Post Mundial 2026: el técnico de selección que Florentino Pérez quiere para el Real Madrid

El técnico argentino, que actualmente trabaja en la preparación del equipo estadounidense para el Mundial 2026, es valorado en el club por su capacidad para gestionar vestuarios exigentes y construir proyectos competitivos en contextos de máxima presión, un perfil que en Valdebebas consideran compatible con la nueva etapa que el Real Madrid podría abrir al final de la temporada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNFC/status/2031079700341121525?s=20&partner=&hide_thread=false Real Madrid have Mauricio Pochettino on the shortlist of candidates to replace Álvaro Arbeloa ahead next season, sources told ESPN.



Sources say that Madrid are evaluating different candidates to lead the new sporting project and that Pochettino is one of the coaches highly… pic.twitter.com/jaX6Cw3aAz — ESPN FC (@ESPNFC) March 9, 2026

Un perfil similar al de Zidane y Ancelotti

Más allá del nombre propio, el perfil que busca Florentino Pérez parece claro. En el Real Madrid históricamente han funcionado entrenadores con una característica común: más que revolucionar el juego con sistemas complejos, destacan por su capacidad para gestionar grandes vestuarios.

En ese sentido, el perfil del técnico argentino encaja con la línea que representaron Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti, entrenadores que supieron acompañar planteles repletos de estrellas y mantener el equilibrio dentro del grupo. No necesariamente por planteamientos tácticos disruptivos, sino por su fiabilidad, liderazgo y capacidad de comunicación con los jugadores.

Mauricio Pochettino Mauricio Pochettino, actual seleccionador de Estados Unidos, es uno de los técnicos que evalúa Florentino Pérez para el Real Madrid. JAMIE SABAU / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

De hecho, a lo largo de su carrera, muchos futbolistas han destacado precisamente ese rasgo del entrenador: su cercanía en el trato, su forma de construir confianza dentro del vestuario y su habilidad para mantener unido al grupo en contextos de máxima presión.

