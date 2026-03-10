Revuelo en River por el anuncio que de Francescoli sobre la llegada de Icardi

Ahora el ex delantero volvió a ser fuente de consulta y a estar dentro de la mesa chica en la toma de decisiones y de hecho fue él quien recomendó y buscó a Chacho Coudet para que sea el nuevo entrenador. En las últimas horas el Francescoli rompió el silencio con F12, programa de ESPN, y allí además de hablar de la salida del Muñeco y de la llegada del nuevo entrenador fue consultado directamente por la chance de que llegue Mauro Icardi en el mes de junio.