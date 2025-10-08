La cámara de Diputados aprobó el miércoles (08/10) un pedido de la Justicia para avanzar en la investigación contra el diputado José Luis Espert, por recibir pagos del empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico, durante su campaña presidencial de 2019.
CASO FRED MACHADO
Diputados aprobó pedido judicial para investigar a José Luis Espert
La cámara de Diputados aprobó pedido judicial para avanzar en la investigación que se le sigue al diputado, José Luis Espert, en relación con el caso Fred Machado.
El oficio del juzgado federal N° 2 de San Isidro ingresó a la cámara en plena sesión especial. Lo envió el juez Lino Mirabelli, por pedido de la fiscalía a cargo de Federico Domínguez, quien lleva adelante la investigación derivada de la denuncia promovida por el dirigente Juan Grabois.
El pedido que realizó la Justicia obedece a que, al ser diputado, Espert tiene fueros y goza de inmunidades especiales.
El juez pidió que no se den a conocer los pormenores del procedimiento que se realizará, ya que la causa se encuentra bajo secreto de sumario.
La ley de fueros asegura que “no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara”.
El oficio judicial ingresó a la presidencia de la cámara de diputados minutos después de las 17. El escrito estaba dirigido al presidente del cuerpo Martín Menem.
Cuando el pedido trascendió, el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López pidió la palabra y abrió el debate para que la solicitud judicial se someta a votación.
La mayoría de los legisladores estuvo de acuerdo desde un principio en acceder al pedido de la Justicia. Sin embargo, el pedido del juez Mirabelli para que los pormenores de las medidas solicitadas no se conozcan trabó por unos instantes la votación, ya que muchos legisladores se quejaron de estar “votando a ciegas”.
