Huracán Vs Central Córdoba: Guías de turismo detenidos por falsas entradas

Al ser requisados ambos sujetos en presencia de testigos, los oficiales les encontraron tres teléfonos celulares y casi 400 mil pesos en efectivo.

Fue consultada la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 8, a cargo del doctor Mariano Petroselli, quien dispuso la imputación de los dos guías, ambos argentinos de 24 y 50 años, por “estafa y defraudación”, el secuestro de las entradas, los teléfonos y el dinero, y la identificación de los turistas.

Central Córdoba venció a Huracán y es nuevo líder de la Zona A del Torneo Clausura

Central Córdoba venció en la noche de este último miércoles 22/10 como visitante por 1-0 a Huracán en un partido correspondiente a la decimotercera fecha del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

El único gol del encuentro para el Ferroviario lo convirtió Fernando Martínez, a los 34’ del primer tiempo.

Con este resultado, el elenco dirigido por Omar de Felippe alcanzó el liderato de la Zona A con 21 puntos, mismos que Estudiantes de La Plata, y sueña con la clasificación a los octavos de final del campeonato local. Ahora, deberá recibir a Racing, equipo que se encuentra en las semifinales de la Copa Libertadores, el domingo 2 de noviembre por la siguiente jornada del certamen.

Por su parte, el Globo dejó pasar una gran oportunidad de sumar de a tres y meterse en puestos de Playoffs. En tanto, la derrota lo dejó en la duodécima posición del grupo con 16 unidades, a dos de Tigre (8°), último clasificado de momento.

Tras el pitazo final, los fanáticos volvieron a reprobar con insultos, silbidos y cánticos el desempeño del conjunto quemero.

