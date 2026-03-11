Escándalos libertarios en el aire: Leonardo Scatturice, José Luis Espert y Manuel Adorni
Se repiten los escándalos en el aire de LLA: tras valijas de Leonardo Scatturice llegaron vuelos con naves de Fred Machado y esposa de Adorni en viaje oficial.
11 de marzo de 2026 - 19:13
Manuel Adorni y Bettina Angeletti
Primer Acto: las misteriosas valijas de Leonardo Scatturice
Todo comenzó en febrero de 2025 con el Valijasgate. Las maletas que trasladaba un avión del empresario que compró Flybondi y el Correo Oca no fue revisado con scanners en Aeroparque. Por el contrario, la subjefa de Aduanas de la aeroestación le hizo un cordón especial de entrada para evitar que auscultaran los contenidos.
Leonardo Scatturice es el propietario del jet Bombardier Global 5000 en el que viajó Laura Arrieta, referente de la CPAC (conferencias conservadoras).
El empresario tiene firmados contratos del Estado Nacional.
El empresario argentino deportado a Estados Unidos donde se lo investiga por tráfico de drogas, Fred Machado, admitió haberle entregado a José Luis Espert más de u$s200.000 además de facilitarle aviones para que el economista pudiera desarrollar su campaña presidencial en 2019.
"Le presté la aeronave de un amigo y lo ayudé con unos mangos” dijo Machado sobre su vínculo con Espert.
El ex diputado se volvió libertario y terminó encabezando la lista de legisladores nacionales en la provincia de Buenos Aires en 2025. Luego del fenomenal escándalo, Espert declinó su candidatura y se alejó de la política.
3-Tercer Acto: del ridículo no se vuelve, Adorni
El gobierno de Javier Milei no puede evitar los daños que está provocando el escándalo protagonizado por el Jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti. Esta ùltima fue incluida sin ningún motivo aparente en la lista del avión presidencial que viajó a Miami y Nueva York.
Los videos de Inteligencia Artificial y las memes saturaron las redes sociales convirtiendo a "los Adorni" en tendencia nacional.
“Vengo a deslomarme en Nueva York, quería que me acompañe”, dijo Adorni en una explicación que terminó por hundirlo.
En la tarde del miércoles 11 de marzo, el programa Argenzuela, conducido por Jorge Rial, ganó ampliamente su franja horaria gracias al tratamiento satírico que le dieron a las desventuras de Adorni en Nueva York.
En las redes, la Inteligencia Artificial estuvo a la orden del día y logró viralizar con facilidad las "andanzas" de los libertarios.
Gastaron verdaderas fortunas en hoteles 5 estrellas y viáticos en la ciudad más poblada de Estados Unidos
Adorni era el preferido de la Secretaria General de la presidencia, Karina Milei, para intentar quebrar 20 años de hegemonía del PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Luego de todo lo ocurrido... ¿Alguien apostaría un centavo por las chances de un tipo al que hoy critican tanto propios como extraños?