Estas son las mejores 15 películas del 2025 según The Economist

El 2025 trajo una camada de películas que no solo conquistaron festivales y premios, sino que revolucionaron la forma de entender el cine contemporáneo. Desde thrillers nucleares hasta dramas de época sin concesiones, pasando por animación ecológica y terror folclórico, la lista de este año es tan variada como impactante.
Animación y drama: las joyas escondidas del 2025
Danny Boyle y Alex Garland volvieron a juntar fuerzas después de 23 años para entregar "28 años después", una secuela de terror que explora el aislacionismo británico con una propuesta inquietante y visceral que ya es furor entre los fans del género zombi.
En "El brutalista", Adrien Brody se luce como un arquitecto judeo-húngaro que llega a Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. El drama de época muestra sin filtros las tensiones entre el talento visionario y el poder del dinero, con Guy Pearce como un industrial despiadado.
"Flow", la película de animación letona que ganó el Óscar a Mejor Película de Animación, narra la historia de un gato que sobrevive a una inundación planetaria. La fábula ecológica cautivó con su narrativa sin palabras y su mensaje potente sobre el cambio climático.
"Hamnet" reimagina cómo la vida personal de Shakespeare influyó en su obra. Basada en la novela de Maggie O'Farrell, la película es una representación cruda del duelo tras la muerte del hijo del dramaturgo, con actuaciones que destrozan.
De Brasil a Irán: cine político que sacude
"Sigo aquí" ganó el Óscar a Mejor Película Internacional y cuenta la historia real de Eunice Paiva, una mujer cuyo marido activista fue arrestado por la dictadura militar brasileña en 1971. Fernanda Torres brilla con una interpretación magistral que ya es leyenda.
Jafar Panahi, el director iraní encarcelado por criticar al régimen, entrega "Fue solo un accidente", un thriller moral donde un mecánico secuestra a quien cree que fue su torturador en prisión. La tensión es insoportable.
Leonardo DiCaprio protagoniza "Una batalla tras otra", dirigida por Paul Thomas Anderson. Un activista revolucionario venido a menos que debe proteger a su hija de un coronel fascista interpretado por Sean Penn. Acción pura y un mensaje político demoledor.
