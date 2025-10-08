'Panic Show' del Congreso a Milei: Aprobada la ley que limita los DNU (pero vuelve al Senado)

Quizás es una de las últimas pulseadas legislativas entre Milei y la oposición antes de las elecciones del 26/10: la cámara de Diputados sesiona para regular los DNU, tratar el caso Espert y las interpelaciones a Francos y a Karina Milei además del proyecto de los gobernadores para coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos.
DNU: Qué diputados cambiaron su voto en el artículo 3
La periodista parlamentaria Carolina Ramos informó quiénes son los diputados que votaron a favor de la Ley sobre DNU pero luego cambiaron su voto respecto al artículo 3, en la votación particular.
Juan Manuel López, Marcela Campagnoli y Victoria Borrego, de la Coalición Cívica, cambiaron su voto de afirmativo a abstención.
Del PRO, 3 diputados que votaron a favor de la ley en general luego votaron en contra del artículo 3: Héctor Baldassi, Sofía Brambilla y Álvaro González.
De Coherencia (ex libertarios), Carlos D'Alessandro y Gustavo González pasaron de afirmativo en general a negativo en el artículo 3.
Del MID, Oscar Zago y Falcone también pasaron de afirmativo en general a negativo en dicho artículo.
De la UCR: Karina Banfi y Fabio Quetglas, de afirmativo a abstención.
En tanto, pasaron de la abstención en general a negativo en particular los diputados que responden a gobernadores: la santafesina Melina Giorgi, y los chubutenses Jorge Avila y Ana Clara Romero.
Facundo Manes, por su parte, ausente...
