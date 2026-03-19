USA mueve fichas urgentes para bajar el precio del petróleo

En lo que se considera decisión histórica: EE.UU. suspendió parte de la Ley Jones, así permitirá que buques extranjeros transporten energía dentro del país para bajar costos logísticos.

En ese cuadro de situación aumentó la presión política en un año electoral, donde la clave geopolítica pesa. Con todo, quedan preguntas sin responder por ahora.

¿USA logrará insertar su política económica interna en un entorno de estrategias geopolíticas sin quebrar el consumo motor básico para que el país siga funcionando? Sin plazos a la vista, habrá que seguir esperando para saberlo.

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