Sin Machado / Espert en las noticias, la cruda verdad: El dólar disciplina al león

Elon Musk, el mercado y los problemas de Tesla
El fabricante de coches eléctricos Tesla presentó el 07/10 sus "coches más económicos": el Model Y Standard y el Model 3 Standard.
"Costo de propiedad ultrabajo, seguridad y las mejores características de Tesla que te encantan", afirmó Tesla en una publicación en las redes sociales de X.
El precio del Model Y Standard, sin incluir envío ni cargos, parte de US$ 40.000, mientras que el del Model 3 Standard parte de US$ 37.000. Ambos modelos están disponibles para pedidos, con entregas programadas para diciembre de 2025.
El mercado
El mercado bursátil es prospectivo, lo que explica la frase que suelen pronunciar los operadores: «Comprar el rumor, vender la noticia». Esta dinámica se manifestó el martes 07/10.
Las acciones de Tesla cerraron con una caída del 4,4% (a US$ 433,09), tras presentar los nuevos productos, de menor precio. Antes, las acciones subieron más del 5% el lunes 06/10 después de que Tesla adelantara un anuncio durante el fin de semana.
El movimiento de 2 días dejó las acciones de Tesla con un alza de aproximadamente US$3 en la semana.
¿Qué hay de diferente en los coches Tesla de menor precio?
La versión Estándar está disponible únicamente con tracción trasera. La aceleración es más lenta que en las versiones Premium y existen diferencias en los amortiguadores, lo que influye en la comodidad de conducción.
Según Tesla, ambos vehículos tienen una autonomía aproximada de 515 kilómetros (325 millas); cuentan con una pantalla de infoentretenimiento de 15,4 pulgadas, un asistente de voz integrado basado en Grok, asientos delanteros calefactables, volante calefactable y un interior bitono de tela y cuero ecológico.
Según The Verge, el Model 3 Standard y el Model Y Standard se basan en modelos actualizados conocidos como 'Highland' y 'Juniper', que se lanzaron en 2024 y 2025, respectivamente.
Tesla eliminó muchas características estándar de las versiones simplificadas: las barras de luces delanteras y traseras, los espejos retrovisores eléctricos plegables, la pantalla de visualización frontal en la segunda fila y la iluminación de las puertas.
Además, se reemplazaron las llantas de 19 pulgadas por unas más compactas de 18 pulgadas, y se eliminó la dirección automática del sistema de asistencia al conductor.
El Model Y Standard no tiene techo panorámico de cristal, mientras que el Model 3 Standard sí.
Las opciones de pintura del automóvil están limitadas al gris estándar, blanco (+US$1.000 al precio del automóvil) o negro (+US$1.500).
El problema de fondo
Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, lleva años prometiendo que la compañía lanzaría coches eléctricos con un precio de US$ 25.000. Lo afirmó por primera vez en una entrevista de 2018: "Un coche de US$ 25.000 es algo que podemos conseguir".
En 2020, afirmó que Tesla podría producir más de 20 millones de coches de este tipo al año.
Sin embargo, Musk ha retrasado posteriormente el desarrollo de un coche eléctrico Tesla más económico y también ha expresado sus dudas sobre la necesidad de producirlo.
Según The Verge, los coches Tesla «más asequibles» son «significativamente diferentes» de lo que Musk lleva años prometiendo.
