Hollywood y millones de fans dieron la despedida a Diane Keaton, la actriz, productora y directora que conquistó al público con su papel en Annie Hall de Woody Allen; falleció el sábado en Los Ángeles a los 79 años, según reportó People, y fue trasladada desde su casa a un hospital alrededor de las 8 de la mañana, según TMZ.
SE FUE ANNIE HALL
Hollywood y el mundo dan la despedida a Diane Keaton
Nunca es tarde para decir adiós: Diane Keaton, icónica de Hollywood, murió a los 79 años: La actriz ganadora del Oscar inició el rodaje del "por siempre jamás"
Keaton fue una actriz, productora y directora emblemática de Hollywood. Ganadora del Oscar por Annie Hall, destacó por su talento versátil en películas como El Padrino, Reds y El Padre de la Novia. Ícono de estilo, su influencia trascendió la actuación, dejando un legado perdurable en cine, moda y cultura estadounidense.
Su interpretación como la novia de Alvy Singer no solo le valió un Oscar a la mejor actriz, sino que la convirtió en un icono de estilo, con sombreros, camisas y chalecos que marcaron tendencia en los años 70, según Variety y The New Yorker.
Previo a ese papel, había destacado en Broadway en Play It Again, Sam y en la pantalla grande como Kay Adams, la novia y esposa de Michael Corleone en El Padrino (1972) y El Padrino Parte II (1974) de Coppola.
A lo largo de su carrera, Keaton fue nominada nuevamente al Oscar por Reds (1981), Marvin’s Room (1996) y Something's Gotta Give (2003), protagonizó comedias exitosas como El Padre de la Novia, Baby Boom y Book Club, y realizó su última actuación en Summer Camp (2024), junto a Kathy Bates y Alfre Woodard. También dirigió películas como Unstrung Heroes (1995) y Hanging Up (2000) y produjo la serie Pasadena y la película Elephant (2003).
De los Angeles a la despedida una grande
Nacida Diane Hall el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles, debutó en Broadway en Hair (1968) y en cine en Lovers and Other Strangers (1970). Publicó memorias exitosas y cultivó la fotografía como otra de sus pasiones. Nunca se casó; le sobreviven su hija adoptiva Dexter y su hijo Duke
