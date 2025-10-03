SOLEDAD PRESIDENCIAL
Cortocircuito entre Milei y parte de su Gobierno por el relato de la "operación" contra Espert
El Presidente parece ser el único que sostiene la tesis de la "operación", luego de que Espert admitiera que recibió los US$200 mil. El caso de Manuel Adorni.
Espert, cabeza de lista de LLA en la provincia de Buenos Aires, publicó en las últimas horas un video en el que explica su vínculo con un pago de US$200 mil cuya transferencia consta en un registro del Bank of America. Esa suma coincide con otra que se conoció días antes y que aparecían en un contabilidad paralela de una empresa de Fred Machado, detenido por narcotráfico, y quien le facilitó un avión y una camioneta para su campaña presidencial de 2019.
En una entrevista con el canal A24 Espert se había negado en reiteradas ocasiones y ante la insistencia de los periodistas a confirmar o desmentir si había recibido ese pago y adjudicó todo a una "campaña sucia" del kirchnerismo. Se enfrentó directamente con el candidato de Fuerza Patria Juan Grabois, que detectó aquel documento contable en poder de la justicia de USA y lo llevó a los tribunales argentinos.
Pero ante la difusión del registro del Bank of America, Espert se vio obligado a admitir un pago por esa suma, pero negó que se tratara de dinero destinado a financiar una campaña electoral, sino que fue en retribución de un servicio privado de consultoría.
Insistió de todas formas con que "Juan Grabois solo quiere ensuciar la campaña pero los argentinos no somos todos lo mismo”.
Ante esa publicación por parte del candidato, la reacción de Milei fue felicitarlo por "desmontar la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo". Aunque la admisión de Espert de todo lo que se negó a revelar antes bajo el argumento de la "campaña sucia", debilita mucho el relato presidencial.
De hecho se produjo un fuerte cortocircuito entre esa posición y la que esgrimió este viernes el vocero Manuel Adorni cuando fue consultado por los periodistas acreditados en la Casa Rosada.
Adorni asumió una posición mucho más cauta que la que tuvo en su aparición anterior, cuando hubo una defensa cerrada del candidato, habló de "operación refritada" contra Espert y que éste sólo tenía que "dar explicaciones en la justicia, si tuviera que darlas". Además, presionó para que Patricia Bullrich se desdijera de su primer pedido de aclaraciones.
Por el contrario, este viernes el vocero no mencionó la palabra "operación" y consideró que el candidato oficialista "tendrá que seguir dando explicaciones si siguen faltando". Incluso descartó que se tratara de un hecho de "corrupción", porque no estaban involucrados "fondos públicos". Pero aún así, sostuvo que eso "no exime" a Espert de dar las explicaciones que se requieran.
De esta forma, y a contramano del Presidente, Adorni se alineó con la postura que un día antes expresaron la ministra de Seguridad y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que -ante la problemática aparición de Espert en A24- reclamaron una aclaración más contundente por parte del candidato. Milei había dicho que no "necesitaba" explicaciones por parte de su candidato.
"Es probable que haya que seguir dando explicaciones", dijo Adorni en una admisión de que todavía quedan puntos oscuros en el relato de Espert.
El vocero además remitió cualquier tipo de pedidos de aclaraciones al propio Espert, al sostener que él no era su portavoz. Así puso una distancia que no había puesto en su aparición anterior.
"Si sienten que faltan explicaciones, se las tendrán que pedir a José Luis, y él está obligado a darlas", dijo.
Adorni también evitó hacer propías las palabras del Presidente en su tuit. No las comentó y, ante la consulta, se limitó a decir que "el mensaje en X es claro". De alguna manera, el vocero también puso distancia del Presidente, lo que lo deja en mucha soledad en la defensa de su candidato Espert.
