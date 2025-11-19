La compañía de inteligencia artificial xAI, fundada por Elon Musk, se prepara para cerrar una de las mayores rondas de financiación del sector tecnológico. Según publicó The Wall Street Journal, la empresa está cerca de recaudar unos US$ 15.000 millones, en una operación que valoraría a la firma en alrededor de US$ 230.000 millones, duplicando la valoración de marzo.
TODO A LA IA
Elon Musk dobla la apuesta: xAI cerca de valuación de US$ 230.000 millones
Musk refuerza xAI con financiamiento récord y nuevos centros de datos, consolidando su apuesta por la inteligencia artificial.
El nuevo objetivo de recaudación fue compartido con los inversores por Jared Birchall, gestor patrimonial de Musk, quien dejó entrever que el monto podría aumentar rápidamente ante el fuerte interés de fondos y socios estratégicos. La cifra representa la tercera venta de acciones en seis meses, en un contexto donde xAI busca acelerar su desarrollo tecnológico para competir con gigantes como OpenAI, Google y Meta.
La valoración exacta —si es previa o posterior a la inversión— aún no está definida, pero en el mercado secundario las acciones de xAI ya se han estado negociando por encima de los US$ 200.000 millones, reflejo del apetito por las empresas capaces de liderar la nueva infraestructura global de IA.
Otras inversiones relacionadas con xAI
En paralelo a esta recaudación de capital, Valor Equity Partners, firma liderada por Antonio Gracias, está intentando levantar entre US$ 15.000 millones y US$ 20.000 millones en deuda y financiamiento híbrido para adquirir chips en nombre de xAI.
El acceso a hardware especializado se ha convertido en uno de los cuellos de botella más críticos de la industria, y Musk busca asegurar grandes volúmenes de componentes en un mercado altamente competitivo.
La estrategia de expansión de xAI, valorizada en US$ 113.000 millones en marzo, fue agresiva. En julio, la empresa obtuvo US$ 10.000 millones en préstamos e inversiones para construir su centro de datos Colossus en Memphis, Tennessee, y un mes antes había vendido US$ 300 millones en una oferta secundaria.
A esto se suma el reciente anuncio del desarrollo de un centro de datos de 500 megavatios en Arabia Saudita, en colaboración con la firma estatal Humain y utilizando chips de Nvidia.
Los planes de Elon Musk
Tras su enfrentamiento público con el presidente estadounidense Donald Trump —que terminó con su salida de una iniciativa federal de reducción de costes—, Musk volcó su foco empresarial en convertir a xAI en un actor central de lo que muchos describen como una “carrera armamentística” global en inteligencia artificial.
El empresario está acelerando el desarrollo de Grok, el chatbot competidor de ChatGPT, e integrando los modelos de xAI tanto en su plataforma X como en ciertos vehículos Tesla. De hecho, Musk planteó que Tesla invierta directamente en xAI: una reciente votación de accionistas arrojó un 43% a favor, aunque sin carácter vinculante. El directorio evaluará próximos pasos.
Pero la expansión acelerada también trajo turbulencias internas. La compañía ha atravesado una rápida rotación en su cúpula: renunció Linda Yaccarino, exCEO de X, así como los directores financieros de X y de xAI. Musk designó recientemente a Anthony Armstrong, banquero de Morgan Stanley y colaborador cercano, como nuevo CFO.
Mientras tanto, los competidores también escalan. Anthropic está cerrando una ronda de US$ 15.000 millones con Microsoft y Nvidia, en una operación que podría valorarla en más de US$ 300.000 millones. El tablero de la IA está en plena reconfiguración, y Musk quiere asegurarse de que xAI no quede atrás.
