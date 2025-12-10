Elon Musk lanzará a SpaceX al mercado público: Qué otras compañías se abren

Elon Musk estaría listo para el lanzamiento al mercado de SpaceX. La empresa aeroespacial, que hasta aquí se mantenía en base a inversión cerrada, podría pasar a cotizar en bolsa a partir del 2026, con una oferta pública inicial de más de 25.000 millones de dólares en recaudación.
Esa expectativa fue adelantada por Reuters y confirmada por altas fuentes de la empresa. Con el dinero recaudado, Musk quedaría en condiciones de acelerar los proyectos de exploración espacial, en especial aquellos orientados a la Luna y Marte.
El atractivo central para potenciales inversores estaría anclado al crecimiento incesante del servicio de Starlink como principal fuente de ingresos. A ello lo acompañarían el desarrollo de cohetes y naves, que están siendo orientadas a la exploración de viajes espaciales privados para el mediano plazo.
En caso de alcanzar la expectativa de recaudación, SpaceX podría convertirse en una de las empresas más valiosas del mercado con un valor total superior a los 1.000.000 millones de dólares (un millón de millones). Todo ello, claro, en un marco de éxito total de la salida a la bolsa.
Según expertos, acciones de SpaceX de oferta pública podrían enfrentar desafíos por el comando de la compañía. En ese sentido, el rol de Musk podría ser central en la cotización teniendo en cuenta que el magnate aseguró que se centrará en el desarrollo de Tesla, la división de autos y baterías de su cartera de negocios.
Otras empresas que debutarán en 2026
Además de SpaceX, la salida al mercado podría tener varios actores nuevos. Desde empresas IT y desarrolladoras de IA, hasta compañías de maquinaria y moda.
Uno de esos casos podría ser la china Shein, de gran desempeño en 2025. La compañía, valuada en 66.000 millones de dólares, se dedica al retail minorista de ropa y otros productos con exportaciones a todo el mundo.
Durante 2025, Shein intentó incursionar en la oferta pública a través de la Bolsa de Hong Kong, pero no tuvo éxito. De cara al año que viene, la empresa asiática hará otro intento aunque en este caso será en Wall Street y Londres.
Otra compañía que podría incursionar en la bolsa a partir del 2026 sería Canva. Se trata de la empresa australiana más importante a nivel IT, con fuerte participación en el mercado del diseño gráfico.
Su valor estimado al cierre de 2025 sería de 42.000 millones de dólares, y la expectativa está centrada en una incursión al Nasdaq de Estados Unidos.
Por parte del mercado de datos, una de las salidas más esperadas sería la de la estadounidense Databricks. La empresa, que permanece en el ámbito privado, fue valorada en 62.000 millones de dólares durante la última ronda de inversión en 2024 y se dedica al procesamiento y almacenamiento de “lagos de datos” para empresas que desarrollan todo tipo de negocios IT.
Qué es una oferta pública inicial
La oferta pública inicial es la salida formal al mercado de una empresa privada que hasta entonces tenía canales de inversión limitados. Se trata de un paso normal en el crecimiento de las grandes compañías, que muchas veces buscan financiación mediante el fragmento accionario entre el público en general.
Esta operación se genera a partir de una bolsa de acciones que se encarga de comercializar las opciones y establecer su precio.
