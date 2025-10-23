urgente24
Huracán Vs Central Córdoba: Guías de turismo detenidos por falsas entradas

La Policía de la Ciudad detuvo a dos hombres que vendían entradas falsas a turistas extranjeros para el partido Huracán y Central Córdoba del Torneo Clausura.

23 de octubre de 2025 - 12:31
En los alrededores del estadio Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios, la Policía de la Ciudad detuvo en la noche de este miércoles 22/10 a dos hombres que oficiaban de guías de turismo y vendían falsas entradas a turistas extranjeros para el partido Huracán ante Central Córdoba por el Torneo Clausura 2025.

Los dos hombres de 24 y 50 años fueron apresados mientras intentaban hacer ingresar al estadio del Globo a 17 turistas ingleses, estadounidenses y belgas con tickets falsos que les habían vendido por 90 y 110 euros.

La detención de los falsos guías de turismo

Personal de la Dirección Prevención en Eventos Masivos observó a los dos hombres cuando intentaban hacer entrar a la tribuna de avenida Amancio Alcorta y Luna al grupo de personas con tickets que parecían irregulares.

Ante esta situación, los efectivos identificaron a los guías de turismo y al solicitarles las 19 entradas para el partido, comprobaron que eran falsas por tener todas la misma numeración.

La Polic&iacute;a de la Ciudad detuvo a dos hombres que vend&iacute;an entradas falsas a turistas extranjeros para el partido Hurac&aacute;n y Central C&oacute;rdoba del Torneo Clausura. (Foto: Gentileza: Infobae)

La Policía de la Ciudad detuvo a dos hombres que vendían entradas falsas a turistas extranjeros para el partido Huracán y Central Córdoba del Torneo Clausura. (Foto: Gentileza: Infobae)

Los cargos que afrontarán los falsos guías de turismo

Estos dos sujetos se identificaron como trabajadores de una empresa de turismo que vende a extranjeros la experiencia de visitar las canchas argentinas y observar un partido.

Al ser requisados ambos sujetos en presencia de testigos, los oficiales les encontraron tres teléfonos celulares y casi 400 mil pesos en efectivo.

Fue consultada la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 8, a cargo del doctor Mariano Petroselli, quien dispuso la imputación de los dos guías, ambos argentinos de 24 y 50 años, por “estafa y defraudación”, el secuestro de las entradas, los teléfonos y el dinero, y la identificación de los turistas.

Central Córdoba venció a Huracán y es nuevo líder de la Zona A del Torneo Clausura

Central Córdoba venció en la noche de este último miércoles 22/10 como visitante por 1-0 a Huracán en un partido correspondiente a la decimotercera fecha del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

El único gol del encuentro para el Ferroviario lo convirtió Fernando Martínez, a los 34’ del primer tiempo.

Con este resultado, el elenco dirigido por Omar de Felippe alcanzó el liderato de la Zona A con 21 puntos, mismos que Estudiantes de La Plata, y sueña con la clasificación a los octavos de final del campeonato local. Ahora, deberá recibir a Racing, equipo que se encuentra en las semifinales de la Copa Libertadores, el domingo 2 de noviembre por la siguiente jornada del certamen.

Por su parte, el Globo dejó pasar una gran oportunidad de sumar de a tres y meterse en puestos de Playoffs. En tanto, la derrota lo dejó en la duodécima posición del grupo con 16 unidades, a dos de Tigre (8°), último clasificado de momento.

Tras el pitazo final, los fanáticos volvieron a reprobar con insultos, silbidos y cánticos el desempeño del conjunto quemero.

