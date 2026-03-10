ROSARIO. Cuando todo parecía controlado, la ciudad volvió a quedar en el radar. La violencia parece no acabar y, una vez más, escala la tensión en las calles rosarinas. La secuencia de amenazas contra instituciones educativas sumaron un nuevo episodio este martes (10/3). A raíz de ello, el narcotráfico sigue generando estragos y los tiroteos tampoco desaparecen.
TIROTEO, AMENAZAS Y MAFIA
Olor a podrido en Rosario: El narcotráfico vuelve a poner en alerta a la ciudad
En Rosario las calles siguen exponiendo la realidad. La violencia no acaba y la disputa entre bandas por narcotráfico es cada vez más grande.
El narcotráfico sigue dando que hablar
La aparición de una nueva bandera con mensajes intimidatorios frente a una escuela volvió a generar alarma en barrio Ludueña, en la zona noroeste de Rosario. El hallazgo fue realizado durante la mañana de este martes, cuando personal policial detectó un lienzo con un mensaje desafiante colgado en el ingreso de un establecimiento educativo.
El texto, escrito sobre una tela de varios metros de ancho, no estaba dirigido contra el colegio, sino que apuntaba contra presuntos vendedores de droga y personas vinculadas al narcotráfico.
Sobre ese marco, agentes de la Policía de Investigaciones retiraron la bandera y realizaron las primeras pericias para intentar identificar a los responsables. Por su parte, las clases fueron suspendidas como medida preventiva. En el lugar funcionan diferentes niveles educativos, entre ellos jardín, primaria, secundaria y un espacio de educación para adultos.
Este caso se suma a otros episodios similares que se registraron en los últimos días también en Rosario. Sin ir más lejos, desde el viernes pasado ya se contabilizaron al menos cuatro amenazas mediante banderas o escritos colocados frente a escuelas, en su mayoría en la zona noroeste de la ciudad, especialmente en los barrios Ludueña y Empalme Graneros.
Según los investigadores, las escuelas están siendo utilizadas como una especie de "buzón" para dejar notas entre bandas relacionadas al narcomenudeo. En ese sentido, en varias de las telas aparecieron los mismos nombres con acusaciones enlazadas con la venta de drogas y presunto lavado de dinero.
En relación al último acontecimiento, el trapo colgado en el frente del edificio contenía un texto con acusaciones directas contra varias personas. Entre los señalamientos, el mensaje apuntaba a "Joni Gómez", mencionado como alguien que "está con domiciliaria en el centro", y sumaba nombres como Gonzalo Rodríguez, Fabrizio, Adrián Otero, además de Dylan Cantero y Andy Bracamonte, hijo del exlíder de la barra de Rosario Central que fue asesinado en noviembre de 2024.
"Les lava la plata", era una de las frases más visibles. A su vez, agregaba otras menciones, entre ellas, Gustavo Maza, Dutra y Roberto San Juan.
Mientras avanza la investigación, las autoridades provinciales mantienen operativos de seguridad en distintos establecimientos educativos para evitar nuevos episodios y garantizar el normal desarrollo de las clases.
Otro ataque, con una bomba molotov de por medio
En medio de la saga violenta, se reportó otro episodio en un colegio de la zona norte donde también apareció una bandera con intimidación con la diferencia de que en el lugar arrojaron una bomba molotov.
Por estas horas, la investigación busca determinar quiénes colocaron los lienzos, cómo se movieron y si existen registros de cámaras o testigos que permitan identificar a los responsables. Mientras tanto, las comunidades educativas quedan en el medio: con clases suspendidas, familias en alerta y la exigencia de respuestas rápidas para volver a la normalidad.
Madrugada violenta
La jornada del martes arrancó movida desde la madrugada. Alrededor de la 1 de la mañana, balearon la casa del primo de uno de los imputados por el crimen de Gian Mastrocola, el bebé que murió tras recibir un disparo mientras estaba en brazos de su padre en una barbería de la zona sur de Rosario. El ataque ocurrió pocas horas después de que la Justicia dictara prisión preventiva para Alan Nahuel V..
Cuando los agentes llegaron al lugar hallaron tres vainas servidas y una nota amenazante. Según las primeras informaciones, no se registraron heridos.
Más contenidos en Urgente24
Lo que contó Marcos Galperin sobre Mercado Libre que alarma a millones: "Desaparece"
Finalissima 2026: La decisión radical de Qatar que impacta en Argentina y España
Mapa desolador: En rojo, provincias argentinas con pérdida de empresas y empleo
Crisis: Cierra una zapatería histórica y remata todo a precios ultra baratos
Carlos Maslatón contra Caputo: "Si el Gobierno pide plata para los bancos, es para afanarla"