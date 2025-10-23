Resistiré: Lanús va por Universidad de Chile por Copa Sudamericana

Live Blog Post

¿Qué pasó con el pedido de quiebra a San Lorenzo?

En horas del vencimiento del plazo de 5 días puesto por el fondo de Luxemburgo AIS Investment Fund, San Lorenzo publicó un comunicado oficial en donde informó que ya está trabajando con un equipo especializado para responder al pedido de quiebra presentado por AIS Investment Fund.

El club aclaró que cumplió con todos los plazos judiciales y presentó la documentación que demuestra su situación actual y el cumplimiento de sus obligaciones.

El comunicado de San Lorenzo

El Club Atlético San Lorenzo de Almagro informa a sus socios, socias e hinchas que, ante el pedido de quiebra presentado en sede judicial por AIS Investment Fund SCA SICAV RAIF, la institución se encuentra trabajando activamente junto a un equipo especializado para atender de manera inmediata y responsable cada requerimiento.

San Lorenzo reafirma su plena disposición ante la Justicia, habiendo contestado en tiempo y forma, acompañando toda la documentación respaldatoria y pertinente que acredita la situación real del club y el cumplimiento de sus obligaciones.

La institución mantiene un diálogo constante con las autoridades judiciales y todas las partes del proceso, y confía en que la presentación y análisis de la información permitirán desestimar cualquier medida que pudiera afectar el normal funcionamiento del club y la preservación de su patrimonio.