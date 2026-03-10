La recaudación nacional ya lleva 7 meses consecutivos de caída, esto significa que las transferencias automáticas por coparticipación a las provincias también vienen en declive en momentos en que el Gobierno afronta la negociación con los gobernadores por la designación de más de 200 jueces.
RECAUDACIÓN Y PLIEGOS
Sin plata para los gobernadores se le complicará a Karina Milei renegociar por los jueces
Javier Milei cuenta en el Congreso con los votos de los gobernadores, pero hay menos transferencias por coparticipación en plena negociación por los jueces.
“Sin plata” para las provincias
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) la recaudación nacional cayó 7,8% interanual en enero y la que se distribuye a las provincias y a la CABA bajó 6,6%, lo que suma presión a las arcas provinciales que ven a Javier Milei como el responsable principal de esa caída por sus políticas económicas contractivas. Ese dato será central cuando el Gobierno necesite votos en el Congreso para aprobar sus iniciativas, especialmente la cuestión de la designación de los más de 200 jueces para cubrir vacantes acumuladas, un tema que ya se estaba negociando.
Acerca de la cuestión financiera de las provincias, cabe recordar que, al inicio del debate de la reforma laboral en febrero pasado, el exjefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados Oscar Zago había blanqueado el problema de fondo en la negociación: “No están los votos para la reforma laboral porque los gobernadores no aceptan que baje su recaudación”.
“Siguen insistiendo que están perdiendo capital” añadió Zago y acotó que rechazaban la reforma que impactaba directamente sobre su recaudación porque “están perdiendo el 3 punto y pico de Ingresos Brutos en algunos sectores”. Luego, el Gobierno renegoció con los mandatarios provinciales la cuestión de la baja de Ganancias a las empresas y la reducción del aporte que Anses realiza al fondo para despidos y consiguió los votos para la reforma, pero la cuestión de la recaudación no se resolvió.
Días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo les advirtió a las autoridades porteñas en el marco de la negociación del pago de la deuda que Nación tiene con la Ciudad de Buenos Aires que “vamos a tener un trimestre sin plata”.
En Mendoza, Caputo afirmó que la coparticipación mejorará a partir de abril aunque la gestión Cornejo desconfía de esa aseveración.
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" le respondió a un cálculo del diputado peronista Guillermo Michel sobre la caída de la coparticipación, y afirmó que "confundir una comparación interanual con una supuesta 'pérdida' de recursos es un error técnico".
Los pliegos de los jueces y la renegociación de Karina Milei
La tensión con los gobernadores, que fueron decisivos para aprobar la reforma laboral, se traslada ahora a la negociación por los pliegos de los jueces para cubrir las más de 200 vacantes en el Poder Judicial.
Se trata del próximo paso en la Justicia por parte de la gestión Milei tras el recambio de ministros de Cúneo Libarona por Mahiques y de Viola por Amerio en la secretaría del área, lo que empoderó a Karina Milei en esa cartera.
Con Mahiques, se espera que el flamante ministro asesore a Milei en los nombres de los candidatos a ocupar los distintos juzgados y fiscalías, una selección que suele negociarse con los gobernadores en cuyas provincias recalarán muchos de ellos.
Cúneo Libarona y Amerio (quien responde a Santiago Caputo) habían confeccionado una lista de jueces y fiscales a designar, pero con Karina Milei al mando en el área se espera que esos nombres sean revisados uno por uno.
El problema es que esos nombres ya estarían acordados y someterlos a una nueva negociación ahora con la hermana presidencial sumará malestar entre los mandatarios provinciales ya preocupados por el tema de la coparticipación.
