Sin Machado / Espert en las noticias, la cruda verdad: El dólar disciplina al león

Las penurias de LLA con Fredo Machado y José Luis Espert lograron, sin embargo, que no se hablara tanto del dólar que escasea y el león en problemas.

8 de octubre de 2025 - 09:13

Todavía no se entiende cómo fue que La Libertad Avanza no vio venir el rayo: según el diario Prensa Libre, de Guatemala, el 17/02/2025 el expresidente centroamericanol, Jimmy Morales, publicó un video en su cuenta de Facebook para rechazar las declaraciones del diputado nacional argentino Rodolfo Tailhade (UxP / PBA), quien denunciaba que el 'narco' Fred Machado había cofinanciado a 2 presidentes guatemaltecos. Si Machado ya era 'mancha venenosa', ¿cómo fue que Javier Milei insistió en que José Luis Espert liderase la lista de candidatos LLA en Provincia de Buenos Aires si Milei ya conocía la historia 2020/2021? ¿La prioridad era frustrar a Diego Santilli o había algo más?

Dicen que Milei defendió a Espert para no reconocer que cometió un grave error, en una sangría caprichosa, torpe y brutal para el oficialismo. Pero la realidad le impuso sus condiciones. Una conclusión es que Milei no tiene 'cintura' de líder político. Efectivamente es un 'fenómeno barrial'. Otra conclusión es que él no repara en los costos a la hora de sostener su ego. No admite la mala praxis propia. Por ejemplo, también sucede con el régimen cambiario, agotado hace tiempo, que Milei intenta que sobreviva.

Benjamin Franklin luce implacable con el león que había prometido dolarizar, dinamitar el Banco Central y bajar los impuestos -'Javo' el final del 'Impuesto PAIS' no vale como demostración de menor presión tributaria porque legalmente tendría que haber cesado en diciembre 2023-. Todos afirman que Mauricio Macri invitó a Milei a reconocer que la gestión de Luis Caputo está terminada y que Carlos Melconián sería un ministro más racional. El consejo fue una herida para Milei, quien insiste que el 2 veces perdedor Caputo es "el mejor ministro de la historia" tan solo porque su inexistencia le permite al Presidente definir la economía.

En una coyuntura colapsada, Caputo y su gabinete siguen en Washington DC para que 'el mercado' crea que ellos trabajan en algo 'importante', mientras Milei intenta transmitir 'normalidad' montando un circo espantoso en el Movistar Arena. Pero la alcancía de dólares del Tesoro ya se encuentra semivacía. Y llegan derrotar legislativas tal como la restricción del uso futuro de DNUs (Decretos de Necesidad y Urgencia).

Bienvenidos al VIVO de Urgente24 que producen Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina:

El "vapeo" cada vez es mayor en los jóvenes y la OMS alerta

Aunque el consumo de tabaco disminuyó a nivel mundial, estos dispositivos están impulsando una preocupante ola de adicción a la nicotina, especialmente entre los jóvenes. En base a ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte sobre el impacto negativo de estos productos en la salud global y el retroceso en los avances logrados en la lucha contra el tabaquismo.

A pesar de la disminución global del consumo de tabaco, los cigarrillos electrónicos están alimentando una nueva ola de adicción a la nicotina, especialmente entre los jóvenes. Según un informe publicado por la OMS, aunque el número de fumadores disminuyó de 1.380 millones en el año 2000 a 1.200 millones en 2024, el uso de cigarrillos electrónicos aumentaron significativamente, con más de 100 millones de personas vapeando en todo el mundo.

El documento de la OMS destaca que el consumo de tabaco se redujo gracias a los esfuerzos globales para combatir el tabaquismo. En los últimos 14 años, más de 120 millones de personas dejaron de fumar, lo que representa una caída del 27% en términos relativos.

Sin embargo, como respuesta a este progreso, la industria tabacalera introdujo nuevos productos, como los cigarrillos electrónicos, que están siendo utilizados principalmente por jóvenes. En la actualidad, más de 86 millones de adultos y 15 millones de menores de entre 13 y 15 años son usuarios de cigarrillos electrónicos.

