"En Lanús, Russo nos enseñó la grandeza, estoy consternado": emoción y agradecimiento de Nicolás Russo

Nicolás Russo Nicolás Russo, presidente de Lanús Foto NA

"Cultivó amigos por todos lados. Hay un antes y un después de Miguel Ángel Russo. Nos enseñó todo. Veníamos de 13 años en el Ascenso, no podíamos subir, el equipo con infinidad de problemas. Tuvo que hacer todo de la nada, porque fueron muchos años en que por ahí no se hicieron bien las cosas. Nos enseñó la grandeza, cómo hacer grande a un club, inculcar al juvenil el sentido de pertenencia, a ser una familia. A Miguel le estoy re mil agradecido porque todo lo que soy en el fútbol se lo debo a él. Me enseñó todas las picardías que tiene el fútbol, todos los detalles", añadió.