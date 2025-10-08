Sin Machado / Espert en las noticias, la cruda verdad: El dólar disciplina al león

Live Blog Post

'Toto' Caputo y su máquina de humo

María Victoria Lippo en El Cronista Comercial:

"(…) "Donald Trump realmente quiere hacernos creer: que no hay suficiente dinero para arreglar las primas de atención médica de la ACA. que no hay suficiente dinero para los controladores aéreos, ¿¡Pero de alguna manera hay u$s 20.000 millones disponibles para rescatar a Argentina?!", dijo el jefe de la bancada demócrata en el Senado, Chuck Summer.

Bessent rápidamente aclaró que no pondrían dinero en el país, y cobró fuerza la idea de que esta se haría a través de las tenencias de Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI) que tiene el Tesoro en su Fondo de Estabilización Cambiaria.

Brad Setser, exfuncionario del Tesoro y coautor de "¿Rescates financieros o rescates internos?" junto con Nouriel Roubini, economista conocido como "Doctor Catástrofe" que se reunió con Caputo, sostuvo que Bessent dijo que apoyará las fuertes políticas de Argentina y cuestionó: "El mensaje parece un poco erróneo. Los países con políticas sólidas no suelen necesitar un segundo rescate en un año. Argentina ya despilfarró u$s 14.000 millones del FMI".

Ante este escenario, las críticas no menguaron, pero cambiaron el objetivo y pasaron a reclamar que, en caso de que Estados Unidos avance en una asistencia a Argentina, el Gobierno de Javier Milei debía modificar su esquema cambiario, y plantearon dos alternativas: flotar sin bandas, o dolarizar. (…)".

Sin embargo ¿a quién se le ocurre dolarizar cuando el Congreso de la Nación jamás se lo aprobaría a Javier Milei?

Por eso es más posible lo que comenta Ignacio Fidanza en La Política Online:

"El ministro Caputo negocia la posibilidad que el Tesoro de Estados Unidos aporte DEGs como colateral de un préstamo repo de los mismos bancos privados que ya le dieron uno meses atrás, para mostrarle al mercado que tiene fondos para pagar los próximos vencimientos de bonos.

Los DEGs son derechos especiales de giro que el FMI reparte entre los países miembros para fortalecer sus reservas. Estados Unidos tiene una cantidad incalculable.

Fuentes al tanto de las negociaciones en Washington confirmaron a LPO que en la delgada línea roja que se mueve el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la idea de aportar DEGs como garantía de un préstamo de bancos estadounidenses a la Argentina, para asegurar el pago de deudas en su mayoría son con fondos de Estados Unidos, es políticamente digerible.

Bessent viene sufriendo el bombardeo persistente de demócratas y la línea más ortodoxa de los republicanos que se preguntan porque el gobierno de Estados Unidos tienen que gastarse 20 mil millones de dólares en rescatar a la Argentina, mientras corta ayudas esenciales a granjeros y trabajadores estadounidenses.

Caputo se instaló en la capital norteamericana con todo el equipo económico sin nada cerrado -una excentricidad hasta para la Argentina-, porque necesitaba enviar al mercado una señal que algo importante esta por pasar. Por eso no vuelve. (…)".