Olor a podrido en Rosario: El narcotráfico vuelve a poner en alerta a la ciudad

Según los investigadores, las escuelas están siendo utilizadas como una especie de "buzón" para dejar notas entre bandas relacionadas al narcomenudeo. En ese sentido, en varias de las telas aparecieron los mismos nombres con acusaciones enlazadas con la venta de drogas y presunto lavado de dinero.

image Amenazas en una escuela.

En relación al último acontecimiento, el trapo colgado en el frente del edificio contenía un texto con acusaciones directas contra varias personas. Entre los señalamientos, el mensaje apuntaba a "Joni Gómez", mencionado como alguien que "está con domiciliaria en el centro", y sumaba nombres como Gonzalo Rodríguez, Fabrizio, Adrián Otero, además de Dylan Cantero y Andy Bracamonte, hijo del exlíder de la barra de Rosario Central que fue asesinado en noviembre de 2024.

"Les lava la plata", era una de las frases más visibles. A su vez, agregaba otras menciones, entre ellas, Gustavo Maza, Dutra y Roberto San Juan.

Mientras avanza la investigación, las autoridades provinciales mantienen operativos de seguridad en distintos establecimientos educativos para evitar nuevos episodios y garantizar el normal desarrollo de las clases.

Otro ataque, con una bomba molotov de por medio

En medio de la saga violenta, se reportó otro episodio en un colegio de la zona norte donde también apareció una bandera con intimidación con la diferencia de que en el lugar arrojaron una bomba molotov.

Por estas horas, la investigación busca determinar quiénes colocaron los lienzos, cómo se movieron y si existen registros de cámaras o testigos que permitan identificar a los responsables. Mientras tanto, las comunidades educativas quedan en el medio: con clases suspendidas, familias en alerta y la exigencia de respuestas rápidas para volver a la normalidad.

Madrugada violenta

La jornada del martes arrancó movida desde la madrugada. Alrededor de la 1 de la mañana, balearon la casa del primo de uno de los imputados por el crimen de Gian Mastrocola, el bebé que murió tras recibir un disparo mientras estaba en brazos de su padre en una barbería de la zona sur de Rosario. El ataque ocurrió pocas horas después de que la Justicia dictara prisión preventiva para Alan Nahuel V..

Cuando los agentes llegaron al lugar hallaron tres vainas servidas y una nota amenazante. Según las primeras informaciones, no se registraron heridos.

image Según la investigación fiscal, Alan Vallejos y su hermano, Alejandro, se presentaron el jueves pasado en una barbería con la intención de agredir a un cliente habitual del local, identificado como Ismael.

Más contenidos en Urgente24

Lo que contó Marcos Galperin sobre Mercado Libre que alarma a millones: "Desaparece"

Finalissima 2026: La decisión radical de Qatar que impacta en Argentina y España

Mapa desolador: En rojo, provincias argentinas con pérdida de empresas y empleo

Crisis: Cierra una zapatería histórica y remata todo a precios ultra baratos

Carlos Maslatón contra Caputo: "Si el Gobierno pide plata para los bancos, es para afanarla"