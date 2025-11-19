Estas son las mejores 15 películas del 2025 según The Economist

image También está Flow en la lista que, dicho sea paso, había ganado el Oscar a mejor película animada.

"Hamnet" reimagina cómo la vida personal de Shakespeare influyó en su obra. Basada en la novela de Maggie O'Farrell, la película es una representación cruda del duelo tras la muerte del hijo del dramaturgo, con actuaciones que destrozan.

De Brasil a Irán: cine político que sacude

"Sigo aquí" ganó el Óscar a Mejor Película Internacional y cuenta la historia real de Eunice Paiva, una mujer cuyo marido activista fue arrestado por la dictadura militar brasileña en 1971. Fernanda Torres brilla con una interpretación magistral que ya es leyenda.

Jafar Panahi, el director iraní encarcelado por criticar al régimen, entrega "Fue solo un accidente", un thriller moral donde un mecánico secuestra a quien cree que fue su torturador en prisión. La tensión es insoportable.

image Quizás la mejor del año.

Leonardo DiCaprio protagoniza "Una batalla tras otra", dirigida por Paul Thomas Anderson. Un activista revolucionario venido a menos que debe proteger a su hija de un coronel fascista interpretado por Sean Penn. Acción pura y un mensaje político demoledor.

