Elon Musk lanzará a SpaceX al mercado público: Qué otras compañías se abren

assemblage Starship 12-10-22 SpaceX 2.jfif

Otras empresas que debutarán en 2026

Además de SpaceX, la salida al mercado podría tener varios actores nuevos. Desde empresas IT y desarrolladoras de IA, hasta compañías de maquinaria y moda.

Uno de esos casos podría ser la china Shein, de gran desempeño en 2025. La compañía, valuada en 66.000 millones de dólares, se dedica al retail minorista de ropa y otros productos con exportaciones a todo el mundo.

Durante 2025, Shein intentó incursionar en la oferta pública a través de la Bolsa de Hong Kong, pero no tuvo éxito. De cara al año que viene, la empresa asiática hará otro intento aunque en este caso será en Wall Street y Londres.

Otra compañía que podría incursionar en la bolsa a partir del 2026 sería Canva. Se trata de la empresa australiana más importante a nivel IT, con fuerte participación en el mercado del diseño gráfico.

Su valor estimado al cierre de 2025 sería de 42.000 millones de dólares, y la expectativa está centrada en una incursión al Nasdaq de Estados Unidos.

Por parte del mercado de datos, una de las salidas más esperadas sería la de la estadounidense Databricks. La empresa, que permanece en el ámbito privado, fue valorada en 62.000 millones de dólares durante la última ronda de inversión en 2024 y se dedica al procesamiento y almacenamiento de “lagos de datos” para empresas que desarrollan todo tipo de negocios IT.

wall street.jpg

Qué es una oferta pública inicial

La oferta pública inicial es la salida formal al mercado de una empresa privada que hasta entonces tenía canales de inversión limitados. Se trata de un paso normal en el crecimiento de las grandes compañías, que muchas veces buscan financiación mediante el fragmento accionario entre el público en general.

Esta operación se genera a partir de una bolsa de acciones que se encarga de comercializar las opciones y establecer su precio.

