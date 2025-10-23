urgente24
en vivo RACING NO PUDO EN BRASIL

Resistiré: Lanús va por Universidad de Chile por Copa Sudamericana

Universidad de Chile vs Lanús por Copa Sudamericana

Universidad de Chile vs Lanús por Copa Sudamericana

Universidad de Chile vs Lanús por Copa Sudamericana

Universidad de Chile vs Lanús por Copa Sudamericana

Racing perdió su partido en Brasil ante Flamengo por Copa Libertadores. Ahora es turno de Lanús por Copa Sudamericana.

23 de octubre de 2025 - 09:01

EN VIVO

El Granate viene de dar la sorpresa al eliminar a Fluminense, y ahora su objetivo es superar al conjunto chileno, que ya tuvo antecedentes con otro equipo argentino en esta edición del torneo. Cabe recordar que Independiente fue eliminado tras los incidentes ocurridos el pasado 20 de agosto en el estadio Libertadores de América.

El encuentro de ida, correspondiente a la Conmebol Sudamericana, se disputará a puertas cerradas, ya que el ente rector del fútbol sudamericano sancionó al club chileno. Una de las medidas más trascendentes de dicha sanción es la prohibición de la presencia de público.

Por otro lado, ayer 22 de octubre, fue un día de derrota para Racing Club de Avellaneda ante Flamengo en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. La Academia de Gustavo Costas no fue avasallada por el Mengao y pudo irse con el 0 a 0 si no fuese por la carambola final que terminó en gol en contra de Marcos Rojo.

image

River a nada de semifinales de Copa Argentina, rumores varios en Boca e insultos en Huracán como otros temas que habrá que prestar atención a lo largo del día.

Live Blog Post

Los convocados de la Selección Argentina sub 17

Con ausencias sorpresa como la de Juan Cruz Meza de River y Tomás Parmo de Independiente, Diego Placente publicó la lista oficial para el Mundial de la sub 17.

El torneo se celebrará del 3 al 27 de noviembre y tendrá 48 equipos.

La lista de Diego Placente:

Arqueros

  • José Castelau (Real Madrid)
  • Juan Manuel Centurión (Independiente)
  • Valentín Reigia (Argentinos Juniors)

Defensores

  • Fernando Closter (Independiente)
  • Thiago Yañez (Argentinos Juniors)
  • Simón Escobar (Vélez)
  • Matías Satas (Boca)
  • Mateo Martínez (Racing)
  • Santiago Silvera (Argentinos Juniors)
  • Misael Zalazar (Talleres)

Mediocampistas

  • Alejandro Tello (Racing)
  • Santiago Espíndola (River)
  • Felipe Pujol (Vélez)
  • Jerónimo Gómez Mattar (Newell's)
  • Ramiro Tulián (Belgrano)
  • Uriel Ojeda (San Lorenzo)

Delanteros

  • Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach)
  • Felipe Esquivel (River)
  • Thomas De Martis (Lanús)
  • Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors)
  • Gastón Bouhier (Argentinos Juniors)
Live Blog Post

¿Qué pasó con el pedido de quiebra a San Lorenzo?

En horas del vencimiento del plazo de 5 días puesto por el fondo de Luxemburgo AIS Investment Fund, San Lorenzo publicó un comunicado oficial en donde informó que ya está trabajando con un equipo especializado para responder al pedido de quiebra presentado por AIS Investment Fund.

El club aclaró que cumplió con todos los plazos judiciales y presentó la documentación que demuestra su situación actual y el cumplimiento de sus obligaciones.

El comunicado de San Lorenzo

El Club Atlético San Lorenzo de Almagro informa a sus socios, socias e hinchas que, ante el pedido de quiebra presentado en sede judicial por AIS Investment Fund SCA SICAV RAIF, la institución se encuentra trabajando activamente junto a un equipo especializado para atender de manera inmediata y responsable cada requerimiento.

San Lorenzo reafirma su plena disposición ante la Justicia, habiendo contestado en tiempo y forma, acompañando toda la documentación respaldatoria y pertinente que acredita la situación real del club y el cumplimiento de sus obligaciones.

La institución mantiene un diálogo constante con las autoridades judiciales y todas las partes del proceso, y confía en que la presentación y análisis de la información permitirán desestimar cualquier medida que pudiera afectar el normal funcionamiento del club y la preservación de su patrimonio.

Live Blog Post

Llora Flamengo: ¿qué le pasó a Pedro?

Según informó Diario Olé, "a raíz del choque que tuvo con Santiago Sosa a los tres minutos del ST y que prácticamente lo sacó del partido, anoche Pedro fue a revisarse el brazo al hospital una vez finalizado el Flamengo 1 - Racing 0, según confirmó su propio DT Filipe Luís".

En el programa de Luciana Rubinska de ESPN, confirmaron que efectivamente tiene una fractura y es duda para el enfrentamiento de vuelta del próximo miércoles en Avellaneda.

