Carlos Bianchi o Marcelo Gallardo, ¿Quién fue peor?

Con respecto a esto hay que destacar un dato sobre las Copas Libertadores que Carlos Bianchi disputó con Boca. En total fueron 5, ganó 3, fue subcampeón en 1, y eliminado en cuartos de final en la otra. El dato a remarcar es que nunca lo superaron en una serie, las dos que perdió (final con Once Caldas en 2004 y cuartos con Newell´s en 2013) fueron por penales.

Por el lado de Marcelo Gallardo los números son un poco mejores, pero como se esperaba, ya que la etapa gloriosa de Marcelo Gallardo está tan cerca que no nos permite analizar y ver que esta es peor de lo que parece.

Para arrancar vamos a decir que en esta etapa Marcelo Gallardo no ganó títulos, al igual que Carlos Bianchi en la 3º etapa en Boca. Eso es un punto en común, aunque Gallardo disputó más torneos en el mismo periodo de tiempo.

El “Muñeco” disputó en esta etapa 69 partidos, ganando 30, empatando 29 y perdiendo solo 9. Acá el dato a destacar son los pocos partidos perdidos. En esta cantidad de partidos anotó 95 goles y recibió 51, quedando con un saldo positivo de +44. Otro dato que destaca sus delanteras goleadoras.

image Marcelo Gallardo en su segunda etapa en River.

En cuanto a los puntos ganó 119 de 204, cosechando el 58,33% de los puntos, un porcentaje más alto que el de Bianchi, pero no tanto mayor como uno esperaba. Como lo dijimos, en esta etapa Gallardo no ganó títulos, disputó 2 libertadores siendo eliminado claramente por dos equipos brasileros.

Si vemos los números rápidamente todavía la etapa de Marcelo Gallardo no es tan mala como la de Carlos Bianchi. Pero si analizamos como se lo recuerda a Carlos Bianchi en esa etapa uno esperaba que la diferencia de Marcelo Gallardo fuera mucho mayor, en todos los números (solo lo supera ampliamente en la estadística de partidos perdidos).

Cabe aclarar que la etapa de Marcelo Gallardo no ha finalizado y algunos dirán que no se pueden comparar, pero sí, se la puede comparar con la de Bianchi con lo que hizo hasta hoy.

Entonces llegamos a la conclusión (sin analizar los jugadores que tenían cada uno ni el dinero gastado ni nada de eso, solo analizando números) que estadísticamente hablando y comparando las dos etapas la de Carlos Bianchi no fue tan mala como se la recuerda, o la de Marcelo Gallardo es peor de lo que uno esperaba, pero la del Muñeco sigue, puede mejorar o empeorar. Lo cierto es que ambos serán recordados por sus etapas de gloria, pero también se los podrá comparar en sus días más oscuros.

