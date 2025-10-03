El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco

De postre: los clásicos infaltables como lo son el flan casero o el queso y dulce.

Embed - La chica del brunch on Instagram: "DOS HERMANOS BUSCAN SALVAR A UN PUEBLO ABANDONADO y merecen nuestro reconocimiento PILETA , PARRILLA LIBRE, cocina al disco y un GRAN gesto de amor Este lugar queda en medio de la NADA asi que el nivel de desconexión es TOTAL! En una horita y 15 llegas sin problema a un Paraje donde solo viven 12 FAMILIAS!!! Villa San Alberto, RN7 KM 114 - Partido de San Andrés de Giles Buenos Aires. Una pulpería histórica recuperada @sanalbertokm114 MENÚ FIJO Y LIBRE y de los MÁS completos que vi, incluye: Fiambres con salame Quintero, queso, aceitunas, matambre casero Pan de campo: el más rico que alguna vez me hicieron TODO es casero Empanadas fritas Chorizo y pinchos de carne con verdura Bondiola cocinada al DISCO es una manteca Matambre relleno: una delicia Asado de tira y vacío: las carnes jugosas y tiernas Papas fritas caseras + ensalada Una bebida por persona Flan casero o quesito dulce: el flan es un poema directamente Pileta para disfrutar todo el día El Valor es de $29.500 TODO TODO INCLUIDO El laburo que están haciendo estos dos hermanos para que se recupere este pueblo es MUY hermoso así que de corazón esta vez tenemos que apoyarlos!!! #pueblo #parrilla #escapada #pueblosmagicos #buenosaires #campo #empanadas" View this post on Instagram A post shared by La chica del brunch (@lachicadelbrunch)

En este pueblito abandonado sólo viven 12 familias. Queda ubicado en Villa San Alberto, Ruta Nacional 7 kilómetro 114 y es muy fácil llegar.

