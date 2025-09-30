El riesgo país ya alcanzó los 1.204 puntos básicos, subió el dólar y Bausili tuvo que salir a hablar

Fue tal el revuelo que se armó en redes, que el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, tuvo que salir a dar explicaciones. En comunicación con A24, el funcionario explicó que no cambiaron ninguna normativa, sino que "se aclaró una interpretación errónea de una normativa", ya que solo bancos y agencias de cambio autorizadas por el BCRA pueden comercializar dólares, y no billeteras virtuales ni ALyCs.