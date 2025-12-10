La advertencia de Martín Redrado: "Dependemos mucho de los dólares financieros, seguimos de puente en puente"

"Este esquema que vamos a ver hoy (por la licitación) es básicamente que entran dólares financieros. Seguimos de puente en puente en materia cambiaria y financiera. Lo importante es que sea de la producción, de las exportaciones... las inversiones reales. Una cosa es comprar bonos y otra es venir, levantar un fábrica, tomar empleados, es decir, enterrar dólares en la Argentina. Eso es lo que necesitamos", dijo.

En esa línea, Redrado también se manifestó a favor de que el BCRA acumule reservas, pero insistió en que no se consigan sólo dólares financieros, sino que se incorporen divisas "contantes y sonantes" provenientes de inversiones.

En cuanto a la reforma laboral, el economista ponderó que se bajen impuestos a los sectores productivos y que se luche contra la informalidad, pero al mismo tiempo sostuvo que "podemos tener la mejor modernización laboral, pero si no hay consumo, no se va a convocar a más trabajadores".

Finalmente, consideró que "el gran desafío" de la política económica de cara al año que viene es "generar empleo". "La base de toda economía no es las finanzas, la colocación de bonos, sino que la política económica genere más empleo", concluyó.

