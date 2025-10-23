En los alrededores del estadio Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios, la Policía de la Ciudad detuvo en la noche de este miércoles 22/10 a dos hombres que oficiaban de guías de turismo y vendían falsas entradas a turistas extranjeros para el partido Huracán ante Central Córdoba por el Torneo Clausura 2025.
TORNEO CLAUSURA 2025
Huracán Vs Central Córdoba: Guías de turismo detenidos por falsas entradas
La Policía de la Ciudad detuvo a dos hombres que vendían entradas falsas a turistas extranjeros para el partido Huracán y Central Córdoba del Torneo Clausura.
Los dos hombres de 24 y 50 años fueron apresados mientras intentaban hacer ingresar al estadio del Globo a 17 turistas ingleses, estadounidenses y belgas con tickets falsos que les habían vendido por 90 y 110 euros.
La detención de los falsos guías de turismo
Personal de la Dirección Prevención en Eventos Masivos observó a los dos hombres cuando intentaban hacer entrar a la tribuna de avenida Amancio Alcorta y Luna al grupo de personas con tickets que parecían irregulares.
Ante esta situación, los efectivos identificaron a los guías de turismo y al solicitarles las 19 entradas para el partido, comprobaron que eran falsas por tener todas la misma numeración.
Los cargos que afrontarán los falsos guías de turismo
Estos dos sujetos se identificaron como trabajadores de una empresa de turismo que vende a extranjeros la experiencia de visitar las canchas argentinas y observar un partido.
Al ser requisados ambos sujetos en presencia de testigos, los oficiales les encontraron tres teléfonos celulares y casi 400 mil pesos en efectivo.
Fue consultada la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 8, a cargo del doctor Mariano Petroselli, quien dispuso la imputación de los dos guías, ambos argentinos de 24 y 50 años, por “estafa y defraudación”, el secuestro de las entradas, los teléfonos y el dinero, y la identificación de los turistas.
Central Córdoba venció a Huracán y es nuevo líder de la Zona A del Torneo Clausura
Central Córdoba venció en la noche de este último miércoles 22/10 como visitante por 1-0 a Huracán en un partido correspondiente a la decimotercera fecha del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio Tomás Adolfo Ducó.
El único gol del encuentro para el Ferroviario lo convirtió Fernando Martínez, a los 34’ del primer tiempo.
Con este resultado, el elenco dirigido por Omar de Felippe alcanzó el liderato de la Zona A con 21 puntos, mismos que Estudiantes de La Plata, y sueña con la clasificación a los octavos de final del campeonato local. Ahora, deberá recibir a Racing, equipo que se encuentra en las semifinales de la Copa Libertadores, el domingo 2 de noviembre por la siguiente jornada del certamen.
Por su parte, el Globo dejó pasar una gran oportunidad de sumar de a tres y meterse en puestos de Playoffs. En tanto, la derrota lo dejó en la duodécima posición del grupo con 16 unidades, a dos de Tigre (8°), último clasificado de momento.
Tras el pitazo final, los fanáticos volvieron a reprobar con insultos, silbidos y cánticos el desempeño del conjunto quemero.
Más notas de Golazo24
Marcos Rojo hace todo mal: lesionó a Santiago Sosa y se perderá la vuelta ante Flamengo
Conmebol inspeccionó el estadio de Deportivo Madryn para partidos internacionales
Estalló Atlético Tucumán: Echaron a Lucas Pusineri y Guillermo Acosta liquidó a la dirigencia
"No baiteó": el comentario de Juan Pablo Varsky que enfureció a la gente
Las atajadas monumentales de Facundo Cambeses que evitaron una goleada a Racing
Riestra forja su identidad con sesiones de boxeo, spinning y pilates: "Hay que prepararse"