Femicidio y horror en Entre Ríos: Prisión preventiva para el detenido

El único detenido por el crimen de Daiana Mendieta, la joven de 22 años que estuvo desaparecida durante días en Entre Ríos y fue hallada muerta con un disparo en la cabeza dentro de un aljibe, se negó a declarar y se le impuso prisión preventiva por el lapso de 90 días.

Se trata de Gustavo "Pino" Brondino, el trabajador agropecuario de 55 años, que está detenido al negarse a que se concrete un allanamiento y por ser la última persona que se contactó con la víctima, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Además... sesión caliente en Diputados

La oposición intensificó las negociaciones contrarreloj para alcanzar una mayoría absoluta que le permita sesionar este miércoles desde las 12 en la Cámara de Diputados y convertir en ley el nuevo régimen de DNUs, una iniciativa que apunta a poner en jaque la capacidad del presidente de gobernar a través de esa vía discrecional.

Si bien el temario es amplio e incluye interpelaciones y pedidos de informes verbales a altos funcionarios del Poder Ejecutivo, el asunto que más desvela a la Casa Rosada es la reforma de la ley 26.122, que regula los DNU y que, de promulgarse, le permitirá a la oposición voltear los decretos con el rechazo de una sola cámara.

La normativa vigente sobre DNUs fue diseñada en su momento por la entonces senadora Cristina Kirchner para apuntalar la lógica presidencialista en beneficio del entonces mandatario Néstor Kirchner, lo que hizo que fuera casi imposible para las oposiciones de turno conseguir la derogación de decretos del Poder Ejecutivo.

Además, los legisladores buscarán emplazar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para fijar para el próximo 20 de noviembre, como plazo máximo, la fecha de dictamen del proyecto del Presupuesto 2026 que envió el Gobierno de Javier Milei el pasado 15 de septiembre.

Por otro lado, se sumarán una serie de pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el fin de iniciar una moción de censura por la decisión de no aplicar la vigente ley de Emergencia en Discapacidad, que el Gobierno promulgó pero no reglamentó. El temario también incluye un pedido de informes verbales para el ministro de Economía, Luis Caputo, a fin de que brinde precisiones sobre el estado de las potenciales negociaciones que el Gobierno viene llevando adelante con Estados Unidos por el eventual "blindaje" financiero.

Miércoles clave: Se conoce el veredicto por el intento de asesinato a CFK

Luego de 15 meses de debate y la declaración de 157 testigos, este miércoles se conoce el veredicto en el juicio por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner perpetrado el 1° de septiembre de 2022, cuando se desempeñaba como vicepresidenta.

En el marco de la audiencia final en el Tribunal Oral Federal N°6 de Comodoro Py, desde las 9, los acusados Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte -para quienes la fiscalía pidió 15 y 14 años de prisión, respectivamente- podrán pronunciar sus últimas palabras antes de que los jueces Ignacio Fornari, Sabrina Namer y Adrián Grünberg emitan sus votos.

A su vez, la tercera persona que se sentó en el banquillo durante el proceso iniciado a fines de junio de 2024, Nicolás Carrizo, será absuelto debido a que tanto la querella como el Ministerio Público Fiscal retiraron los cargos en su contra por falta de pruebas.

Por su parte, CFK seguirá la audiencia por YouTube desde su departamento en el barrio porteño de Constitución, en donde cumple prisión domiciliaria por hechos de corrupción juzgados en la llamada causa Vialidad.

Esperando noticias de 'Toto' sigue dominando el rojo en los bonos

bonos

Christian Buteler:

Flaco favor le hacen al gobierno cuando salen a decir que se puede dolarizar a $2000 mientras el dólar vale $1.450 y el único que vende es el Tesoro. Con aliados así quién necesita oposición, no? Lanzan esta versión en teoría para calmar al mercado y ayudar al gobierno. Pero quien escucha y cree esto que haría hoy si le vence un plazo fijo de $10.000.000, espera que se lo dolaricen a $2.000 en 1 mes o compra hoy a $1.450? Así dañan los que dicen querer ayudar. Flaco favor le hacen al gobierno cuando salen a decir que se puede dolarizar a $2000 mientras el dólar vale $1.450 y el único que vende es el Tesoro. Con aliados así quién necesita oposición, no? Lanzan esta versión en teoría para calmar al mercado y ayudar al gobierno. Pero quien escucha y cree esto que haría hoy si le vence un plazo fijo de $10.000.000, espera que se lo dolaricen a $2.000 en 1 mes o compra hoy a $1.450? Así dañan los que dicen querer ayudar.

