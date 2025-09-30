Chiquito Romero reapareció en medio de la crisis en el arco de Boca

Chiquito Romero y el "nunca me fui"

Este lunes (30/9), Sergio Chiquito Romero se hizo presente en la puerta del Hotel Hilton para buscar a su esposa Eliana Guercio en su auto en el final de la gala de los Martín Fierro. Allí, fue interceptado por un hincha que lo grabó y le hizo una pregunta directa sobre el arco xeneize.

Ante esto, el ex Manchester United dejó un firme mensaje en el que se postula para ocupar el lugar de Marchesín. "Nunca me fui del arco de Boca, lo extraño mucho", manifestó, con una sonrisa en su rostro.

El video fue grabado por un particular y difundido por la cuenta de Instagram "@farandulashowtv". Allí se la ve a Guercio, su mujer, saliendo del hotel tras la ceremonia.

"Chiquito, ¿cuándo volvés a Boca? Volvé a Boca, Chiquito", le pidió el hincha de Boca al mando de la grabación, a lo que el arquero respondió: "Nunca me fui". De inmediato, el mismo interlocutor le preguntó a Romero si extrañaba el arco de Boca: "Sí, obvio", fue la sentencia que dejó antes de recibir a su mujer y dejar el recinto de la fiesta.

Cuándo fue el último partido de Chiquito Romero en Boca y hasta cuándo tiene contrato en el Xeneize

El último partido de Romero jugando para Boca data de casi un año atrás: el 23 de noviembre de 2024 en cancha de Huracán, fue titular en el 0-0 previo al partido que terminaría eliminando al equipo de la Copa Argentina, el 3-4 ante Vélez que casi que decidió a Fernando Gago a devolverle la titularidad por la floja respuesta de Leandro Brey.

El vínculo de Chiquito con la institución de La Ribera expira el próximo 31 de diciembre de 2025.

