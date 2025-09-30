El gobierno parece no encontrar el camino, ni siquiera en el ámbito en el que el Toto se mueve con soltura: las finanzas. En el último día de liquidación de las agroexportadoras, el dólar se disparó, los bonos cayeron y el temor de los inversores sigue su camino ascendente. Septiembre cierra con el riesgo país en 1.204 puntos básicos.
ALERTA FINANCIERA
El riesgo país ya alcanzó los 1.204 puntos básicos, subió el dólar y Bausili tuvo que salir a hablar
Luego de una pseudocalma financiera, tras el anuncio de salvataje realizado por Scott Bessent, volvió la desconfianza. El riesgo país se disparó y hay alerta.
Como informó Urgente24, antes de las 3 de la tarde, el riesgo país ya estaba en los 1.142 puntos básicos. Dos horas después, el mes cerró con el indicador en 1.204.
Dólar
La jornada cerró con un alza en el dólar, el mayorista cerró en $1.380 y el oficial en $1.406,79. El blue terminó el mes cotizando $1.445. Con la suba del dólar, llamó la atención un posteo del CEO de Cocos Capital, tal como informó Urgente24, que decía "nos pidieron apagar", en referencia a un posiible pedido del gobierno para que dejen de vender.
Fue tal el revuelo que se armó en redes, que el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, tuvo que salir a dar explicaciones. En comunicación con A24, el funcionario explicó que no cambiaron ninguna normativa, sino que "se aclaró una interpretación errónea de una normativa", ya que solo bancos y agencias de cambio autorizadas por el BCRA pueden comercializar dólares, y no billeteras virtuales ni ALyCs.
Algunos referentes y economistas opinaron sobre el riesgo país y del dólar en la red social X:
