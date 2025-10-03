Cortocircuito entre Milei y parte de su Gobierno por el relato de la "operación" contra Espert

Insistió de todas formas con que "Juan Grabois solo quiere ensuciar la campaña pero los argentinos no somos todos lo mismo”.

Ante esa publicación por parte del candidato, la reacción de Milei fue felicitarlo por "desmontar la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo". Aunque la admisión de Espert de todo lo que se negó a revelar antes bajo el argumento de la "campaña sucia", debilita mucho el relato presidencial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1973942265719787959&partner=&hide_thread=false El PROFE @jlespert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo.

Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición.

Fin. https://t.co/48RvwVoTVT — Javier Milei (@JMilei) October 3, 2025

De hecho se produjo un fuerte cortocircuito entre esa posición y la que esgrimió este viernes el vocero Manuel Adorni cuando fue consultado por los periodistas acreditados en la Casa Rosada.

Adorni asumió una posición mucho más cauta que la que tuvo en su aparición anterior, cuando hubo una defensa cerrada del candidato, habló de "operación refritada" contra Espert y que éste sólo tenía que "dar explicaciones en la justicia, si tuviera que darlas". Además, presionó para que Patricia Bullrich se desdijera de su primer pedido de aclaraciones.

Por el contrario, este viernes el vocero no mencionó la palabra "operación" y consideró que el candidato oficialista "tendrá que seguir dando explicaciones si siguen faltando". Incluso descartó que se tratara de un hecho de "corrupción", porque no estaban involucrados "fondos públicos". Pero aún así, sostuvo que eso "no exime" a Espert de dar las explicaciones que se requieran.

Embed - Conferencia de prensa | 03.10.25

De esta forma, y a contramano del Presidente, Adorni se alineó con la postura que un día antes expresaron la ministra de Seguridad y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que -ante la problemática aparición de Espert en A24- reclamaron una aclaración más contundente por parte del candidato. Milei había dicho que no "necesitaba" explicaciones por parte de su candidato.

"Es probable que haya que seguir dando explicaciones", dijo Adorni en una admisión de que todavía quedan puntos oscuros en el relato de Espert.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Ambitocom/status/1974125605672398879&partner=&hide_thread=false Manuel Adorni sobre el caso que involucra a Espert con una presunta financiación con dinero del narcotráfico: "Si siguen faltando explicaciones, Espert las deberá seguir dando" | Más información en https://t.co/wLQDCFofl0 pic.twitter.com/kC9BL0G1mR — Ámbito Financiero (@Ambitocom) October 3, 2025

El vocero además remitió cualquier tipo de pedidos de aclaraciones al propio Espert, al sostener que él no era su portavoz. Así puso una distancia que no había puesto en su aparición anterior.

"Si sienten que faltan explicaciones, se las tendrán que pedir a José Luis, y él está obligado a darlas", dijo.

Adorni también evitó hacer propías las palabras del Presidente en su tuit. No las comentó y, ante la consulta, se limitó a decir que "el mensaje en X es claro". De alguna manera, el vocero también puso distancia del Presidente, lo que lo deja en mucha soledad en la defensa de su candidato Espert.

Más contenido de Urgente24

Agonía de José Luis Espert: Javier Milei espera el rescate de Citrone & Bessent

Alarma: Balazos en el Centro Atómico Ezeiza (uranio y plutonio) antes del acto de Javier Milei

No todo brilla en Vaca Muerta: El escenario crítico de las pymes por la caída de la actividad petrolera

Tucumán: Sospechas y escándalo detrás de la elección de jueces