Luciano Laspina:

Cada rescate financiero viene con un nuevo “plan económico”. Ojalá el próximo se aproveche para reconstruir una moneda nacional de libre convertibilidad y recuperar el crédito soberano y no para “alquimias” que siempre fallaron. Hay que seguir los manuales y derrotar las tentaciones populistas de vivir con cepo o vivir sin moneda. Cada rescate financiero viene con un nuevo “plan económico”. Ojalá el próximo se aproveche para reconstruir una moneda nacional de libre convertibilidad y recuperar el crédito soberano y no para “alquimias” que siempre fallaron. Hay que seguir los manuales y derrotar las tentaciones populistas de vivir con cepo o vivir sin moneda.

NVIDIA no es excusiva de OpenAI: Invertirá también en xAI / Grok

La startup de inteligencia artificial respaldada por Elon Musk, xAI, aumentó una recaudación de capital planificada hasta US$ 20.000 millones, incluyendo una inversión de NVIDIA Corporation, para adquirir más procesadores de IA, según informó Bloomberg.

Lo curioso es que hasta hace muy poco Elon Musk negaba que ocurriría una nueva ronda de búsqueda de capital para xAI.

¿Qué ocurrió en el interín? Que Donald Trump indultó a Musk y el Estado federal autorizó contrataciones de xAI. Esto revaloriza la empresa y quedará registrado al final del proceso de ampliación de recursos.

La financiación está dirigida principalmente a adquirir más chips de Nvidia que xAI planea utilizar en su próximo centro de datos Colossus 2 en Memphis, según el informe. La recaudación de capital incluye acciones y deuda.

Nvidia invertirá hasta US$ 2.000 millones en la parte de acciones del acuerdo, informó Bloomberg. Esta medida forma parte principalmente de la estrategia de Nvidia para ayudar a acelerar las inversiones en IA de sus clientes, ya que el fabricante de chips ha comprometido aproximadamente US$ 100.000 millones a OpenAI la semana pasada.

Informes anteriores indicaban que xAI buscaba recaudar alrededor de US$ 10.000 millones en su ronda de financiación en curso. Otros informes también valoraron xAI en US$ 200.000 millones en septiembre, convirtiéndola en una de las startups más valiosas del mundo, por detrás de OpenAI.

Gastón Alberdi dice que Fred Machado y Javier Milei coincidieron en reuniones en 2021

Agencia Noticias Argentinas: "El dirigente liberal Gastón Alberdi afirmó que el detenido Federico ‘Fred’ Machado participó, en 2021, en reuniones en las que también estaba el presidente Javier Milei, donde se organizaba la campaña para las elecciones legislativas de ese año, y sostuvo que “por supuesto” está dispuesto a declarar eso ante la Justicia si lo citan como testigo.

Alberdi, uno de los fundadores de La Libertad Avanza, aseguró que en esas reuniones participaban “José Luis Espert, Luis Rosales, Javier Milei y otras personas como (la diputada rionegrina) Lorena Villaverde y la diputada Romina Diez, de Rosario, además de algunos economistas”, entre los que mencionó a Leonardo Cositorto.

“Fueron en el mes de febrero de 2021, unas 5 o 6 veces en las oficinas de Ramiro Marra, que se denominaban Bull Market, en el 8vo. piso de la Fundación Fortabat, en Viamonte y Bouchard, frente a Puerto Madero”, detalló Alberdi en declaraciones al programa 'Sin corbata', de Splendid AM 990.

El dirigente explicó que en esas oficinas él “coordinaba los grupos de acción política y equipos de gestión en la sala de juntas, al lado de la oficina de Ramiro (por Marra)”, y dijo que, si bien no participaba de las reuniones con Machado, se lo presentaron como “empresario minero y aeronáutico”.

Además, aseguró que en esas reuniones también participaba la actual secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sobre quien dijo que “recaudaba” fondos para la campaña y aseveró que a él le “quitó US$ 11.500”.

Explicó que el hecho sucedió “en las oficinas del abogado Rodrigo Balbuena, en Suipacha, 920, 1er. piso” , y señaló que si bien el dinero debía ser para la campaña electoral, Karina Milei “lo metió dentro de su cartera Gucci y no vi que se reflejara” en la rendición de cuentas.

