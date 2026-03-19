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FALTAN DETALLES

USA mueve fichas urgentes para bajar el precio del petróleo

Nadie asegura resultados, pero la administración de Donald Trump afirma que tiene herramientas para bajar el precio del crudo. La inflación condiciona las elecciones de medio término.

19 de marzo de 2026 - 18:01
Donald Trump. Piensa cómo frenar la escalada del petróleo.

Donald Trump. Piensa cómo frenar la escalada del petróleo.

FOTO: ANDRÉS CABALLERO REYNOLDS / AFP
GUILLERMO CARRIL
Por GUILLERMO CARRIL

El petróleo se disparó, el Brent cerca de US$ 119 y el GNL europeo +30%l. Como era de imaginar, el detonante fue la escalada de Irán en Medio Oriente, en la que USA busca cómo evitar que los problemas se hagan cada día más grandes.

En ese orden, la administración Trump planifica una jugada polémica que empezaría por aliviar sanciones a petroleros iraníes e inyectar hasta 140 millones de barriles, todo para bajar precios, ya,

Scott Bessent señaló: “Tenemos muchas palancas" y luego remarcó que "usarán todas las herramientas disponibles"

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Contexto real

Ataques de Irán a infraestructura energética. Bloqueo en el Estrecho de Ormuz con 20% del petróleo mundial en riesgo se traduce en impacto global. La Argentina no escapa.

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Medidas en marcha

Por su lado, Donald Trump elaboró liberar reservas estratégicas, flexibilizó sanciones a Rusia y Venezuela, para aumentar la oferta global.

En lo que se considera decisión histórica: EE.UU. suspendió parte de la Ley Jones, así permitirá que buques extranjeros transporten energía dentro del país para bajar costos logísticos.

En ese cuadro de situación aumentó la presión política en un año electoral, donde la clave geopolítica pesa. Con todo, quedan preguntas sin responder por ahora.

¿USA logrará insertar su política económica interna en un entorno de estrategias geopolíticas sin quebrar el consumo motor básico para que el país siga funcionando? Sin plazos a la vista, habrá que seguir esperando para saberlo.

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