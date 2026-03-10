Sin plata para los gobernadores se le complicará a Karina Milei renegociar por los jueces

image

En Mendoza, Caputo afirmó que la coparticipación mejorará a partir de abril aunque la gestión Cornejo desconfía de esa aseveración.

En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" le respondió a un cálculo del diputado peronista Guillermo Michel sobre la caída de la coparticipación, y afirmó que "confundir una comparación interanual con una supuesta 'pérdida' de recursos es un error técnico".

Los pliegos de los jueces y la renegociación de Karina Milei

La tensión con los gobernadores, que fueron decisivos para aprobar la reforma laboral, se traslada ahora a la negociación por los pliegos de los jueces para cubrir las más de 200 vacantes en el Poder Judicial.

Se trata del próximo paso en la Justicia por parte de la gestión Milei tras el recambio de ministros de Cúneo Libarona por Mahiques y de Viola por Amerio en la secretaría del área, lo que empoderó a Karina Milei en esa cartera.

Con Mahiques, se espera que el flamante ministro asesore a Milei en los nombres de los candidatos a ocupar los distintos juzgados y fiscalías, una selección que suele negociarse con los gobernadores en cuyas provincias recalarán muchos de ellos.

Cúneo Libarona y Amerio (quien responde a Santiago Caputo) habían confeccionado una lista de jueces y fiscales a designar, pero con Karina Milei al mando en el área se espera que esos nombres sean revisados uno por uno.

El problema es que esos nombres ya estarían acordados y someterlos a una nueva negociación ahora con la hermana presidencial sumará malestar entre los mandatarios provinciales ya preocupados por el tema de la coparticipación.

