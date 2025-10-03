Espert reconoció la transferencia de US$ 200.000 pero ahora dice que se trató de una asesoría

En Estados Unidos se registró un proceso judicial que concluyó con la condena de Debra Mercer-Erwin, socia de Federico “Fred” Machado, quien enfrenta cargos por: fraude y conspiración para traficar drogas ilícitas y lavado de dinero.

El presidente de la Nacion, Javier Milei, se dio por satisfecho con la "explicación" y posteó en su apoyo de manera inmediata.

El recorrido de los dólares

El periplo de los "honorarios" involucró varias entidades, entre ellas:

-la plataforma de criptomonedas OKX,

-la banca digital Cash Pro del Bank of America, Citibank y Morgan Stanley

- Wright Brothers Aircraft Title Inc, empresa de la condenada Mercer-Erwin cuya contabilidad estaba a cargo del Bank of America.

Según las denuncias contra Espert realizadas en Argentina, se sostiene que el economista libertario habría recibido financiamiento de Fred Machado durante su campaña presidencial de 2019.

Se le atribuye al primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires el uso reiterado de aeronaves (35 vuelos), camionetas y vehículos blindados pertenecientes al empresario Machado que cumple prisión domiciliaria en Viedma desde hace 4 años.

El texto leido por un Espert que no se baja

"A comienzos de 2019, Federico Machado me propuso presentar mi libro La sociedad cómplice en Viedma, su ciudad natal. Ofreció llevarme en su avión, acepté y se lo agradecí públicamente. Ese mismo año decidí involucrarme en política y me postulé como candidato presidencial. Nunca había participado de una elección y no tenía ni idea de cómo era el detrás de la escena de la política“.

“En ese momento, las ideas de la libertad, después de muchos años, volvían a sonar fuerte en Argentina y se me acercaron muchas personas. Federico Machado fue uno de ellas, al igual que quienes nos prestaron el sello electoral con el que competimos. Repito, Machado fue uno de los tantos que ayudaron en la campaña de 2019. Además, Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista".

Quiero dejar claro: uno, los pagos que se me hicieron no fueron de campaña ni del ejercicio de la función pública, sino producto de mi actividad privada. Dos, jamás recibí fondos que no se encontrasen debidamente justificados. Tres, jamás recibí fondos de los que se pudiera siquiera sospechar de origen ilícito. Cuatro, los trabajos por los que cobré fueron solo preparatorios o de mi investigación propia. Quinto, puedo haber pecado ingenuo, pero delincuente, jamás.

“Hace 4 años que inventaron esta campaña trucha en mi contra. En 2018, falleció mi padre y heredé su campo junto a mis hermanos. Por ello, empecé a cobrar un dinero de esos terrenos que antes no tenía. Juan Grabois solo quiere ensuciar la campaña pero los argentinos no somos todos lo mismo”.

“Vamos a buscar el mejor resultado posible el 26 de Octubre próximo. En el kirchnerismo son capaces de cualquier cosa”.