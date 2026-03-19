Irán ataca una 2da refinería de Israel tras el duro golpe a South Pars

“Estados Unidos no sabía nada de este ataque en particular”, aseguró Trump, desvinculando a EE. UU. de la ofensiva contra el yacimiento de gas que originó la respuesta iraní. El mandatario estadounidense, además, prometió que “no se realizarán más ataques de Israel” contra el campo South Pars, pero condicionó esa promesa a que no haya más acciones contra Qatar.

image El ataque iraní a Ras Laffan en Qatar y el bombardeo israelí a South Pars podría prolongar la crisis energética, en medio del cierre del Estrecho de Ormuz, por donde fluye el petróleo y el gas del mundo.

En cuanto al complejo de gas Ras Laffan, atacado por Irán este jueves, está situado a 80 km (50 millas) al noreste de Doha, la capital de Qatar. Se considera la mayor planta de producción de gas natural licuado (GNL) del mundo y produce alrededor del 20 % del suministro mundial, desempeñando un papel fundamental en el equilibrio de la demanda de este combustible en los mercados asiáticos y europeos.

En este contexto, el director ejecutivo de la empresa estatal QatarEnergy, Saad al-Kaabi, declaró ante los medios que los ataques de Irán dañaron instalaciones que producen el 17 por ciento de las exportaciones de la compañía, y que su reparación llevará entre tres y cinco años.

Según Al-Kaabi, QatarEnergy podría tener que declarar fuerza mayor en contratos a largo plazo de hasta cinco años para el suministro de GNL destinado a Italia, Bélgica, Corea del Sur y China debido a los daños.

La reconstrucción de la infraestructura dañada costó alrededor de 26.000 millones de dólares, añadió.

Por su parte, el Gobierno de Irán advirtió que el ataque al yacimiento de QatarEnergy evidencia solo "una fracción" de la capacidad militar de Teherán y avanzó que en caso de que haya otros bombardeos a la infraestructura energetía iraní no habrá "contención" en su represalia.

"Nuestra respuesta al ataque de Israel contra nuestra infraestructura utilizó solo una fracción de nuestro poder. La única razón por la que nos contuvimos fue por respeto a la desescalada solicitada. No habrá contención si vuelven a atacar nuestras infraestructuras", señaló en X su ministro de Exteriores, Abás Araqchí.

El ministro añadió que cualquier solución a la guerra desencadenada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel "debe incluir la reparación de los daños" a los enclaves civiles de Irán.

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