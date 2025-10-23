Resistiré: Lanús va por Universidad de Chile por Copa Sudamericana

Luego de la derrota de Racing ante Flamengo, Lanús buscará dar un paso importante ante Universidad de Chile en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino intentará obtener un buen resultado como visitante este jueves 23 de octubre.
Los convocados de la Selección Argentina sub 17
Con ausencias sorpresa como la de Juan Cruz Meza de River y Tomás Parmo de Independiente, Diego Placente publicó la lista oficial para el Mundial de la sub 17.
El torneo se celebrará del 3 al 27 de noviembre y tendrá 48 equipos.
La lista de Diego Placente:
Arqueros
- José Castelau (Real Madrid)
- Juan Manuel Centurión (Independiente)
- Valentín Reigia (Argentinos Juniors)
Defensores
- Fernando Closter (Independiente)
- Thiago Yañez (Argentinos Juniors)
- Simón Escobar (Vélez)
- Matías Satas (Boca)
- Mateo Martínez (Racing)
- Santiago Silvera (Argentinos Juniors)
- Misael Zalazar (Talleres)
Mediocampistas
- Alejandro Tello (Racing)
- Santiago Espíndola (River)
- Felipe Pujol (Vélez)
- Jerónimo Gómez Mattar (Newell's)
- Ramiro Tulián (Belgrano)
- Uriel Ojeda (San Lorenzo)
Delanteros
- Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach)
- Felipe Esquivel (River)
- Thomas De Martis (Lanús)
- Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors)
- Gastón Bouhier (Argentinos Juniors)
