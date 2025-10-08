'Panic Show' del Congreso a Milei: Aprobada la ley que limita los DNU (pero vuelve al Senado)

Live Blog Post

Nicolás Massot: "Es el 1er. gobierno que usa los DNU para tener una discrecionalidad inédita"

Nicolás Massot (encuentro Federal): "¿Por qué se plantea ahora y no antes? Ya se dieron muchos argumentos al respecto. Es inédito que el peronismo quiera tratar esto ahora y es algo a destacar, importan menos las motivaciones, importa mucho en la política la oportunidad (...) pero la verdad que este es el 1er gobierno que en vez de utilizar los DNU para acelerar el proceso parlamentario, por la presunta existencia de necesidad y urgencia, los utiliza en conjunción con los vetos y con la prórroga para bloquear el trabajo del Congreso y arrogarse una discrecionalidad que ningún gobierno anterior ha tenido".

Dijo que "tuvieron que mirar para otro lado, con incomodidad" cuando se votó el DNU de acuerdo con el FMI porque había que frenar "la corrida cambiaria".

Sobre la acusación oficialista de "presunta animosidad para afectar la gobernabilidad del presente Gobierno" dijo que "esto es en favor de la gobernabilidad, estoy convencido. Si el Gobierno cree que va a a poder quebrar alguna de las expectativas que se están espiralizando negativamente se equivoca de cabo a rabo. Aprobando esta reforma, y con la predisposición que muchos tenemos de responder a un cambio de predisposición en el Gobierno, va a lograr mayor gobernabilidad".

"El gobierno va a tener que venir a buscar la gobernabilidad acá, si las urnas, como parece, no le van a dar".

"Esta es una medida que apunta a que este Gobierno entienda que con un tercio no hay forma que se salve y que los próximos Gobiernos sepan que no hay chances de caer en ninguna discrecionalidad".