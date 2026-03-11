Adornigate: Milei opacado, Bullrich sonríe y ¿se viene el golpe letal?

Hasta los medios y periodistas más oficialistas le soltaron la mano al jefe de Gabinete. Por ejemplo, Jonatan Viale se mostró indignado con que replique prácticas de la "casta" que tanto dice combatir, mientras que Eduardo Feinmann acorraló con las preguntas a Adorni y le espetó: "vamos a caer en lo mismo que usted criticaba, el avión presidencial no es un Uber". Hay quienes observan, con suspicacia, la coincidencia entre el 'castigo' mediático al funcionario y el momento que atraviesa Santiago Caputo, negociando con el Gobierno ( Karina Milei ) para que no le quiten poder en la SIDE.

Pero esto no parece terminar aquí, dado que habría un ' golpe letal ': el viaje a Punta del Este en el finde XL de carnaval. Adorni no quiso profundizar porque "son temas personales", aunque corresponden aclaraciones por ser un funcionario público. Pero el escándalo comenzó a estallar. Sebastián Lacunza , en El Diario.Ar , reveló que el jefe de Gabinete y su mujer viajaron en vuelo privado a Uruguay con el periodista de la TV Pública Marcelo Grandio a un costo de US$10.000.

"El vuelo fue en un avión Honda Jet, matrícula LVHWA, contratado al operador Alpha Centauri. El costo de cada tramo en una nave considerada de alta gama entre las pequeñas, con capacidad para cinco pasajeros y dos tripulantes, es de US$ 5.800, aunque quien pagó la factura, cuya identidad no fue revelada, habría recibido una oferta total por US$ 10.000 entre ida y vuelta", dice la nota.

Difícil que Adorni, que declara un patrimonio discreto, haya podido afrontar tremendo gasto, tal como aseguró anoche cuando no quiso hablar más del tema ("lo pagué de mi bolsillo"). La expectativa está puesta ahora en saber quién pagó efectivamente ese vuelo, y si el funcionario mintió o no.

Por otra parte, resultó muy llamativo que el especialista en comunicación de la administración libertaria haya tenido tantos problemas para dar las explicaciones pertinentes. Su frase "me estoy deslomando en Nueva York" fue, como mínimo, poco feliz. Deslomarse, sabemos todos, es otra cosa... El periodista y ex vocero (aunque en la práctica lo sigue siendo), tan canchero siempre queriendo "domar", tuvo serios problemas de comunicación y generó más indignación con sus palabras.

Finalmente, dicen que quien está contenta con estos problemas que está atravesando Adorni es Patricia Bullrich, ya que cree que con este escándalo podría quedar allanado su camino para ir por la jefatura de Gobierno de la Ciudad, puesto para el que Karina pretende candidatear al funcionario.

Live Blog Post ATE/ANAC anunció un paro que afectará los vuelos en todo el país La secretaria general adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, denunció incumplimientos salariales por parte de las autoridades de la ANAC y anunció un paro que afectará vuelos comerciales en todo el país durante franjas horarias específicas. El paro será llevado adelante por los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) e impactará en todos los vuelos aerocomerciales del país entre el 18 y el 24 de marzo inclusive, justo en ocasión del fin de semana largo, en reclamo por aumentos salariales que, según denunciaron, fueron acordados pero aún no se efectivizaron, según informaron desde el gremio a la Agencia Noticias Argentinas. “El paro siempre es la última herramienta que tenemos porque no queremos afectar a los usuarios, pero nos vienen mintiendo en la cara. Tuvimos una reunión con las autoridades a principios del mes pasado y acordaron pagar el aumento pactado. Sin embargo, nuevamente no ocurrió. La situación ya es insostenible”, afirmó Cabezas. Desde ATE ANAC informaron que la medida de fuerza se desarrollará en todos los aeropuertos del país y afectará las operaciones en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 16 a 20. Durante esos horarios solo se garantizarán vuelos humanitarios, sanitarios y oficiales. Según explicaron desde el gremio, la decisión fue tomada de manera colectiva en asambleas realizadas por los trabajadores del sector. “La medida de fuerza fue definida en asambleas y de manera conjunta. Exigimos además que las autoridades informen con anticipación a los usuarios para minimizar el impacto en los pasajeros. Pero la situación ya es insostenible”, concluyó Cabezas. ate anac ATE/ANAC (Foto: NA). VER +