“Me pidió el ‘entre’, como se le dice a colaborar con la campaña, me dijo que las cosas no se pagaban solas, y bueno, se lo puso en la cartera y se fue”.

Tras asegurar que está dispuesto a declarar en caso de ser citado por la Justicia, expresó: “Adelante, que se animen, que no sean cobardes los jueces y los fiscales” y agregó: “No soy cobarde, soy valiente y tengo honestidad”.

Asimismo, criticó al legislador porteño Ramiro Marra “porque dice no conocerme y que no estuve en su oficina”, cuando existen “fotos que atestiguan todo lo contrario”.

Al referirse a Marra afirmó que “él me dijo casi llorando, en sus oficinas, que había puesto US$ 2 millones y que los tuvo que poner para su candidatura a legislador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque él no tenía un partido político y bueno, le costaba".

milei-alberdi.jpg
Javier Milei y Gastón Alberdi.

Javier Milei y Gastón Alberdi.

¡Por fin! Los inventores del MOF ganan el Nobel de Química

Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M Yaghi ganaron el Premio Nobel de Química por crear nuevas sustancias con el potencial de combatir los flagelos medioambientales, desde el dióxido de carbono generado por el hombre hasta los llamados productos químicos eternos: los MOF. Ya era un clamor en el 'mundillo' químico que ellos merecían el galardón.

El trío había ideado “materiales completamente nuevos con propiedades inauditas”, dijo Heiner Linke, presidente del comité del premio de química.

Las estructuras moleculares, conocidas como estructuras metalorgánicas (MOF) contienen grandes cavidades que pueden utilizarse para capturar y almacenar otras sustancias químicas, impulsar reacciones y conducir electricidad. Otros usos incluyen la recolección de agua del aire en el desierto, según el comité.

“Las estructuras metalorgánicas tienen un potencial enorme y brindan oportunidades nunca antes vistas para materiales hechos a medida con nuevas funciones”, afirmó Linke.

Los MOF están compuestos por iones metálicos con carga eléctrica que actúan como pilares, unidos por largas moléculas de carbono.

Las estructuras resultantes son altamente porosas, lo que les otorga una amplia gama de usos. Linke las comparó con el bolso encantado de Hermione Granger, el personaje de Harry Potter, que puede contener muchos más objetos de lo que parece posible para su tamaño.

“[Los MOF] pueden almacenar enormes cantidades de gas en un volumen diminuto”, dijo Linke, y agregó que su interior también se parecía a “las habitaciones de un hotel” porque las moléculas de gas podían entrar y salir continuamente.

Robson probó por primera vez las posibilidades de las estructuras en 1989, pero no logró construir una forma estable. Kitagawa y Yaghi resolvieron este problema mediante experimentos realizados entre 1992 y 2003, que incluyeron la demostración de cómo el gas podía fluir hacia dentro y hacia fuera.

Desde entonces, los científicos han construido decenas de miles de MOF. Otros usos que se están explorando incluyen la descomposición de residuos farmacéuticos en el medio ambiente y la absorción de sustancias tóxicas para convertirlas químicamente en inocuas.

Los neolibertarios destruyen el periodismo

Los neolibertarios apoyan el periodismo militante, igual que 'los Kukas' y destruyen el periodismo independiente: prohibido disentir. Igual que 'los Kukas' y el macrismo. La democracia recuperada padece de graves problemas porque no tolera el debate y mucho menos el disenso. La paradoja, entonces, es que la democracia recuperada es anti republicana. Ejemplo:

@GabrielCastroOK: Te acordás del discurso de Cristina Pérez en los Martín Fierro? Cuando dijo "hay que defender la libertad de expresión para todos, no sólo para los amigos"? Bueno, a través de un decreto del municipio de Gral Pueyrredón (su intendente es Guillermo Montenegro, macrista/LLA) le adjudican publicidad directa a Cristina Perez (por $19.994.040) y al pelado Trebucq por $18.229.860, un total de $ 38.223.900. Como si no fuese suficiente, supera el límite establecido por ley. Y la cereza del postre: indica qué días va a salir al aire Montenegro en dichos programas.

