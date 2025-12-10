El economista Martín Redrado, expresidente del Banco Central, advirtió este miércoles sobre la "dependencia" del Gobierno de "dólares financieros" y en ese sentido señaló que el Ejecutivo sigue "de puente en puente", es decir, buscando salidas de corto plazo para financiar la economía.
PREVIO A LA LICITACIÓN
La advertencia de Martín Redrado: "Dependemos mucho de los dólares financieros, seguimos de puente en puente"
El expresidente del BCRA apuntó a que el Gobierno sigue buscando salidas de corto plazo para financiar la economía mientras faltan "inversiones reales".
Redrado indicó como ejemplo la licitación de bonos en dólares en la plaza local prevista para este mismo 10/12, lo que se interpreta como una antesala del regreso de la Argentina a los mercados internacionales de crédito.
El ministro de Economía, Luis Caputo, indicó el martes que planea buscar al menos US$1.000 millones en deuda nueva con un rendimiento inferior al 9% en la oferta del miércoles. El bono vencerá en noviembre de 2029 y pagará un cupón anual del 6,5 % en cuotas semestrales, según el gobierno.
El destino de lo que se recaude será el pago de deuda que vence en enero. Redrado pronosticó que la operación "será exitosa" y que habrá una "sobresuscripción".
Pero al mismo tiempo sostuvo que "la Argentina está dependiendo mucho de dólares financieros, que entran y salen" y advirtió que "la clave" es que ingresen divisas por el sector productivo. " Porque los dólares financieros entran y salen, y generan más incertidumbre hacia adelante", dijo en diálogo con LN+.
"Este esquema que vamos a ver hoy (por la licitación) es básicamente que entran dólares financieros. Seguimos de puente en puente en materia cambiaria y financiera. Lo importante es que sea de la producción, de las exportaciones... las inversiones reales. Una cosa es comprar bonos y otra es venir, levantar un fábrica, tomar empleados, es decir, enterrar dólares en la Argentina. Eso es lo que necesitamos", dijo.
En esa línea, Redrado también se manifestó a favor de que el BCRA acumule reservas, pero insistió en que no se consigan sólo dólares financieros, sino que se incorporen divisas "contantes y sonantes" provenientes de inversiones.
En cuanto a la reforma laboral, el economista ponderó que se bajen impuestos a los sectores productivos y que se luche contra la informalidad, pero al mismo tiempo sostuvo que "podemos tener la mejor modernización laboral, pero si no hay consumo, no se va a convocar a más trabajadores".
Finalmente, consideró que "el gran desafío" de la política económica de cara al año que viene es "generar empleo". "La base de toda economía no es las finanzas, la colocación de bonos, sino que la política económica genere más empleo", concluyó.
