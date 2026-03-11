Franco Colapinto comenzó su temporada en la Fórmula 1 como titular de Alpine, pero las cosas podrían cambiar abruptamente para el argentino en el corto plazo. Las cosas en la escudería se mueven rápido y el piloto nacional define su futuro.
¿Y AHORA?
Franco Colapinto y la noticia que altera su futuro en la Fórmula 1
Franco Colapinto es el actual piloto de Alpine en la Fórmula 1 pero su futuro profesional podría cambiar en el corto plazo.
Un movimiento millonario impactaría de lleno en la escudería francesa y también en Franco Colapinto. El piloto argentino ya comenzó con su temporada en Alpine y todo podría verse modificado por una decisión empresarial. ¿Qué ocurre?
El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1
El fondo Otro Capital, que tiene una participación del 24% en Alpine, está por vender su parte y esto movería los cimientos de la escudería. En este sentido Mercedes se metería en la lucha por tener ese poder y las cosas cambiarían repentinamente.
Toto Wolff está analizando comprar este 24% de acciones del equipo francés y la cifra es cercana a unos 600 millones de dólares. Asimismo, las decisiones importantes de la escudería podrían ser tomadas por Mercedes en caso de que Wolff integre la mesa chica de la empresa.
Sea Mercedes u otro comprador, Alpine tendrá movimientos bruscos sin lugar a duda. Sus pilotos podrían tener modificaciones de cara a la próxima temporada y Colapinto debe estar sumamente alerta a todo lo que ocurre con el equipo francés.
Aun así, el control absoluto no recaería sobre él pero sí va a tener un peso importante. Por otro lado, Christian Horner de Red Bull es uno de los interesados en comprar este 24% de Alpine.
