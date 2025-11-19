Elon Musk dobla la apuesta: xAI cerca de valuación de US$ 230.000 millones

La estrategia de expansión de xAI, valorizada en US$ 113.000 millones en marzo, fue agresiva. En julio, la empresa obtuvo US$ 10.000 millones en préstamos e inversiones para construir su centro de datos Colossus en Memphis, Tennessee, y un mes antes había vendido US$ 300 millones en una oferta secundaria.

A esto se suma el reciente anuncio del desarrollo de un centro de datos de 500 megavatios en Arabia Saudita, en colaboración con la firma estatal Humain y utilizando chips de Nvidia.

Los planes de Elon Musk

Tras su enfrentamiento público con el presidente estadounidense Donald Trump —que terminó con su salida de una iniciativa federal de reducción de costes—, Musk volcó su foco empresarial en convertir a xAI en un actor central de lo que muchos describen como una “carrera armamentística” global en inteligencia artificial.

El empresario está acelerando el desarrollo de Grok, el chatbot competidor de ChatGPT, e integrando los modelos de xAI tanto en su plataforma X como en ciertos vehículos Tesla. De hecho, Musk planteó que Tesla invierta directamente en xAI: una reciente votación de accionistas arrojó un 43% a favor, aunque sin carácter vinculante. El directorio evaluará próximos pasos.

Pero la expansión acelerada también trajo turbulencias internas. La compañía ha atravesado una rápida rotación en su cúpula: renunció Linda Yaccarino, exCEO de X, así como los directores financieros de X y de xAI. Musk designó recientemente a Anthony Armstrong, banquero de Morgan Stanley y colaborador cercano, como nuevo CFO.

Mientras tanto, los competidores también escalan. Anthropic está cerrando una ronda de US$ 15.000 millones con Microsoft y Nvidia, en una operación que podría valorarla en más de US$ 300.000 millones. El tablero de la IA está en plena reconfiguración, y Musk quiere asegurarse de que xAI no quede atrás.

Más contenido en Urgente24

Alberto Fernández quiso salvarse y enterró a Viviana Canosa: "Tuvimos una..."

Retenciones 0%: Luis Caputo avanza con guiño a provincias petroleras y el campo espera

Se pudrió entre El Nueve y Telefe: Quién se queda con la conductora del momento

Arabia Saudita sacude Wall Street a días de la visita oficial a Estados Unidos

Texto completo del dictamen de fiscal Picardi: "El 3% para KM está perfecto"