Otro ejemplo:

@maxiferraro: “La c*nch* bien p*t* de tu madre”, “PUTO” y “TROLO”, “ Nosotros pegamos en el piso”. No es gracioso. No todo vale en nombre de la libertad de expresión. Lo más preocupante de todo es que saben lo que están haciendo y creen en eso. Elijo no callarme y no mirar para otro lado. Mi total repudio. Mi solidaridad con @nachogiron.

Nacho Girón: OTRA VEZ NO SE POR DÓNDE EMPEZAR. Más allá del orgullo (?) de que a varios colegas nos mencione @GordoDan_ en @CarajoStream, es impresionante lo nerviosos que se ponen por marcar que es una pavada atómica y una falta de respeto organizar un recital de rock en el medio de tantos problemas políticos y económicos en Argentina.

Venimos de una película de terror pero ajuste extremo a jubilados, discapacitados, universidades, médicos; peleas con todo el sistema político; internas horrorosas; Libra, coimas, Espert; nula empatía (¡un nene con autismo sigue pidiendo que el presidente baje un tuit!); mandriles y ensobrados que al final tenían razón con la cero acumulación de reservas, deuda, tasas altas, micro detonada... están haciendo un esfuerzo grande para pasar a la historia como otra película de terror bastante fea. Yo... me enfocaría. Yo, eh.

Dicho esto, algunas cositas:

  1. Cada vez más gente quiere menos de esta agresividad y más laburo. Como no suelen salir de la arena digital nunca, quizás les sirve el dato.
  2. La caterva de insultos finales habla de ustedes y no de los que dormimos tranquilos a la noche. Pero decir "hijo de re mil p*ta" desde la comodidad del streaming me da muchas ganas de invitarte a Segurola y Habana: aunque no le podría pegar ni a una bolsa de box sinceramente me daría mucha vergüenza verlos correr. ¡AH! Qué decir de que usen "PUTO" y "TROLO" como un insulto. Mamita. Ni una cosa bien hacen.
  3. En el programa de Telefe que mostrás invitamos a todos los candidatos a presidente; incluía una entrevista sobre temas de actualidad y algún momento simpático. Acá les dejo el capítulo de Milei, que habló de su pasado de arquero: https://youtu.be/Q3YpIDGBa1Q?si=gcPf4bKfZghDQA99.

Se los cuento porque su sesgo de confirmación sólo les hace creer que hay que hablar con los que piensan como ustedes. Aburridísimo. ¡Un gran abrazo! Cariños y que se mejoren.

Karen Vázquez es cabeza de lista LLA / PBA

Fracasa el intento de ubicar a Diego Santilli al frente de la lista de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires.

La lista de LLA quedó reconfigurada con Karina Vázquez al tope, seguida por Santilli y los demás nombres, pero sin el corrimiento que pretendía el espacio. Es decir: el intento de poner N°1 a Santilli fue frenado por la Justicia Electoral.

¿Renunciaría Karen Vázquez? Resultaría tonto. Estando N°1 es seguro que ingresa, y luego definiría su historia.

Crece el debate sobre 'la burbuja' de la Inteligencia Artificial

Barron's:

"(...) El analista de Seaport Global, Jay Goldberg, se mantiene firme en la postura de la burbuja. Sin embargo, afirma que aún hay tiempo para obtener ganancias a pesar de la efervescencia del mercado.

“Si resumimos todas las noticias, en el fondo, el gasto en IA está impulsado por 6 empresas: Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI y Oracle”, escribe. “Esa es la cuestión… Es fundamental que ninguna de esas 6 genera una tasa de retorno real de su inversión”.

Eso en sí mismo no es malo, admite, y parecerá prudente si la IA demuestra ser tan revolucionaria con la rapidez que creen sus defensores.

Sin embargo, afirma que la cantidad de inversión parece insostenible, con empresas como Oracle endeudándose para mantenerse al día: tan solo en septiembre, emitió US$ 18.000 millones en bonos para financiar sus iniciativas de IA, un apalancamiento que podría generar grandes beneficios o convertirse en un importante pasivo si la situación se complica.

Incluso si se produjera una recesión, es probable que no ocurra durante un tiempo, dado lo mucho que está en juego y los bolsillos abultados que hay en juego. Eso significa que los inversores no tienen que quedarse al margen, afirma Goldberg.

