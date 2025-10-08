Maximiliano Pullaro cruzó a Milei por su "show": "No va para el momento que vive Argentina"

Además, el mandatario provincial también criticó la puesta en escena: "No va para el momento que vive la Argentina. Tenemos que trabajar juntos para sacar el país adelante y los dirigentes tenemos que estar a la altura de las circunstancias. La gente está sufriendo, no llega a fin de mes, le falta el mango, y los que tenemos cargos importantes debemos ser vistos trabajando, no haciendo cosas que no corresponden".

Por su parte, Scaglia remarcó la diferencia entre un acto político y el espectáculo que se vio en el Movistar Arena: "Una cosa puede ser un acto donde uno le habla a la militancia; otra muy distinta es sentirse una estrella de rock cuando uno es el presidente de la República Argentina".

image Más chispazos.

Tricentenario de Rosario

Rosario celebró este martes sus simbólico tricentenario con una jornada multitudinaria que reunió a unas 250 mil personas frente al Monumento Nacional a la Bandera.

"De Rosario para Rosario", protagonizado por Juan Carlos Baglietto y Nicki Nicole junto a la Orquesta Sinfónica Provincial, se convirtió en el epicentro de los festejos durante la tarde-noche del martes 7 de octubre, Día de la Virgen del Rosario.

Desde muy temprano, miles de rosarinos y visitantes de otras localidades ocuparon el Parque Nacional a la Bandera. En la explanada, bajo un clima templado y festivo, se mezclaron familias, jóvenes y grupos de amigos que siguieron de cerca cada presentación. La jornada comenzó con Delfina Beltramone, Mica Racciatti, Sofi Gazzaniga y Mery San Dámaso, y tuvo su punto más alto con Baglietto repasando clásicos de la trova así como con Nicki Nicole debutando en un formato sinfónico especialmente preparado para la ocasión.

El espectáculo combinó estilos y generaciones de la música rosarina: la tradición de la trova, la fuerza de la orquesta y el presente urbano que representa Nicki Nicole. La artista, que debutó en formato sinfónico ante su público y se animó a reversionar Olvídala de Los Palmeras, dedicó unas palabras a la ciudad: "Ustedes son mi lugar, son mi casa".

Embed - @nicki.nicole on Instagram: "Rosario no alcanzan las palabras para describir lo de esta noche! Muchísimas gracias por el amor y por recibirme así en casa" View this post on Instagram A post shared by @nicki.nicole

Durante la jornada también se promovieron donaciones a la Fundación del Hospital de Niños Víctor J. Vilela y se proyectó el video “Es Rosario”, un tema inédito que reunió a 25 artistas locales en homenaje al espíritu de la ciudad.

Al respecto, Pullaro destacó el significado del encuentro: "Rosario volvió a ser la ciudad que era. Pusimos mucho esfuerzo, pasamos por momentos duros, pero hoy estamos refloreciendo". Si bien reconoció que "todavía falta", indicó: "se siente que estamos de pie".

El oriundo de Hughes subrayó que la ciudad "vuelve a ser epicentro cultural y social" y comentó que "la reconstrucción de Rosario también pasa por el arte y la cultura". En tanto, Scaglia valoró "la capacidad de la ciudad para reencontrarse con lo mejor de sí misma", y expresó: "Hoy Rosario vuelve a disfrutar de sus artistas y a ponerse en la escena nacional".

image Pablo Javkin, Gisela Scaglia y Maximiliano Pullaro respaldaron a Nicki Nicole en los 300 años de la ciudad. Foto: Gobierno de Santa Fe

Más contenidos en Urgente24

Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento

Llega el 26/10: A Luis Caputo se le termina el tiempo

Total (a)normalidad: Milei rockstar, y si hay crisis que no se note

Riestra 2 - Vélez 2: en un partido de pelotas paradas, el líder y el escolta no se sacaron diferencias

El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco