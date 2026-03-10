El Real Madrid ya empieza a pensar en el futuro de su banquillo. Con la mirada puesta en el próximo ciclo deportivo del club y en el verano que se avecina, Florentino Pérez evalúa diferentes perfiles para liderar el proyecto que comenzará tras el final de la temporada.
Post Mundial 2026: el técnico de selección que Florentino Pérez quiere para el Real Madrid
Hoy enfocado en la Copa del Mundo, el presidente del Real Madrid cree que su experiencia en proyectos de alto riesgo encaja con el nuevo ciclo del club.
Álvaro Arbeloa parece no haber terminado de cumplir las expectativas que el mandatario tenía depositadas en él al frente del equipo. Por eso, los medios vikingos y deportivos comenzaron a barajar nombres pensando en el próximo curso. Entre los candidatos apareció Jürgen Klopp, aunque el propio técnico descartó su llegada. Con el paso de las semanas, también surgió la posibilidad de Unai Emery, pero esa opción terminó enfriándose.
Ahora, en ese escenario, emerge el perfil de un entrenador con experiencia en escenarios de máxima presión y actualmente vinculado a una selección nacional que ya prepara su camino hacia el Mundial 2026. Según reveló ESPN, y después de semanas en las que su nombre circuló en distintos medios europeos, fuentes cercanas al entorno del club aseguran que este técnico encajaría con el ambiente del vestuario blanco y figura entre los candidatos que más gustan en la directiva madridista para asumir el cargo si finalmente se abre una nueva etapa en el banquillo del Santiago Bernabéu.
El técnico que gana fuerza en la lista del Real Madrid
Según reveló el medio, el entrenador argentino Mauricio Pochettino aparece entre los nombres que el Real Madrid tiene en carpeta para asumir el banquillo en el próximo ciclo. El medio estadounidense aseguró, citando fuentes cercanas al club, que el técnico figura en la lista de candidatos que evalúa la directiva para reemplazar a Álvaro Arbeloa la próxima temporada.
De acuerdo con esas mismas fuentes, el conjunto blanco se encuentra analizando diferentes perfiles para liderar el nuevo proyecto deportivo, y el nombre del actual seleccionador de Estados Unidos es uno de los que más interés despierta en la directiva que encabeza Florentino Pérez.
El técnico argentino, que actualmente trabaja en la preparación del equipo estadounidense para el Mundial 2026, es valorado en el club por su capacidad para gestionar vestuarios exigentes y construir proyectos competitivos en contextos de máxima presión, un perfil que en Valdebebas consideran compatible con la nueva etapa que el Real Madrid podría abrir al final de la temporada.
Un perfil similar al de Zidane y Ancelotti
Más allá del nombre propio, el perfil que busca Florentino Pérez parece claro. En el Real Madrid históricamente han funcionado entrenadores con una característica común: más que revolucionar el juego con sistemas complejos, destacan por su capacidad para gestionar grandes vestuarios.
En ese sentido, el perfil del técnico argentino encaja con la línea que representaron Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti, entrenadores que supieron acompañar planteles repletos de estrellas y mantener el equilibrio dentro del grupo. No necesariamente por planteamientos tácticos disruptivos, sino por su fiabilidad, liderazgo y capacidad de comunicación con los jugadores.
De hecho, a lo largo de su carrera, muchos futbolistas han destacado precisamente ese rasgo del entrenador: su cercanía en el trato, su forma de construir confianza dentro del vestuario y su habilidad para mantener unido al grupo en contextos de máxima presión.