“Las burbujas pueden durar mucho tiempo y hay formas de ganar dinero en el corto plazo, aunque las preocupaciones a largo plazo merecen cautela”, escribe.

Goldberg solo cubre una fracción del universo de la IA y no tiene calificaciones de todos los jugadores potenciales. Aun así, señala que hay algunos jugadores destacados en la cadena de IA.

Las acciones de memoria se benefician claramente, señala: Micron Technology, SK Hynix y Samsung Electronics suministran memoria de alto ancho de banda (HBM), un componente fundamental de la inteligencia artificial. También lo hacen fabricantes de almacenamiento como Western Digital , Seagate Technology, SanDisk y NetApp .

Los fabricantes de servidores son otro grupo importante, y la apuesta más obvia aquí es la controvertida Super Micro Computer, junto con algunos grandes nombres estadounidenses como Dell Technologies y Hewlett Packard Enterprise.

Goldberg duda sobre la inclusión de fabricantes de semiconductores en la lista. Si bien los chips son una parte fundamental de la cadena de la IA, no está seguro de que los ciclos económicos estén sincronizados: "Afirmar que ASML, Applied Materials , Lam Research y KLA son ejemplos de IA es un poco exagerado, pero la IA es sin duda uno de los muchos motores importantes de su negocio".

Empresas de NeoCloud que operan los centros de datos como CoreWeave, Nebius, Oracle y White Fiber “están ahora fuertemente apalancadas en el comercio de IA y pueden ofrecer algunas ventajas en el corto plazo a pesar de las preocupaciones a largo plazo sobre sus modelos de negocios” (...)."

Elon Musk, el mercado y los problemas de Tesla

El fabricante de coches eléctricos Tesla presentó el 07/10 sus "coches más económicos": el Model Y Standard y el Model 3 Standard.

"Costo de propiedad ultrabajo, seguridad y las mejores características de Tesla que te encantan", afirmó Tesla en una publicación en las redes sociales de X.

El precio del Model Y Standard, sin incluir envío ni cargos, parte de US$ 40.000, mientras que el del Model 3 Standard parte de US$ 37.000. Ambos modelos están disponibles para pedidos, con entregas programadas para diciembre de 2025.

El mercado

El mercado bursátil es prospectivo, lo que explica la frase que suelen pronunciar los operadores: «Comprar el rumor, vender la noticia». Esta dinámica se manifestó el martes 07/10.

Las acciones de Tesla cerraron con una caída del 4,4% (a US$ 433,09), tras presentar los nuevos productos, de menor precio. Antes, las acciones subieron más del 5% el lunes 06/10 después de que Tesla adelantara un anuncio durante el fin de semana.

El movimiento de 2 días dejó las acciones de Tesla con un alza de aproximadamente US$3 en la semana.

¿Qué hay de diferente en los coches Tesla de menor precio?

La versión Estándar está disponible únicamente con tracción trasera. La aceleración es más lenta que en las versiones Premium y existen diferencias en los amortiguadores, lo que influye en la comodidad de conducción.

Según Tesla, ambos vehículos tienen una autonomía aproximada de 515 kilómetros (325 millas); cuentan con una pantalla de infoentretenimiento de 15,4 pulgadas, un asistente de voz integrado basado en Grok, asientos delanteros calefactables, volante calefactable y un interior bitono de tela y cuero ecológico.

Según The Verge, el Model 3 Standard y el Model Y Standard se basan en modelos actualizados conocidos como 'Highland' y 'Juniper', que se lanzaron en 2024 y 2025, respectivamente.

Tesla eliminó muchas características estándar de las versiones simplificadas: las barras de luces delanteras y traseras, los espejos retrovisores eléctricos plegables, la pantalla de visualización frontal en la segunda fila y la iluminación de las puertas.

Además, se reemplazaron las llantas de 19 pulgadas por unas más compactas de 18 pulgadas, y se eliminó la dirección automática del sistema de asistencia al conductor.

El Model Y Standard no tiene techo panorámico de cristal, mientras que el Model 3 Standard sí.

Las opciones de pintura del automóvil están limitadas al gris estándar, blanco (+US$1.000 al precio del automóvil) o negro (+US$1.500).

El problema de fondo

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, lleva años prometiendo que la compañía lanzaría coches eléctricos con un precio de US$ 25.000. Lo afirmó por primera vez en una entrevista de 2018: "Un coche de US$ 25.000 es algo que podemos conseguir".

