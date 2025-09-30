La gala de los Martín Fierro no solo dejó vencedores, vencidos y glamour, sino también, una inesperada aparición de Chiquito Romero, colgado en Boca Juniors. El ex arquero de la Selección Argentina fue sorprendido por un hincha en el lugar de los hechos y consiguió un fuerte título en medio de los malos rendimientos de Agustín Marchesín.
GALA DE LOS MARTÍN FIERRO
Chiquito Romero reapareció en medio de la crisis en el arco de Boca
Chiquito Romero confesó que quiere volver a atajar en Boca en medio de la crisis que atraviesa el Xeneize con Agustín Marchesín. "No me fui nunca", dijo.
Luego de la derrota del conjunto de Miguel Ángel Russo -que fue dirigido por Claudio Úbeda -ante Defensa y Justicia por 1-2, la titularidad de Marchesín volvió a ponerse en tela de juicio por su performance.
El ex Lanús y Porto cometió el penal que derivó en la apertura del marcador por parte de Abiel Osorio, y, además, tuvo una pésima salida en el otro tanto del encuentro, también de Osorio, que decretó el triunfo del Halcón. Leandro Paredes, desde los 12 pasos, había igualado el marcador transitoriamente.
El agravante para 'Marche' es que ya había sido señalado en el empate 2-2 entre el club de La Ribera y Central Córdoba el pasado domingo (21/9) por su falta de reacción en el descuento del Ferroviario, a cargo de José Florentín.
Chiquito Romero y el "nunca me fui"
Este lunes (30/9), Sergio Chiquito Romero se hizo presente en la puerta del Hotel Hilton para buscar a su esposa Eliana Guercio en su auto en el final de la gala de los Martín Fierro. Allí, fue interceptado por un hincha que lo grabó y le hizo una pregunta directa sobre el arco xeneize.
Ante esto, el ex Manchester United dejó un firme mensaje en el que se postula para ocupar el lugar de Marchesín. "Nunca me fui del arco de Boca, lo extraño mucho", manifestó, con una sonrisa en su rostro.
El video fue grabado por un particular y difundido por la cuenta de Instagram "@farandulashowtv". Allí se la ve a Guercio, su mujer, saliendo del hotel tras la ceremonia.
"Chiquito, ¿cuándo volvés a Boca? Volvé a Boca, Chiquito", le pidió el hincha de Boca al mando de la grabación, a lo que el arquero respondió: "Nunca me fui". De inmediato, el mismo interlocutor le preguntó a Romero si extrañaba el arco de Boca: "Sí, obvio", fue la sentencia que dejó antes de recibir a su mujer y dejar el recinto de la fiesta.
Cuándo fue el último partido de Chiquito Romero en Boca y hasta cuándo tiene contrato en el Xeneize
El último partido de Romero jugando para Boca data de casi un año atrás: el 23 de noviembre de 2024 en cancha de Huracán, fue titular en el 0-0 previo al partido que terminaría eliminando al equipo de la Copa Argentina, el 3-4 ante Vélez que casi que decidió a Fernando Gago a devolverle la titularidad por la floja respuesta de Leandro Brey.
El vínculo de Chiquito con la institución de La Ribera expira el próximo 31 de diciembre de 2025.
Más notas de Golazo24
Flavio Azzaro (Racing) vs Germán García Grova (River): Todos contra Hernán Mastrángelo
En Boca es toda una joda: Úbeda dirige la práctica y Riquelme esconde a Russo
Fuertísima denuncia contra uno de los protegidos de Pablo Toviggino
A Federico Bulos le va a costar caro lo que dicen sobre Julián Álvarez