Drew Struzan, el artista responsable de algunos de los posters más memorables de la historia del cine, falleció este lunes 13 de octubre a los 78 años. La noticia fue confirmada a través de su cuenta de Instagram, donde se reveló que venía luchando contra el Alzheimer desde hacía varios años, lo que lo llevó a retirarse de Hollywood.
ALMA DE BLOCKBUSTER
Adiós a un padre del cine: Murió el genio detrás de los posters más icónicos de Hollywood
Drew Struzan (ícono del cine) falleció a los 78 años tras luchar contra el Alzheimer. Creó las imágenes de Star Wars, Indiana Jones, Volver al Futuro y más.
El favorito de Spielberg y Lucas en el cine
Struzan no era un artista más: era el creador de las imágenes que definieron generaciones enteras. Sus posters para Indiana Jones and the Last Crusade, Star Wars: The Empire Strikes Back (edición especial), Back to the Future, The Goonies, The Thing, Risky Business y Harry Potter and the Sorcerer's Stone son verdaderos íconos de la cultura pop. Su estilo inconfundible combinaba dramatismo, color intenso y una capacidad única para capturar personajes en una sola imagen.
Steven Spielberg y George Lucas lo consideraban su artista de confianza. El director de E.T. lo definió como "mi artista de cine favorito" y llegó a confesar que sentía presión por estar a la altura del arte que Struzan creaba para sus películas. Tras conocerse su muerte, Spielberg escribió: "Drew hacía arte de eventos. Sus posters convirtieron muchas de nuestras películas en destinos".
Guillermo del Toro también expresó su dolor: "El mundo perdió a un hombre genial, un genio comunicador y artista supremo. Yo perdí a un amigo". Mientras tanto, el presidente de DC y artista de Batman, Jim Lee, lo llamó "un gigante entre gigantes".
Una vida de sacrificio y arte
En un homenaje realizado en 2018, Struzan recordó su infancia difícil: "Nunca tuve una fiesta de cumpleaños, nunca tuve una buena comida, donde fuera, trabajé como un loco. Nunca se me dio nada antes, excepto por esta gente encantadora", refiriéndose a los directores que confiaron en él durante décadas.
Su legado quedó documentado en el documental de 2013 Drew: The Man Behind the Poster, dirigido por Erik Sharkey. Cuando le preguntaban cuál era su poster favorito, Struzan respondía siempre lo mismo: "Si tuviera un favorito, entonces ya habría hecho lo mejor que puedo hacer. Perdería mi chispa de creatividad. Mi favorito es siempre el próximo".
