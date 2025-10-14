Adiós a un padre del cine: Murió el genio detrás de los posters más icónicos de Hollywood

Una vida de sacrificio y arte

En un homenaje realizado en 2018, Struzan recordó su infancia difícil: "Nunca tuve una fiesta de cumpleaños, nunca tuve una buena comida, donde fuera, trabajé como un loco. Nunca se me dio nada antes, excepto por esta gente encantadora", refiriéndose a los directores que confiaron en él durante décadas.

image

Su legado quedó documentado en el documental de 2013 Drew: The Man Behind the Poster, dirigido por Erik Sharkey. Cuando le preguntaban cuál era su poster favorito, Struzan respondía siempre lo mismo: "Si tuviera un favorito, entonces ya habría hecho lo mejor que puedo hacer. Perdería mi chispa de creatividad. Mi favorito es siempre el próximo".