Live Blog Post

Universidad de Chile vs Lanús

Independiente del Valle y Atlético Mineiro ya jugaron la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana y fue empate en 1 en Ecuador.

Ahora es turno de Universidad de Chile y Lanús, un partido que no tendrá ambiente (público) debido a la suspensión de Conmebol al equipo chileno luego de lo sucedido en Avellaneda el 20 de agosto.

El encuentro entre el Bulla y el Granate comenzará a las 19 horas y el juez será Anderson Daronco. El match se podrá ver por ESPN, Disney+ Premium, Disney+ Estándar y DSports.

Posible formación de Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda; Charles Aránguiz, Israel Poblete; Lucas Assadi, Javier Altamirano; Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez.

Posible formación de Lanús

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Live Blog Post

Polémica por el equipo de Lionel Messi

El periodista Daniel Cacioli aseguró que Leones FC de Rosario, equipo de la familia de Lionel Messi, jugará la Temporada 2026.

Desde la AFA en el Boletín Oficial confirman la afiliación del club para jugar la próxima temporada en la Primera C.

Su técnico sería Victor "El Chapa" Zapata, quien hace poco dirigió a Atlas en dicha categoría.

El Presidente de Leones FC es Matías Messi, hermano de Lionel.

image
Live Blog Post

Racing quedó con vida ante Flamengo

Flamengo venció a Racing 1 a 0 en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores y por ende, la serie quedó totalmente abierta.

Todo hace indicar que el partido en Avellaneda del próximo miércoles 29 de octubre, será muy distinto a lo que pasó anoche en el Maracaná.

Fla fue superior e hizo figura a Facundo Cambeses, pero aún así, no mostró todas sus credenciales e ilusiona a un Racing que resistió y logró quedar con vida para la vuelta en Buenos Aires.

Obviamente, los de Gustavo Costas se lamentan no haber podido sostener el 0, cosa que pudieron hacer hasta los 87 minutos del encuentro.

Live Blog Post

Boca: entre rumores y lesiones

La situación de Edinson Cavani sigue siendo un tema de conversación en el Xeneize. Ayer 22 de octubre, el uruguay se entrenó de manera diferenciada nuevamente y está seriamente en duda que pueda llegar al partido vs Barracas. En caso de que no llegue, Claudio Úbeda rompió el doble nueve.

Otro problema para Úbeda está en el mediocampo. "El jugador Rodrigo Battaglia presenta una lesión muscular Grado II del sóleo de la pierna izquierda", informó Boca Juniors.

Además, ayer fue un día en donde los rumores no pararon de aparecer. Nahitan Nández, Paulo Dybala y Diego Aguirre fueron mencionados como posibilidades de arribar al Xeneize.

Todos los partidarios coincidieron que hasta que Boca no clasifique a la Copa Libertadores, no habrá que hablar de ningún nombre.

Live Blog Post

La otra semifinal de la Copa Libertadores

Luego de lo que fue la ida de Flamengo vs Racing, LDU Quito y Palmeiras jugarán su primer chico este jueves 23 de octubre.

El partido que se jugará en Ecuador, comenzará a las 21:30 horas y se podrá ver por Fox Sports.

Live Blog Post

Terminó la fecha del Torneo Clausura con insultos en Huracán

Huracán perdió 0-1 con Central Córdoba de Santiago del Estero, cerrando así la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

La gente en el Tomás Ducó, se la agarró con los jugadores, con los dirigentes y hasta llegó a cantar "que se vayan todos".

El Globo ganó solamente 2 de sus últimos 11 encuentros y está fuera de los playoffs y de zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Así quedaron las tablas de posiciones del Clausura hasta el momento:

Zona A

Central Córdoba – 21 pts – PJ: 13

Estudiantes – 21 pts – PJ: 13

Unión – 19 pts – PJ: 13

Defensa y Justicia – 19 pts – PJ: 13

Argentinos Juniors – 18 pts – PJ: 13

Belgrano – 18 pts – PJ: 13

Barracas Central – 18 pts – PJ: 13

Tigre – 18 pts – PJ: 13

Racing – 17 pts – PJ: 13

Boca Juniors – 17 pts – PJ: 13

Banfield – 17 pts – PJ: 13

Huracán – 16 pts – PJ: 13

Independiente Rivadavia – 13 pts – PJ: 13

Newell’s – 9 pts – PJ: 13

Aldosivi – 9 pts – PJ: 13

Zona B

Riestra – 27 pts – PJ: 13

Lanús – 26 pts – PJ: 13

Vélez – 25 pts – PJ: 13

Rosario Central – 24 pts – PJ: 12

River Plate – 19 pts – PJ: 13

San Lorenzo – 19 pts – PJ: 13

San Martín – 17 pts – PJ: 13

Atlético Tucumán – 15 pts – PJ: 13

Sarmiento – 15 pts – PJ: 13

Instituto – 15 pts – PJ: 13

Talleres – 14 pts – PJ: 13

Gimnasia – 13 pts – PJ: 13

Platense – 13 pts – PJ: 13

Godoy Cruz – 10 pts – PJ: 13

Independiente – 6 pts – PJ: 12

Embed
Live Blog Post

Día de Copa Argentina y las noticias de River

Este jueves 23 de octubre se disputará la primera de las semifinales de la Copa Argentina entre Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba.

