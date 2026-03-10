Tremendo comunicado de Huracán en la previa del partido ante River

El club informó esta mañana en sus redes:

"Desde el Club Atlético Huracán informamos a nuestros socios, simpatizantes y a la comunidad del barrio "Estación Buenos Aires" que, en vistas al encuentro a disputarse el próximo jueves 12 de marzo en nuestro estadio, reafirmamos nuestro acompañamiento a los vecinos afectados por el reciente siniestro. Dejando constancia que el Club continuará presente brindando ayuda y colaboración en el barrio, priorizando siempre la seguridad de las personas.

Asimismo, queremos dejar en claro que jugar sin público nuevamente no es una opción, que para privarnos de jugar en nuestro Estadio debe haber un informe que avale dicha medida y que establezca los parámetros de asistencia para que el Club pueda acatar la misma. Las medidas que se intentan imponer no cuentan con los debidos fundamentos ni respaldo técnico ni jurídico para semejante despojo.

Por lo que se ha definido iniciar las correspondientes acciones legales para protección de los derechos de nuestra Institución, nuestros socios, simpatizantes e hinchas.

Sigamos cuidando nuestro Palacio y nuestro barrio con la responsabilidad de siempre, en casa y con nuestra gente.".

Las próximas horas serán determinantes para saber dónde se jugará el partido entre el club de Parque Patricios y el Millonario.

Es una situación particular ya que el club no tiene responsabilidad en lo sucedido.

Debut de Chacho Coudet en River

El pasado 4 de marzo fue el primer entrenamiento de Chacho Coudet al mando de River Plate, que de alguna manera aprovechó el parate dispuesto por la AFA, que generó la suspensión de la fecha 9.

El nuevo DT dispuso que el Millonario entrene incluso los días del fin de semana como para poder ir diagramando lo que será el siguiente partido.

El primer encuentro de Coudet como DT del Millonario será cuando visite a Huracán en un partido en el que aún debe definirse sede.

Respecto al equipo que dispondrá el entrenador, el periodista Juan Cortese dio el primer indicio de cuál podría ser el once inicialpara enfrentar al Globo:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Fausto Vera, Juanfer Quintero, Tomás Galván; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas

Serán horas decisivas para saber dónde (y cuándo) se jugará el partido.

