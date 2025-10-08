Repuntó el riesgo país a 1.074 entre críticas a Trump y la "decadente suerte" de Milei

El gobierno aún cuenta con los dólares de las reservas internacionales del Banco Central de la Republica Argentina (BCRA), que pasan los US$ 20.000 millones si se tiene en cuenta el desembolso del FMI. Pero, en teoría no se debería utilizar ese dinero para intervenir en el mercado cambiario, ya que muchos analistas afirman que se debería utilizar para pagos de deuda externa e importaciones.

La mirada desde Estados Unidos

Desde Estados Unidos, no hay luz verde para una ayuda directa a Argentina. El presidente Donald Trump ya tuvo un choque con los sojeros del país, que reclamaron por la asistencia a Argentina cuando ambos países compiten por el mercado chino de soja. Sería como tirarle un salvavidas a la competencia.

Muchos políticos estadounidenses también se expresaron en contra de una ayuda financiera a Javier Milei. La senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren publicó en X:

Este es al que Donald Trump quiere dar 20 mil millones de dólares de nuestro dinero mientras destripa la asistencia sanitaria de los estadounidenses en su país. Este es al que Donald Trump quiere dar 20 mil millones de dólares de nuestro dinero mientras destripa la asistencia sanitaria de los estadounidenses en su país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SenWarren/status/1975969041669087372&partner=&hide_thread=false This is who Donald Trump wants to give $20 billion of our money to while he guts health care for Americans at home. https://t.co/EUDc5NKl6w — Elizabeth Warren (@SenWarren) October 8, 2025

No menos fuerte fue la publicación de AFP News Agency a la que la senadora hace referencia, que menciona:

VIDEO: El argentino Milei se hace pasar por una estrella de rock mientras la economía argentina se desploma. El presidente argentino Javier Milei encabeza un concierto en Buenos Aires para celebrar el lanzamiento de un libro que espera que reviva su decadente suerte. VIDEO: El argentino Milei se hace pasar por una estrella de rock mientras la economía argentina se desploma. El presidente argentino Javier Milei encabeza un concierto en Buenos Aires para celebrar el lanzamiento de un libro que espera que reviva su decadente suerte.

¿Qué esperar?...Chi lo sa.

Más noticias en Urgente24

Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del moment

Sin Machado / Espert en las noticias, la cruda verdad: El dólar disciplina al león

'Panic Show' del Congreso a Milei: Aprobada la ley que limita los DNU (pero vuelve al Senado)

El rockstar Milei no convence a mercados y sigue quemando dólares (tic, tac..)

El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco