hace varios mercados está latente y que ahora el Millonario y el Xeneize prometen ir a fondo.
River y Boca en guerra por Ascacibar
El que movió sus fichas primero fue River. Hace una semana se supo que el representante de Ascacibar estuvo en el Monumental reunido con dirigentes para hablar sobre una posible llegada del Rusito al equipo de Marcelo Gallardo y parece que las charlas comenzaron de muy buena manera sin llegar al punto de una negociación formal.
Enterado de esta cuestión el que también encendió motores para quedarse con el capitán de Estudiantes fue Boca, que ya intentó hace casi un año sumarlo por insistencia de Fernando Gago, aunque finalmente Juan Román Riquelme no terminó enviando una propuesta formal. Parece que llegó el momento de ir a pelear mano a mano con River por su llegada.
En los últimos mercados de pases Ascacibar rechazó cualquier oferta para salir ya que se comprometió a quedarse todo el 2025 en Estudiantes con una promesa de venta a fin de año. Lo cierto es que la promesa de venta quedará diluida si finalmente el Pincha se consagra como campeón y se clasifica a la Copa Libertadores, por lo que Boca y River están muy atentos a la final del próximo sábado en Santiago del Estero.