En 2020, afirmó que Tesla podría producir más de 20 millones de coches de este tipo al año.

Sin embargo, Musk ha retrasado posteriormente el desarrollo de un coche eléctrico Tesla más económico y también ha expresado sus dudas sobre la necesidad de producirlo.

Según The Verge, los coches Tesla «más asequibles» son «significativamente diferentes» de lo que Musk lleva años prometiendo.

Peligro: Cuando Guillermo Laborda pierde el GPS

Buen periodista, mucho mejor informado que Julián Yosovitch y otros oficialistas, Guillermo Laborda estuvo en Ámbito Financiero antes de escribir una columna en El Cronista Comercial. O sea que es un veterano de estas lides.

Por ese motivo es raro el punto de vista de Laborda, a menos que simpatice mucho con el 'carry trade'. Para Urgente24 el problema argentino no es de stock sino de flujo. Cuando Laborda arriesga la hipótesis de que despejando el horizonte de pago de la deuda pública se resuelve la inestabilidad cambiaria está priorizando el stock por sobre el flujo.

El stock siempre se puede refinanciar, llegado el caso. Pero con el Sistema cambiario presente la Argentina tiene un problema de flujo, o sea está erosionada su capacidad de generar dólares para que funcione su economía y lo que se le está exigiendo a Luis Caputo es que permita que 'el mercado' establezca la paridad cambiaria que precisa el ciclo económico en vez de 'quemar' divisas para sostener el sofisma de la política antiinflacionaria y el negocio financiero.

Leamos a Laborda:

"(...) El interrogante que surge entonces es el siguiente: ¿servirá el anuncio de la histórica asistencia de EE.UU. a la Argentina para frenar los traspasos a la moneda norteamericana? Debería. El paquete de medidas apunta a despejar rápidamente la posibilidad de un default de la Argentina, y por bastante tiempo. El riesgo país debe caer sí o sí de al momento del lanzamiento.

Incluso algunos banqueros no descartan en el análisis la participación de entidades norteamericanas y que el Tesoro actúe de garante del cumplimiento de Argentina. Similar a lo sucedido en 1995 con México y el efecto Tequila. Pero en ese momento, el Citibank tenía una altísima exposición en México. Más que ayuda al país azteca fue un rescate al Citi. En esta ocasión no hay bancos norteamericanos con exposición relevante en la Argentina.

La reformulación de la deuda argentina es la clave. Por ello en Washington también se encuentra Pablo Quirno, secretario de Finanzas. La deuda senior, privilegio de cobro, seria cada vez más relevante, dejando a un segundo plazo a los tenedores de bonos. Muchos elementos a definir en las conversaciones entre las partes. No hay que temer a los anuncios. (...)".

Pero si todo pasa por 'el rulo' de la deuda para generar más utilidades financieras, la economía no va a salir de la recesión, que está provocando el colapso político de la Administración Javier Milei. ¿Es tan complicado de entender?

'Toto' Caputo y su máquina de humo

María Victoria Lippo en El Cronista Comercial:

"(…) "Donald Trump realmente quiere hacernos creer: que no hay suficiente dinero para arreglar las primas de atención médica de la ACA. que no hay suficiente dinero para los controladores aéreos, ¿¡Pero de alguna manera hay u$s 20.000 millones disponibles para rescatar a Argentina?!", dijo el jefe de la bancada demócrata en el Senado, Chuck Summer.

Bessent rápidamente aclaró que no pondrían dinero en el país, y cobró fuerza la idea de que esta se haría a través de las tenencias de Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI) que tiene el Tesoro en su Fondo de Estabilización Cambiaria.

Brad Setser, exfuncionario del Tesoro y coautor de "¿Rescates financieros o rescates internos?" junto con Nouriel Roubini, economista conocido como "Doctor Catástrofe" que se reunió con Caputo, sostuvo que Bessent dijo que apoyará las fuertes políticas de Argentina y cuestionó: "El mensaje parece un poco erróneo. Los países con políticas sólidas no suelen necesitar un segundo rescate en un año. Argentina ya despilfarró u$s 14.000 millones del FMI".

