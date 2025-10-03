DE GUATEMALA A GUATEPEOR
Espert reconoció la transferencia de US$ 200.000 pero ahora dice que se trató de una asesoría
Nada de lo expresado por Espert fue presentado en la justicia. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no mostró facturas de la minera de Guatemala que lo contrató?
Leyendo un texto preparado dijo que el dinero que recepcionó no era para la campaña sino para asesorar una compañía minera centro americana.
De acuerdo con un artículo firmado por Hugo Alconada Mon y Paz Niell en ese matutino, el registro de la operación quedó asentado en la contabilidad oficial del Bank of America y figura en los archivos judiciales del Estado de Texas.
El movimiento financiero está fechado el 22 de enero de 2020, pocos meses después de la finalización de la campaña presidencial donde Espert compitió para la presidencia, afectando las chances de Mauricio Macri ya que competían por el mismo segmento de derecha y conservador.
En Estados Unidos se registró un proceso judicial que concluyó con la condena de Debra Mercer-Erwin, socia de Federico “Fred” Machado, quien enfrenta cargos por: fraude y conspiración para traficar drogas ilícitas y lavado de dinero.
El presidente de la Nacion, Javier Milei, se dio por satisfecho con la "explicación" y posteó en su apoyo de manera inmediata.
El recorrido de los dólares
El periplo de los "honorarios" involucró varias entidades, entre ellas:
-la plataforma de criptomonedas OKX,
-la banca digital Cash Pro del Bank of America, Citibank y Morgan Stanley
- Wright Brothers Aircraft Title Inc, empresa de la condenada Mercer-Erwin cuya contabilidad estaba a cargo del Bank of America.
Según las denuncias contra Espert realizadas en Argentina, se sostiene que el economista libertario habría recibido financiamiento de Fred Machado durante su campaña presidencial de 2019.
El texto leido por un Espert que no se baja
"A comienzos de 2019, Federico Machado me propuso presentar mi libro La sociedad cómplice en Viedma, su ciudad natal. Ofreció llevarme en su avión, acepté y se lo agradecí públicamente. Ese mismo año decidí involucrarme en política y me postulé como candidato presidencial. Nunca había participado de una elección y no tenía ni idea de cómo era el detrás de la escena de la política“.
“En ese momento, las ideas de la libertad, después de muchos años, volvían a sonar fuerte en Argentina y se me acercaron muchas personas. Federico Machado fue uno de ellas, al igual que quienes nos prestaron el sello electoral con el que competimos. Repito, Machado fue uno de los tantos que ayudaron en la campaña de 2019. Además, Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista".
“Hace 4 años que inventaron esta campaña trucha en mi contra. En 2018, falleció mi padre y heredé su campo junto a mis hermanos. Por ello, empecé a cobrar un dinero de esos terrenos que antes no tenía. Juan Grabois solo quiere ensuciar la campaña pero los argentinos no somos todos lo mismo”.
“Vamos a buscar el mejor resultado posible el 26 de Octubre próximo. En el kirchnerismo son capaces de cualquier cosa”.