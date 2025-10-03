Para los que les gusta aprovechar el fin de semana para pasear y comer rico, este pueblo es ideal. No sólo porque está a pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires sino porque además es un pueblo abandonado en el cuál funciona únicamente este restaurante con parrilla libre o menú fijo que deleita con sus platos.
PLATOS QUE DELEITAN
El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco
En un pueblo abandonado de Buenos Aires un restaurante de campo invita a deleitarse con su parrilla libre y cocina al disco, asado, flan casero y más.
Fue recomendado por La Chica del Brunch (quien tiene más de 5 millones de seguidores en Instagram) y contó la historia de dos hermanos que buscan darle vida a este destino a través de su cocina. El lugar queda a una hora y cuarto, aproximadamente de Buenos Aires, en San Andrés de Giles.
La pulpería más tentadora en un pueblo abandonado en Buenos Aires
Es ideal para desconectar ya que no es conocido aún por el turismo y es un destino con mucho verde. Además, tiene una pileta que se puede aprovechar en estos próximos meses que llega el calorcito.
Y lo más importante, para comer: parrilla libre, bondiola cocinada al disco, empanadas fritas, picadas con aceitunas y variedad de fiambres (jamón, quesos, salame quintero), pinchos de carne con verdura, pan de campo casero, matambre casero, papas fritas y ensaladas.
De postre: los clásicos infaltables como lo son el flan casero o el queso y dulce.
En este pueblito abandonado sólo viven 12 familias. Queda ubicado en Villa San Alberto, Ruta Nacional 7 kilómetro 114 y es muy fácil llegar.
