Repuntó el riesgo país a 1.074 entre críticas a Trump y la "decadente suerte" de Milei

El riesgo país subió 58 puntos. Los políticos de Estados Unidos apuntan contra Trump y los medios hablan de la "decadente suerte" de Milei.

08 de octubre de 2025 - 22:47
Subió el riesgo país mientras se suman críticas a Donald Trump por el salvataje.

Con todo tipo de rumores sobre la posible asistencia que daría el gobierno de Donald Trump al de Javier Milei, el mercado hoy tuvo mucha volatilidad. Sobre el cierre, los bonos y ADR repuntaron una dura jornada y terminaron con subas. Sin embargo, el riesgo país volvió a dispararse. Subió 58 puntos, y cerró en 1.074 puntos básicos.

Con todo tipo de especulación con respecto a las negociaciones del equipo económico liderado por el ministro Luis Caputo en Washington, el mercado argentino fue escena de mucha volatilidad. La lógica indicaría que si se está por cerrar un acuerdo para salvar la situación financiera del país, que permitiría pagar los cupones de enero y julio a los inversores privados y los vencimientos de deuda a organismos internacionales de todo 2026, el mercado haría notar su optimismo.

Sin embargo, los bonos y ADR estuvieron en baja a lo largo de la jornada y solo al final pudieron repuntar. Por otro lado el riesgo país, que ahora se publica cada 24 horas, subió hasta los 1.074 puntos básicos.

El Tesoro en tiempo de descuento

Más allá de las negociaciones con el gobierno de Donald Trump, el Tesoro argentino ya usó la mayor parte de los agrodólares que había acaparado con el plan “Retenciones 0%” de fines del mes pasado. En sólo una semana, el gobierno se está quedando casi sin cuerda (sin verdes) para llegar al 26 de octubre, momento en el que se autoexigieron modificar la política cambiaria, cuando el mercado está presionando en otra dirección desde hace tiempo.

Algunos analistas y especialistas sostienen que sólo hay dólares para un par de ruedas más, ¿y después qué?

El gobierno aún cuenta con los dólares de las reservas internacionales del Banco Central de la Republica Argentina (BCRA), que pasan los US$ 20.000 millones si se tiene en cuenta el desembolso del FMI. Pero, en teoría no se debería utilizar ese dinero para intervenir en el mercado cambiario, ya que muchos analistas afirman que se debería utilizar para pagos de deuda externa e importaciones.

La mirada desde Estados Unidos

Desde Estados Unidos, no hay luz verde para una ayuda directa a Argentina. El presidente Donald Trump ya tuvo un choque con los sojeros del país, que reclamaron por la asistencia a Argentina cuando ambos países compiten por el mercado chino de soja. Sería como tirarle un salvavidas a la competencia.

Muchos políticos estadounidenses también se expresaron en contra de una ayuda financiera a Javier Milei. La senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren publicó en X:

Este es al que Donald Trump quiere dar 20 mil millones de dólares de nuestro dinero mientras destripa la asistencia sanitaria de los estadounidenses en su país. Este es al que Donald Trump quiere dar 20 mil millones de dólares de nuestro dinero mientras destripa la asistencia sanitaria de los estadounidenses en su país.

No menos fuerte fue la publicación de AFP News Agency a la que la senadora hace referencia, que menciona:

VIDEO: El argentino Milei se hace pasar por una estrella de rock mientras la economía argentina se desploma. El presidente argentino Javier Milei encabeza un concierto en Buenos Aires para celebrar el lanzamiento de un libro que espera que reviva su decadente suerte. VIDEO: El argentino Milei se hace pasar por una estrella de rock mientras la economía argentina se desploma. El presidente argentino Javier Milei encabeza un concierto en Buenos Aires para celebrar el lanzamiento de un libro que espera que reviva su decadente suerte.

¿Qué esperar?...Chi lo sa.

