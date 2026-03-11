Contundente tuit de Karina Milei por la causa AFA: "Conmigo no tienen nada que arreglar"

La tensión entre el Gobierno nacional y la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvió a escalar luego de que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, respondiera con dureza a declaraciones del abogado Gregorio Dalbón, quien había sugerido que la causa judicial contra dirigentes de la entidad podría resolverse mediante un acuerdo político.
La funcionaria rechazó de plano esa posibilidad y dejó en claro que el caso está en manos de la Justicia.
“Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley. Fin”, escribió Karina Milei en su cuenta de X.
Karina Milei rompió el silencio
La respuesta llegó pocos minutos después de que Dalbón hablara con la prensa en las escalinatas de los tribunales federales, donde acompañó a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y uno de los hombres de mayor confianza del presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia.
La causa que investiga una presunta evasión millonaria
La investigación judicial gira en torno a una denuncia presentada por el Gobierno a través de ARCA, que apunta a una presunta evasión de aportes cercana a los 19.000 millones de pesos.
En el marco de esa causa, Toviggino fue citado a declaración indagatoria. Sin embargo, al igual que otros directivos involucrados en el expediente, el dirigente optó por presentar un escrito ante la Justicia y decidió no responder preguntas durante la audiencia.
El caso forma parte de un conflicto más amplio entre el Gobierno nacional y la conducción de la AFA, que en los últimos meses mantuvieron fuertes cruces políticos e institucionales.
La polémica declaración de Gregorio Dalbón
Antes de la respuesta de Karina Milei, Dalbón había asegurado que el expediente tenía un trasfondo político y deslizó que el conflicto podría resolverse mediante negociaciones.
“Esto es una cuestión absolutamente política, no es una cuestión jurídica y se va a terminar arreglando políticamente”, afirmó el abogado ante los medios.
Incluso fue más allá al sugerir con quién podría darse esa eventual negociación.
“No con Santiago Caputo, pero posiblemente con Karina”, agregó.
En ese mismo sentido, el letrado sostuvo que detrás de la causa judicial habría un intento del Gobierno por intervenir en la conducción del fútbol argentino.
“Es evidente que el Estado, si está hace cuatro meses hablando de la AFA, es porque se quiere quedar con la AFA. Y la AFA se la quiere quedar Santiago Caputo”, lanzó.
El intento de la AFA de despegarse de Dalbón
Las declaraciones generaron incomodidad dentro del propio entorno de los dirigentes investigados.
De hecho, Marcelo Rochetti, abogado de Pablo Toviggino, aseguró que ni él ni su cliente habían convocado a Dalbón para intervenir en la causa.
En declaraciones televisivas, Rochetti intentó tomar distancia de los dichos del abogado que suele representar a la ex presidenta Cristina Kirchner, y aclaró que su presencia en los tribunales no había sido coordinada por la defensa del dirigente de la AFA.
El ministro Mahiques también tuiteó sobre el tema:
En medio de la polémica, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, también salió a responder a las declaraciones del abogado Gregorio Dalbón y defendió el rol de la Justicia en el caso. A través de un mensaje publicado en redes sociales, el funcionario remarcó que el Poder Ejecutivo no puede intervenir en causas judiciales.
“En la República Argentina el debido proceso y la independencia judicial se encuentran garantizados por normas de jerarquía constitucional y por tratados internacionales de derechos humanos”, sostuvo. En ese sentido, recordó que el marco legal “prohíbe expresamente cualquier intervención del Poder Ejecutivo en causas judiciales” y afirmó que el Gobierno continuará colaborando con la investigación.
“Este gobierno respeta estrictamente esos principios institucionales y ha puesto, y seguirá poniendo, toda la información necesaria a disposición de la Justicia para colaborar con las investigaciones”, señaló, y concluyó: “Esperamos que, de existir delitos, se investigue con seriedad y se juzgue a los responsables conforme a derecho”.
El episodio volvió a dejar expuesta la fuerte disputa que existe entre el Gobierno libertario y la conducción del fútbol argentino, un conflicto que combina cuestiones judiciales, políticas y de poder dentro de una de las instituciones más influyentes del país.
Por ahora, con la causa en plena investigación, la posición del Ejecutivo parece clara: no habrá negociaciones políticas y el expediente seguirá su curso en los tribunales.