Ante este escenario, las críticas no menguaron, pero cambiaron el objetivo y pasaron a reclamar que, en caso de que Estados Unidos avance en una asistencia a Argentina, el Gobierno de Javier Milei debía modificar su esquema cambiario, y plantearon dos alternativas: flotar sin bandas, o dolarizar. (…)".

Sin embargo ¿a quién se le ocurre dolarizar cuando el Congreso de la Nación jamás se lo aprobaría a Javier Milei?

Por eso es más posible lo que comenta Ignacio Fidanza en La Política Online:

"El ministro Caputo negocia la posibilidad que el Tesoro de Estados Unidos aporte DEGs como colateral de un préstamo repo de los mismos bancos privados que ya le dieron uno meses atrás, para mostrarle al mercado que tiene fondos para pagar los próximos vencimientos de bonos.

Los DEGs son derechos especiales de giro que el FMI reparte entre los países miembros para fortalecer sus reservas. Estados Unidos tiene una cantidad incalculable.

Fuentes al tanto de las negociaciones en Washington confirmaron a LPO que en la delgada línea roja que se mueve el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la idea de aportar DEGs como garantía de un préstamo de bancos estadounidenses a la Argentina, para asegurar el pago de deudas en su mayoría son con fondos de Estados Unidos, es políticamente digerible.

Bessent viene sufriendo el bombardeo persistente de demócratas y la línea más ortodoxa de los republicanos que se preguntan porque el gobierno de Estados Unidos tienen que gastarse 20 mil millones de dólares en rescatar a la Argentina, mientras corta ayudas esenciales a granjeros y trabajadores estadounidenses.

Caputo se instaló en la capital norteamericana con todo el equipo económico sin nada cerrado -una excentricidad hasta para la Argentina-, porque necesitaba enviar al mercado una señal que algo importante esta por pasar. Por eso no vuelve. (…)".

milei trump salvavidas 2
Donald Trump está convencido de que él ya entregó un salvavidas a Javier Milei. Pero Milei dice que no le alcanza.

Donald Trump está convencido de que él ya entregó un salvavidas a Javier Milei. Pero Milei dice que no le alcanza.

Fred Machado en Guatemala

El 17/02/2025, el expresidente Jimmy Morales publicó un video en su cuenta en Facebook como rechazo a las declaraciones del diputado argentino Rodolfo Tailhade (UxP / PBA), quien había denunciado que Morales y Alejandro Giammattei habían ido cofinanciados por Machado, igual que José Luis Espert.

La web Ocote, de Guatemala, intentó comunicarse con Morales para conocer las fuentes de sus declaraciones, pero no obtuvo respuesta.

Machado había sido extraditado de Guatemala a USA, acusado de colaborar con el aerotransporte de droga desde Colombia, Venezuela, Guatemala, México y otros países.

Morales: "Por cierto, quien sí ha abogado públicamente para que se reciba dinero del narcotráfico es Iván Velásquez. Eso lo dijo en Guatemala cuando era comisionado de la CICIG y luego defendió a Gustavo Petro cuando fue acusado de ese delito".

Ocote: "Esto es falso. Iván Velásquez nunca abogó por recibir dinero del narcotráfico mientras fue jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En julio de 2015, la CICIG presentó un informe sobre Financiamiento de la Política en Guatemala donde estimó que un 25% del financiamiento de la política provenía del crimen organizado, incluido el narcotráfico. El informe también explicó la necesidad de sancionar a los partidos políticos que financian de forma anómala sus campañas."

Jimmy Morales fue presidente de Guatemala desde el 14/01/2016 al 14/01/2020, sucediéndole Alejandro Giammattei.

Conocido actor, en televisión, junto a su hermano Sammy Morales, se mantuvo al aire con su programa 'Moralejas' por más de 15 años, y tuvo también carrera en el cine, donde ha producido, dirigido y actuado en varias películas.

Machado era copropietario de 2 empresas de aviación en Florida y fue acusado formalmente el 26/02/2021 por la Corte del Distrito Este de Texas (USA), junto a otras 7 personas, por la presunta compra y registro ilegal de aeronaves a nombre de firmas y ciudadanos extranjeros para su exportación.

Según un comunicado del Departamento de Estado de USA, las aeronaves eran utilizadas para transportar cocaína. Los implicados integrarían una estructura dedicada al trasiego de drogas desde 2012.

Embed

--------------------------------------------------------

