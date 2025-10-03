urgente24
El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco

En un pueblo abandonado de Buenos Aires un restaurante de campo invita a deleitarse con su parrilla libre y cocina al disco, asado, flan casero y más.

03 de octubre de 2025 - 22:11
Para los que les gusta aprovechar el fin de semana para pasear y comer rico, este pueblo es ideal. No sólo porque está a pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires sino porque además es un pueblo abandonado en el cuál funciona únicamente este restaurante con parrilla libre o menú fijo que deleita con sus platos.

Fue recomendado por La Chica del Brunch (quien tiene más de 5 millones de seguidores en Instagram) y contó la historia de dos hermanos que buscan darle vida a este destino a través de su cocina. El lugar queda a una hora y cuarto, aproximadamente de Buenos Aires, en San Andrés de Giles.

La pulpería más tentadora en un pueblo abandonado en Buenos Aires

Es ideal para desconectar ya que no es conocido aún por el turismo y es un destino con mucho verde. Además, tiene una pileta que se puede aprovechar en estos próximos meses que llega el calorcito.

Y lo más importante, para comer: parrilla libre, bondiola cocinada al disco, empanadas fritas, picadas con aceitunas y variedad de fiambres (jamón, quesos, salame quintero), pinchos de carne con verdura, pan de campo casero, matambre casero, papas fritas y ensaladas.

De postre: los clásicos infaltables como lo son el flan casero o el queso y dulce.

Embed - La chica del brunch on Instagram: "DOS HERMANOS BUSCAN SALVAR A UN PUEBLO ABANDONADO y merecen nuestro reconocimiento PILETA , PARRILLA LIBRE, cocina al disco y un GRAN gesto de amor Este lugar queda en medio de la NADA asi que el nivel de desconexión es TOTAL! En una horita y 15 llegas sin problema a un Paraje donde solo viven 12 FAMILIAS!!! Villa San Alberto, RN7 KM 114 - Partido de San Andrés de Giles Buenos Aires. Una pulpería histórica recuperada @sanalbertokm114 MENÚ FIJO Y LIBRE y de los MÁS completos que vi, incluye: Fiambres con salame Quintero, queso, aceitunas, matambre casero Pan de campo: el más rico que alguna vez me hicieron TODO es casero Empanadas fritas Chorizo y pinchos de carne con verdura Bondiola cocinada al DISCO es una manteca Matambre relleno: una delicia Asado de tira y vacío: las carnes jugosas y tiernas Papas fritas caseras + ensalada Una bebida por persona Flan casero o quesito dulce: el flan es un poema directamente Pileta para disfrutar todo el día El Valor es de $29.500 TODO TODO INCLUIDO El laburo que están haciendo estos dos hermanos para que se recupere este pueblo es MUY hermoso así que de corazón esta vez tenemos que apoyarlos!!! #pueblo #parrilla #escapada #pueblosmagicos #buenosaires #campo #empanadas"

En este pueblito abandonado sólo viven 12 familias. Queda ubicado en Villa San Alberto, Ruta Nacional 7 kilómetro 114 y es muy fácil llegar.