Live Blog Post La UIA respondió duramente a Milei y le hizo una advertencia La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó este miércoles (11/03) su "profundo malestar y preocupación" por el nuevo ataque de Javier Milei contra quienes defienden el rol de la industria manufacturera. La entidad advirtió que las inversiones que pretende atraer el Gobierno también dependen de "la calidad de la convivencia democrática". La UIA consideró que se trata de expresiones "injustas e infundadas porque distorsionan el rol que ha tenido y tiene la industria en la historia económica y social del país". La entidad remarcó que existen miles de empresas que cada día abren sus puertas en el país y que"detrás de cada una de ellas hay empresarios, trabajadores y familias que sostienen el entramado productivo nacional"en un contexto de caída de la actividad y la demanda, y "haciendo un esfuerzo inmenso para adaptarse al nuevo escenario que propone el Gobierno". "Por eso, cuando desde la máxima investidura institucional se utilizan expresiones que descalifican a quienes producen e invierten, se genera un agravio injusto hacia ese esfuerzo cotidiano y se debilita el clima de respeto que la Argentina necesita reconstruir", cuestionó la institución que preside Martín Rappallini. "La Argentina está trabajando para volver a ser un país que atraiga inversiones externas e internas. En ese proceso, los inversores observan no solo las oportunidades económicas, sino también la calidad de la convivencia democrática, el respeto institucional y el clima de negocios que ofrece un país. Las descalificaciones públicas hacia quienes producen y generan empleo no contribuyen a consolidar ese camino", advirtió la UIA. Para cerrar, la entidad industrial aclaró que "no existe ninguna denuncia ni delito que involucre a las personas o sectores que han sido objeto de estos agravios, tratándose simplemente de una opinión que, al provenir de la máxima autoridad del país, adquiere una relevancia institucional inevitable". VER NOTA VER +

Live Blog Post Adorni, contra las cuerdas: Revelan documentos del viaje en jet privado a Punta del Este Manuel Adorni estuvo entre el 12 y el 17/02 en Punta del Este, hasta donde llegó junto a su familia y un amigo a bordo de un avión privado Honda Jet, matrícula LVHWA, contratado al operador Alpha Centauri. El costo del traslado ida y vuelta habría rondado los US$10 mil. Los datos fueron revelados por eldiarioar.com, luego de que el jefe de Gabinete admitiera que realizó ese viaje tras la revelación del periodista Carlos Pagni. Adorni le dijo anoche a Eduardo Feinman que el viaje lo pagó de su bolsillo "de punta a punta", rechazando que se estuvieran involucrados fondos públicos. No obstante, eldiarioar.com asegura que la identidad de quién "pagó la factura" de ese servicio "no fue revelada". Con un patrimonio discreto declarado, parece difícil que Adorni haya pagado de su bolsillo los US$10 mil que costó el traslado... adorni-viaje punta VER NOTA VER +

Live Blog Post Revés para la CGT: La Justicia rechazó la cautelar contra la reforma laboral El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 desestimó la cautelar de la CGT para suspender la reforma laboral, y el convenio de traspaso de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. El fallo fue firmado por Enrique Lavié Pico, el mismo juez que en 2024 rechazó dos amparos contra el DNU 70/2023. La CGT había promovido una acción de amparo contra el Estado nacional, en la que solicitó la declaración de nulidad e invalidez constitucional de la ley de modernización laboral y del convenio para traspasar la Justicia laboral a CABA. En su presentación, la central sindical había reclamado además una medida cautelar “innovativa” para suspender la aplicación de esos puntos hasta que se resolviera el fondo del asunto. El juez Lavié Pico rechazó la cautelar, al considerar que no se acreditaron los requisitos de urgencia necesarios. No obstante, la acción de amparo presentada por la CGT seguirá su curso hasta que se resuelva la cuestión de fondo. En su resolución, el magistrado sostuvo que las medidas cautelares de carácter "innovativo" tienen un carácter excepcional, ya que implican modificar el estado de situación existente antes de que exista un fallo definitivo. Por ese motivo, remarcó que este tipo de planteos debe analizarse con un criterio especialmente restrictivo. Lavié Pico también consideró que conceder la suspensión de la norma en esta instancia podría implicar un anticipo de la decisión final del litigio, ya que la cautelar coincidía en gran medida con el objeto principal de la demanda. Según explicó, la finalidad de estas medidas debe ser preservar derechos mientras avanza el proceso y no resolver anticipadamente el conflicto. Así expresó “la medida cautelar solicitada implica examinar aspectos que constituyen el objeto del litigio, circunstancia que se encuentra, en principio, vedada en este tipo de medidas”. Asimismo, el juez señaló que, en esta etapa inicial del expediente, no se encontraba suficientemente acreditado el requisito del “peligro en la demora”, uno de los elementos necesarios para justificar una medida cautelar. En ese sentido, entendió que no se demostró la existencia de un perjuicio irreparable que volviera inútil una eventual sentencia posterior. En función de estos argumentos, el magistrado resolvió rechazar el pedido de suspensión provisoria de la ley. No obstante, dispuso que el Estado nacional deberá presentar un informe con pruebas en un plazo de 5 días para responder a los planteos de la CGT, lo que permitirá avanzar en el análisis del fondo de la cuestión. VER NOTA VER +

