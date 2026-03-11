Escándalos libertarios en el aire: Leonardo Scatturice, José Luis Espert y Manuel Adorni

El ex diputado se volvió libertario y terminó encabezando la lista de legisladores nacionales en la provincia de Buenos Aires en 2025. Luego del fenomenal escándalo, Espert declinó su candidatura y se alejó de la política. El ex diputado se volvió libertario y terminó encabezando la lista de legisladores nacionales en la provincia de Buenos Aires en 2025. Luego del fenomenal escándalo, Espert declinó su candidatura y se alejó de la política.

image José Luis Espert y, de fondo, uno de los aviones de Fred Machado

3-Tercer Acto: del ridículo no se vuelve, Adorni

El gobierno de Javier Milei no puede evitar los daños que está provocando el escándalo protagonizado por el Jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti. Esta ùltima fue incluida sin ningún motivo aparente en la lista del avión presidencial que viajó a Miami y Nueva York.

Los videos de Inteligencia Artificial y las memes saturaron las redes sociales convirtiendo a "los Adorni" en tendencia nacional.

“Vengo a deslomarme en Nueva York, quería que me acompañe”, dijo Adorni en una explicación que terminó por hundirlo.

En la tarde del miércoles 11 de marzo, el programa Argenzuela, conducido por Jorge Rial, ganó ampliamente su franja horaria gracias al tratamiento satírico que le dieron a las desventuras de Adorni en Nueva York. En la tarde del miércoles 11 de marzo, el programa Argenzuela, conducido por Jorge Rial, ganó ampliamente su franja horaria gracias al tratamiento satírico que le dieron a las desventuras de Adorni en Nueva York.

WhatsApp Image 2026-03-11 at 17.24.11

En las redes, la Inteligencia Artificial estuvo a la orden del día y logró viralizar con facilidad las "andanzas" de los libertarios.

Gastaron verdaderas fortunas en hoteles 5 estrellas y viáticos en la ciudad más poblada de Estados Unidos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2031823565620727827&partner=&hide_thread=false DESLOMADOS pic.twitter.com/peIbA0xtn6 — SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (@SIA_ARG) March 11, 2026

Adorni era el preferido de la Secretaria General de la presidencia, Karina Milei, para intentar quebrar 20 años de hegemonía del PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Luego de todo lo ocurrido... ¿Alguien apostaría un centavo por las chances de un tipo al que hoy critican tanto propios como extraños? Luego de todo lo ocurrido... ¿Alguien apostaría un centavo por las chances de un tipo al que hoy critican tanto propios como extraños?