El encuentro, será en el Gigante de Arroyito desde las 21:10 y el juez principal del partido será Yael Falcón Pérez.

El ganador de este encuentro, se cruzará con el ganador de Independiente Rivadavia de Mendoza vs River, que se enfrentarán mañana 24 de octubre desde las 22:10 en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Ambos partidos se podrán ver por TyC Sports.

De cara al encuentro del Millonario, Marcelo Gallardo recibió una buena noticia que es el alta médica de Marcos Acuña y Enzo Pérez.

Live Blog Post

Día de Europa League

La Europa League tendrá actividad este jueves 23 de octubre con los siguientes encuentros

Feyenoord – vs – Panathinaikos – 11:30

Brann – vs – Rangers – 13:45

Lyon – vs – FC Basilea – 13:45

SC Braga – vs – Estrella Roja Belgrado – 13:45

KRC Genk – vs – Real Betis – 13:45

Go Ahead Eagles – vs – Aston Villa – 13:45

FCSB – vs – Bologna – 13:45

Fenerbahce – vs – Stuttgart – 13:45

Red Bull Salzburgo – vs – Ferencvaros – 13:45

Friburgo – vs – Utrecht – 13:45

Celta de Vigo – vs – Niza – 16:00

Nottingham Forest – vs – FC Porto – 16:00

Celtic – vs – Sturm Graz – 16:00

Malmö FF – vs – Dinamo Zagreb – 16:00

Lille – vs – PAOK – 16:00

AS Roma – vs – Viktoria Plzen – 16:00

Maccabi Tel Aviv – vs – FC Midtjylland – 16:00

Young Boys – vs – Ludogorets – 16:00

Live Blog Post

Posiciones parciales en la Champions League

Finalizada la tercera fecha, así quedaron las posiciones de la fase regular de la Champions League.

1 PSG – 9 pts – PJ: 3

2 Bayern – 9 pts – PJ: 3

3 Inter – 9 pts – PJ: 3

4 Arsenal – 9 pts – PJ: 3

5 Real Madrid – 8 pts – PJ: 3

6 Dortmund – 7 pts – PJ: 3

7 Man City – 6 pts – PJ: 3

8 Newcastle – 6 pts – PJ: 3

9 Barcelona – 6 pts – PJ: 3

10 Liverpool – 6 pts – PJ: 3

11 Chelsea – 6 pts – PJ: 3

12 Sporting – 6 pts – PJ: 3

13 FK Qarabag – 6 pts – PJ: 3

14 Galatasaray – 5 pts – PJ: 3

15 Tottenham – 3 pts – PJ: 3

16 PSV – 3 pts – PJ: 3

17 Atalanta – 3 pts – PJ: 3

18 Marsella – 3 pts – PJ: 3

19 Atlético – 3 pts – PJ: 3

20 Brujas – 3 pts – PJ: 3

21 Athletic Club – 3 pts – PJ: 3

22 Eintracht – 3 pts – PJ: 3

23 Napoli – 3 pts – PJ: 3

24 St. Gilloise – 3 pts – PJ: 3

25 Juventus – 3 pts – PJ: 3

26 Bodo Glimt – 2 pts – PJ: 3

27 Monaco – 2 pts – PJ: 3

28 Slavia Praga – 2 pts – PJ: 3

29 PAOK FC – 2 pts – PJ: 3

30 Leverkusen – 2 pts – PJ: 3

31 Villarreal – 1 pt – PJ: 3

32 FC Copenhague – 1 pt – PJ: 3

33 Olympiacos – 1 pt – PJ: 3

34 Kairat Almaty – 1 pt – PJ: 3

35 Benfica – 0 pts – PJ: 3

36 Ajax – 0 pts – PJ: 3

Live Blog Post

Resultados Champions League

Con la victoria de Real Madrid a Juventus como lo más destacado de la jornada de ayer 22 de octubre, estos fueron los resultados de todos los encuentros:Athletic Club 3–1 FK Qarabag

Galatasaray 3–1 Bodo Glimt

Monaco 0–0 Tottenham

Atalanta 0–0 Slavia Praga

Chelsea 5–1 Ajax

Eintracht Frankfurt 1–5 Liverpool

Bayern Múnich 4–0 Brujas

Real Madrid 1–0 Juventus

Sporting CP 2–1 Olympique de Marsella

Temas

Relacionadas

    No te lo pierdas

    Deja tu comentario

    CONSPIRACIONES